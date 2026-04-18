Secretas ucranianas classificam de "ato terrorista" tiroteio que matou cinco pessoas em Kiev

Há 1h e 38min

Atirador, que tomou reféns, num bairro residencial na capital ucraniana foi morto pela polícia

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) classificou como um “ato terrorista” o tiroteio e a tomada de reféns ocorridos este sábado num bairro de Kiev.

Em comunicado divulgado na rede Telegram, o SBU indicou que está a investigar o incidente nesses termos, após um ataque que provocou várias vítimas e gerou momentos de grande tensão na capital ucraniana.

O atirador, que matou pelo menos cinco pessoas nas ruas de Kiev antes de fazer reféns e se barricar num supermercado nos subúrbios, acabou por ser morto pela polícia, segundo anunciaram as autoridades.

De acordo com um comunicado do Ministério do Interior, citado pela agência Associated Press (AP), unidades táticas especiais invadiram o estabelecimento após falharem as tentativas de contacto com o suspeito através de um negociador.

O agressor foi abatido durante a troca de tiros que se seguiu, depois de ter resistido à detenção, acrescenta o mesmo comunicado.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que pelo menos cinco pessoas morreram no ataque e que outras dez foram transportadas para o hospital.

O tiroteio ocorreu no distrito de Holosiivskyi, em Kiev, precisou o presidente da câmara, Vitali Klitschko. Imagens difundidas pelas televisões locais mostram agentes policiais a protegerem-se no interior do centro comercial onde se situava o supermercado, enquanto se ouviam disparos.