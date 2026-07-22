Ucrânia tem nova estratégia contra a Rússia: drones transportam robôs kamikaze para o campo de batalha

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 17min
Ataque aéreo totalmente robotizado. Divulgado nas redes sociais russas
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O objetivo passa por tornar as operações de combate totalmente robotizadas uma realidade quotidiana, numa altura em que a Ucrânia continua a enfrentar escassez de efetivos

Os drones bombardeiros utilizados pela Ucrânia já não transportam apenas explosivos. Em algumas operações, começaram também a transportar veículos terrestres não tripulados, numa estratégia que pretende reforçar o recurso à robótica no campo de batalha e reduzir a exposição de militares a situações de elevado risco.

Dias depois de ter realizado o primeiro assalto anfíbio totalmente executado por robôs, as forças ucranianas voltaram a recorrer a esta tecnologia. Esta semana, um vídeo filmado do lado russo mostra um drone bombardeiro pesado ucraniano a transportar por via aérea um robô carregado com explosivos.

O desfecho da operação permanece desconhecido e não é claro se o equipamento atingiu o alvo pretendido, segundo o Euromaidan.

Independentemente do resultado, esta utilização conjunta de meios aéreos e terrestres não tripulados representa um novo passo na estratégia de Kiev. A possibilidade de um drone transportar um robô terrestre abre caminho para que este tipo de operações possa ser repetido até se tornar uma prática habitual nas ações militares ucranianas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O objetivo passa por tornar as operações de combate totalmente robotizadas uma realidade quotidiana, numa altura em que a Ucrânia continua a enfrentar escassez de efetivos.

Na primavera, o então ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, afirmou que o país iria adquirir 25 mil veículos terrestres não tripulados apenas durante os primeiros seis meses de 2026. Este número representa o dobro das aquisições realizadas ao longo de todo o ano de 2025.

Além das missões de abastecimento, estes veículos desempenham também funções de combate. Equipados com armamento, podem participar em contra-ataques contra forças russas infiltradas e patrulhar estradas na chamada zona cinzenta do conflito.

Em novembro, um destes robôs, pertencente à 5.ª Brigada de Assalto ucraniana, encontrava-se em testes noturnos a norte de Kostiantynivka, na região de Donetsk, quando se cruzou com um transporte blindado russo MT-LB. Controlado por rádio, equipado com visão térmica e armado com uma metralhadora M2 de calibre .50, o veículo abriu fogo sobre o blindado, atingindo-o repetidamente antes de este conseguir afastar-se do local.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Robôs Guerra na Ucrânia Rússia Campo de batalha

Relacionados

O comandante do blindado que rompeu as barricadas em Mariupol é o novo chefe das Forças Armadas da Ucrânia

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Um gigantesco "túnel de proteção": Ucrânia já tem mais de mil quilómetros de escudo antidrone para travar ataques russos

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

UCRÂNIA • AO MINUTO | "Estamos a levar a guerra de volta a casa - à Rússia": Ucrânia atinge centros logísticos de abastecimento militar russos

Há 1h e 7min

Ucrânia tem nova estratégia contra a Rússia: drones transportam robôs kamikaze para o campo de batalha

Há 1h e 17min

Adolf Hitler nasceu nesta casa na Áustria. Agora, é uma esquadra da polícia

Há 1h e 28min

Dois minutos e 21 marteladas na cabeça: revelado o cenário da morte de uma antiga ministra do Reino Unido

Hoje às 01:13
Mais Europa

Mais Lidas

Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Ontem às 13:15

Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Hoje às 08:41

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

Ontem às 22:58

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Ontem às 13:21

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Ontem às 12:24

Há risco "de perdermos controlo da única refinaria" em Portugal. Governo pressionado a agir no negócio da Galp

Ontem às 07:00

Roza era uma modelo de 18 anos quando foi violada pela primeira vez por Epstein - que cumpria pena de prisão

Ontem às 09:26

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:29

"Ficou imóvel enquanto ela sangrava até à morte": as horas finais de uma adolescente que foi morta por um músico em ascensão

20 jul, 20:29

Desde a Carolina do Sul até Portugal: Sines acolhe novo cabo submarino transatlântico da Google

Ontem às 14:40

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

19 jul, 17:00

Levou-a de carro para um sítio isolado, onde se envolveram sexualmente. PJ detém suspeito de abuso sexual de menina de 13 anos

Ontem às 17:25