Como a guerra da Rússia mudou o mundo em quatro anos - enquanto a Ucrânia continua a lutar praticamente sozinha

Quatro anos de guerra na Ucrânia trouxeram uma evolução sísmica ao mundo – à natureza da guerra, ao equilíbrio dos poderes globais e à segurança europeia.

Para a Ucrânia, a guerra tem sido uma maldição – uma maldição para sobreviver e adaptar-se tempo suficiente para poupar as fronteiras da Europa às forças da Rússia e isentar os seus aliados de terem de agir de forma mais decisiva.

Kiev está a pagar o preço da convulsão com uma constante instabilidade e perdas incessantes, segundo alguns ucranianos. “Alguns de nós ainda somos positivos, mas apenas porque não há outra opção”, escreveu por mensagem à CNN um oficial das secretas.

São os ucranianos nesta luta que mais desejam urgentemente que a guerra acabe realmente amanhã. É um paradoxo cruel: muitos no Ocidente também desejam que a guerra termine, devido ao seu custo para os orçamentos da defesa e para as contas do aquecimento. No entanto, é a falta de investimento do Ocidente – de apoio material a Kiev – que condenou a Ucrânia a continuar a lutar.

A Europa está a fazer uma falsa poupança, gastando menos agora, mas arriscando gastar muito mais se o conflito se alastrar no futuro.

Se as linhas da frente da Ucrânia colapsarem e Kiev cair, Moscovo, segundo a maioria das estimativas ocidentais, avançará em breve para as fronteiras da NATO. Ainda assim, essa ameaça não leva a Europa a agir de forma decisiva. Os primeiros três anos de apoio americano de grande escala só chegaram até certo ponto e agora terminaram. Mas a guerra não terminou, e é provável que haja mais aniversários pela frente. Quatro anos completos depois, a demonstração de implacabilidade e determinação do Presidente russo Vladimir Putin parece ter deixado a Europa mais convencida de que ele poderá um dia deixar de procurar ocupar terras estrangeiras, e não menos.

Estranhamente, o desgaste – dos orçamentos e da mão de obra russos – é simultaneamente aquilo que o Ocidente espera que ponha fim à guerra e a emoção através da qual muitas vezes a observa. No entanto, à medida que cada ano passa, a guerra trouxe mudanças radicais a nível global.

Desordem diplomática

O presidente dos EUA, Donald Trump (à direita), cumprimenta o presidente russo, Vladimir Putin, em sua chegada à Base Conjunta Elmendorf-Richardson em Anchorage, Alasca, a 15 de agosto de 2025. Andrew Harnik/Getty Images

Esta perturbação é incessante e pode ser difícil de catalogar, mas comecemos pela diplomacia. A rejeição, pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, de décadas de normas na negociação – os formatos carregados de linhas vermelhas e agendas que, durante décadas, foram os mecanismos de como a paz começa – marcou uma nova abordagem disruptiva. Deve ser avaliada não por quanto destruiu a ordem estabelecida, mas apenas pelos resultados.

E, neste momento, esses resultados são escassos. Um tapete vermelho para Putin, que enfrenta uma acusação por crimes de guerra, no Alasca. Algumas sanções duras sobre o petróleo russo. Dois cessar-fogo frágeis e breves, limitados às infraestruturas energéticas. Montanhas-russas emocionais para aliados europeus perplexos. E o persistente tamborilar de ameaças contra Kiev caso não faça concessões. Mas nenhuma paz em 24 horas, como Trump uma vez se gabou – nem em 100 dias, nem sequer num ano.

O secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, chegou mesmo a admitir na Conferência de Segurança de Munique deste mês que os EUA não sabem se a Rússia realmente quer a paz.

Mas não parecem iminentes novas repercussões para Moscovo, mesmo depois de as mais recentes conversações trilaterais em Genebra terem terminado após duas horas sem progressos públicos. O ciclo de novos locais, formatos, agendas e protagonistas para negociações de paz parece infinito.

Revolução dos drones

Militares ucranianos da unidade Black Wing, 116ª Brigada Mecanizada, constroem drones com visão em primeira pessoa em uma oficina perto da linha de frente no leste da Ucrânia, a 8 de outubro de 2025. Ed Jones/AFP/Getty Images

A automatização da guerra na Ucrânia é a evolução que poderá perdurar por mais tempo.

