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Aviões AN-28 ucranianos podem estar na mira dos novos drones Shahed armados da Rússia

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 6min
Um Shahed armado com um R-60 em maio de 2026. Capturado pelas Forças de Defesa Territorial
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Segundo as informações conhecidas, os drones interceptores mais rápidos da Ucrânia não deverão estar particularmente expostos a esta ameaça. Já aeronaves mais lentas poderão ser mais vulneráveis

A Rússia continua a testar drones Shahed equipados com mísseis ar-ar, numa experiência que poderá representar uma ameaça para aeronaves ucranianas mais lentas, como os AN-28, apesar de não existirem até agora registos de aviões ou helicópteros abatidos por estes aparelhos.

Nos últimos cinco meses foram documentados pelo menos três casos de drones Shahed armados, segundo o Euromaidan. Em dezembro, um destes aparelhos surgiu equipado com um míssil R-60 guiado por infravermelhos. Já em janeiro, outro modelo foi identificado com um míssil Verba adaptado para utilização ar-ar.

Mais recentemente, um drone interceptor operado pelas Forças de Defesa Territorial da Ucrânia detetou e terá abatido um Shahed armado com um míssil R-60 antes de qualquer ataque.

Segundo as informações conhecidas, os drones interceptores mais rápidos da Ucrânia não deverão estar particularmente expostos a esta ameaça. Já aeronaves mais lentas poderão ser mais vulneráveis aos testes russos com este tipo de armamento.

Os especialistas apontam, no entanto, que o maior desafio poderá não estar nos próprios mísseis, mas sim na rede de comando e controlo utilizada pelos russos. Uma análise aos destroços de um dos drones revelou um sistema de comunicação que permitia ao operador controlar o aparelho à distância e acompanhar imagens transmitidas pela câmara frontal do drone.

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Esse sistema possibilitaria orientar o Shahed e o míssil contra alvos aéreos, incluindo aviões, helicópteros ou aeronaves de apoio. Ainda assim, os próprios limites técnicos dos mísseis utilizados tornam a operação complexa, sobretudo devido à necessidade de alinhamento preciso com o alvo.

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Temas: Ucrânia Rússia Ataques Guerra na Ucrânia AN-28
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