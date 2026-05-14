Crise política na Letónia: primeira-ministra demite-se após incidente com drones ucranianos

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Evika Siliņa abandona o cargo depois de o Governo perder a maioria parlamentar

A primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, demitiu-se esta quinta-feira do cargo na sequência da rutura da coligação governamental que se seguiu ao impacto de dois drones ucranianos perdidos num projeto de infraestruturas energéticas.

Com a saída de dois parceiros da coligação Nova Unidade, o Governo letão, de centro, perdeu a maioria parlamentar.

A crise política teve início com as falhas na proteção do espaço aéreo decorrentes da explosão de um drone ucraniano no país, o que já tinha levado Evika Siliņa a solicitar a demissão do seu ministro da Defesa.