Os drones de ataque preencheram lacunas urgentes nas defesas de infantaria e nas reservas de artilharia da Ucrânia no final de 2023. O país iniciou uma corrida marcadamente bem-sucedida à engenhosidade e à alta tecnologia para sobreviver; o ritmo de mudança e implementação é incomparável num ciclo de inovação de seis semanas na linha da frente – o tempo em que surge uma nova ideia para matar.

Os avanços são perpetuamente arrepiante: surgiram no início deste mês relatos de que a Rússia está a usar drones com sensores de movimento que voam para o campo de batalha e simplesmente aguardam que a infantaria passe por eles antes de detonarem.

A revolução na morte automatizada ainda não foi plenamente compreendida fora dos abrigos da linha da frente e deixou os exércitos ocidentais a tentar adaptar-se.

Europa redefinida

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebe na Casa Branca, a 18 de agosto de 2025, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, o secretário-geral da NATO Mark Rutte e outros líderes europeus. Win McNamee/Getty Images

A guerra também redefiniu o que significa ser europeu.

A aliança da NATO, e a segurança no continente, foi fundada na promessa de que os EUA voltariam, em última instância, a defender a Europa.

Por mais depressa que a Casa Branca de Trump procure apagar essa garantia, a Europa continua lenta a assumir essa responsabilidade. Líderes centristas no Reino Unido, França e Alemanha resistem a gastar uma percentagem maior dos seus orçamentos já pressionados na defesa contra uma ameaça russa que os seus opositores populistas de extrema-direita poderão considerar facilmente negociável.

A ajuda à Ucrânia é lenta e os aumentos dos orçamentos de defesa da NATO para 5% do rendimento nacional estão prometidos para daqui a nove anos – quando poucos dos atuais líderes estarão no poder.

Mesmo com drones russos a entrarem no espaço aéreo europeu e repetidos atos de sabotagem ligados à Rússia no continente, responsáveis ocidentais mantêm a narrativa de que o tempo da Rússia está a esgotar-se – que está a aproximar-se de um colapso militar ou económico.

Há provas que sustentam isso, insistem corretamente responsáveis ocidentais, como fizeram em 2024 e no ano passado. Mas até que essa provável turbulência irrompa subitamente à superfície da sociedade fechada da Rússia, um colapso continua a ser uma esperança ocidental, e não uma estratégia.

EUA renunciam à liderança global

Entretanto, o equilíbrio global de poder foi distorcido, com os EUA a recuarem nas obrigações da supremacia.

As potências mundiais seguem as suas próprias agendas na Ucrânia. A China absteve-se de fornecer apoio militar suficiente para garantir a vitória da Rússia. Mas compra petróleo suficiente e vende equipamento de drones de dupla utilização suficiente para manter a Rússia à tona, enquanto Moscovo se torna lentamente o parceiro júnior na relação. A Índia, durante décadas o aliado asiático preferido dos americanos, financiou Moscovo durante anos, comprando petróleo barato, e poderá estar a abrandar apenas devido a um acordo comercial mais amplo com os EUA.

A Europa foi praticamente abandonada por Trump para traçar o seu próprio rumo, descrita recentemente por Rubio como estando próxima de uma “eliminação civilizacional”. Os EUA estão a passar da supremacia global para uma nova era em que os seus objetivos são reduzidos e locais, e os seus aliados escolhidos com base em preconceitos míopes e compatibilidade ideológica. A Estratégia de Segurança Nacional da Casa Branca refere-se a “outras grandes potências separadas por vastos oceanos” – provavelmente China, Índia e Rússia – uma forma suave de reconhecer o declínio do alcance e domínio globais americanos.

Choque, exaustão e bravura para os ucranianos

Estas mudanças profundas não são académicas ou conceptuais para os ucranianos, para quem significam frio, ansiedade, dor, luto, perda ou até morte. Mesmo após quatro anos de trauma que deveriam anestesiar, o choque continua palpável.

