Ucrânia tem nova estratégia contra a Rússia: drones transportam robôs kamikaze para o campo de batalha

Há 1h e 17min

O objetivo passa por tornar as operações de combate totalmente robotizadas uma realidade quotidiana, numa altura em que a Ucrânia continua a enfrentar escassez de efetivos

Os drones bombardeiros utilizados pela Ucrânia já não transportam apenas explosivos. Em algumas operações, começaram também a transportar veículos terrestres não tripulados, numa estratégia que pretende reforçar o recurso à robótica no campo de batalha e reduzir a exposição de militares a situações de elevado risco.

Dias depois de ter realizado o primeiro assalto anfíbio totalmente executado por robôs, as forças ucranianas voltaram a recorrer a esta tecnologia. Esta semana, um vídeo filmado do lado russo mostra um drone bombardeiro pesado ucraniano a transportar por via aérea um robô carregado com explosivos.

Russian channels in an uproar today over new video – filmed from the Russian side – a Ukrainian heavy drone delivering a ground-based kamikaze robot via air to destroy Russian positions.



While Putin is about to mobilize at keast 500,000 for more meat assaults, Ukraine is… pic.twitter.com/qb9dmySNRQ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 19, 2026

O desfecho da operação permanece desconhecido e não é claro se o equipamento atingiu o alvo pretendido, segundo o Euromaidan.

Independentemente do resultado, esta utilização conjunta de meios aéreos e terrestres não tripulados representa um novo passo na estratégia de Kiev. A possibilidade de um drone transportar um robô terrestre abre caminho para que este tipo de operações possa ser repetido até se tornar uma prática habitual nas ações militares ucranianas.

O objetivo passa por tornar as operações de combate totalmente robotizadas uma realidade quotidiana, numa altura em que a Ucrânia continua a enfrentar escassez de efetivos.

Na primavera, o então ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, afirmou que o país iria adquirir 25 mil veículos terrestres não tripulados apenas durante os primeiros seis meses de 2026. Este número representa o dobro das aquisições realizadas ao longo de todo o ano de 2025.

Além das missões de abastecimento, estes veículos desempenham também funções de combate. Equipados com armamento, podem participar em contra-ataques contra forças russas infiltradas e patrulhar estradas na chamada zona cinzenta do conflito.

Em novembro, um destes robôs, pertencente à 5.ª Brigada de Assalto ucraniana, encontrava-se em testes noturnos a norte de Kostiantynivka, na região de Donetsk, quando se cruzou com um transporte blindado russo MT-LB. Controlado por rádio, equipado com visão térmica e armado com uma metralhadora M2 de calibre .50, o veículo abriu fogo sobre o blindado, atingindo-o repetidamente antes de este conseguir afastar-se do local.