Katya, uma oficial da inteligência militar que conheci pela primeira vez durante a contraofensiva falhada do verão de 2023, nunca perde a oportunidade de sorrir com ousadia enquanto é deslocada entre picos de caos na linha da frente. A CNN está a usar um pseudónimo por razões de privacidade. Ela carrega um revólver. Um médico próximo dela suicidou-se há 18 meses; a morte envolve a maioria dos seus dias. Sempre que a minha mensagem recebe o visto azul, indicando que foi lida, sinto alívio por ela estar viva.

“A guerra torna-se um jogo, mas não há escolha senão inserir outra moeda e jogar outra ronda”, escreveu à CNN, perturbada com o uso russo, eficiente e letal, da nova tecnologia de drones, mas também com a utilização cruel de burros e de mercenários estrangeiros do Nepal, Nigéria e Síria.

A escassez de efetivos da Ucrânia incomoda-a, tal como as críticas aos esforços de recrutamento coercivo.

“A exaustão é enorme agora”, referiu. “Raramente a nossa sociedade fala sobre o quão cansados devem estar aqueles que lutaram, sem descanso, todos estes anos.” Comandantes pouco qualificados, que são “maioritariamente inexperientes e demasiado autoconfiantes”, são um problema crescente, causando “baixas e conflitos desnecessários”, afirmou.

As linhas da frente também se movem rapidamente para os civis. Yulia trabalhava num hotel em Kramatorsk – um importante centro militar na linha da frente de Donbas – onde frequentemente ficávamos, antes de ter sido parcialmente destruído por um míssil. Permaneceu na cidade, a trabalhar num café, mesmo quando as ruas ecoam incessantemente com sirenes. Há uma semana, parecia confiante de que a sua cidade nunca cairia, mesmo com os russos a apenas 11 quilómetros, dizendo que “a vida continua, os restaurantes, as barbearias e os supermercados continuam abertos”.

Mas, após uma semana em Kiev, regressou para encontrar pequenos drones de ataque a atingirem frequentemente carros e prédios de apartamentos, com grandes ataques aéreos russos nos arredores. “Espero que Kramatorsk não seja ocupada”, disse, “mas, tendo em conta os bombardeamentos, será difícil.” Está agora a mudar-se rapidamente para a cidade vizinha de Kharkiv, a última da família a partir. O namorado foi recentemente mobilizado, para servir, felizmente por agora, num posto de controlo. “Tudo está a mudar muito rapidamente”, afirmou.

Um alto responsável ucraniano ainda fala do seu choque por a Rússia, uma chamada “nação irmã”, tão profundamente entrelaçada socialmente com a Ucrânia, ter realmente invadido. “Talvez o maior choque seja o facto de (a invasão) ter acontecido de todo”, disse. Pediu para não ser identificado ao partilhar opiniões pessoais.

A corrida para desenvolver tecnologia de drones suficientemente depressa faz com que Tymur Samosudov considere “impossível relaxar nem por um minuto”. Nada do que funciona hoje para atingir os russos funcionará no próximo mês. Ele liderou uma das primeiras unidades de drones que vi no final de 2023 e agora lança drones interceptores eficientes para combater os Shahed que assolam a cidade meridional de Odesa. A celebração de uma iminente nova chegada à família utilizou dois dos seus drones de combate numa festa de revelação de género que espalhou fumo colorido sobre o céu da linha costeira: rosa, para uma menina.

Samosudov afirmou que a falta de infantaria estava a causar perdas territoriais lentas porque, nas linhas da frente, a Ucrânia estava em desvantagem numérica de “um para 20. Isto é muito crítico e doloroso.” Mas os avanços tecnológicos da Ucrânia, disse, significam que “o inimigo está a sofrer milhares de baixas todos os dias”.

A sua bravura é menos para exibição do que nascida de necessidade existencial. “A Ucrânia é invencível porque faremos tudo pela nossa vitória, quer alguém nos ajude ou não”, afirmou.

Há pouca escolha senão acreditar. A guerra devastou um quinto do país, mas mesmo com assistência escassa e errática, os ucranianos têm de emergir do pó, ser aplaudidos pelo Ocidente, e voltar a seguir quase sozinhos.