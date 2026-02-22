“Catástrofe demográfica”. Ucrânia está a tornar-se uma nação de viúvas e órfãos

Há 1h e 21min

Olena Bilozerska e o marido sempre souberam que queriam ter filhos. Ela tinha 34 anos e estavam prontos para começar a tentar quando a guerra eclodiu no leste da Ucrânia em 2014. O casal juntou-se aos combates e decidiu que um bebé teria de esperar. Quando Bilozerska deixou o exército, aos 41 anos, os médicos disseram-lhe que as suas chances de engravidar eram praticamente nulas. Era tarde demais.

À medida que a guerra na Ucrânia entra no seu quinto ano, a taxa de natalidade do país está a colapsar, com um número crescente de pessoas a enfrentar problemas de fertilidade ou a adiar a decisão de ter filhos. Ao mesmo tempo, as mortes aumentam nas linhas de frente e milhões de pessoas refugiadas estabeleceram-se no estrangeiro. O resultado é uma das piores crises demográficas do mundo.

“É uma catástrofe”, diz Ella Libanova, uma importante demógrafa ucraniana, à CNN. “Nenhum país pode existir sem pessoas. Mesmo antes da guerra, a densidade populacional da Ucrânia era baixa e muito desigual.”

Libanova ressalta que a Ucrânia perdeu cerca de 10 milhões de pessoas desde o início da guerra – entre os que foram mortos, os que deixaram o país e os que vivem em áreas sob ocupação russa. E embora a taxa de natalidade do país tenha vindo a diminuir há anos – uma tendência comum em toda a Europa – agora entrou praticamente em colapso.

A agressão não provocada da Rússia obrigou milhões de ucranianos a colocar as suas vidas em suspenso. Mas, para muitas mulheres, essa decisão pode ter um custo altíssimo.

Quando voltou da linha de frente, Bilozerska foi informada de que a sua chance de ter um filho biológico era de 5%, no máximo. "Os médicos aconselharam-me a não perder tempo e a usar óvulos doados imediatamente", recorda. Sem gostar da ideia, iniciou um tratamento de fertilidade, mesmo sabendo que as probabilidades estavam altamente contra ela.

"Os soldados vivem um dia de cada vez, vivem para ver o anoitecer, para ver o dia seguinte. Têm necessidades urgentes – como conseguir dinheiro para drones, para consertar o carro. Não planeiam nada para o futuro", diz Bilozerska à CNN em Kiev.

Foto de Olena Bilozerska tirada durante o seu serviço militar na frente de batalha na Ucrânia. foto Olena Bilozerska

“Considero ser meu dever moral dizer às mulheres [militares] que, se desejarem ter filhos no futuro, aconselho-as a fazerem exames e a congelar os seus óvulos. Compartilho a minha história para que menos mulheres se encontrem nessa situação.”

Para maximizar as chances de sucesso de um procedimento de fertilização in vitro (FIV), os médicos geralmente tentam recolher entre 10 e 15 óvulos em cada ciclo. No caso de Bilozerska, conseguiram apenas um, alertando-a imediatamente de que as chances de que fosse saudável eram pequenas. Após fertilizá-lo com o esperma do marido, alertaram-na novamente: os riscos de insucesso eram altos.

Os dias seguintes foram de tortura, com o casal à espera para ver se o embrião sobreviveria. Quando sobreviveu, Bilozerska, então com 42 anos, estava pronta para aproveitar a sua única chance de ter um bebé.

Foi então que a Rússia lançou a sua invasão em larga escala da Ucrânia. Como oficial militar plenamente treinada, Bilozerska foi imediatamente requisitada para a linha de frente. O embrião permaneceu em Kiev, congelado e armazenado num banco de criopreservação com cerca de 10 mil outros.

“Voltei para a guerra e fiquei com tanto medo de que a clínica fosse bombardeada que liguei para lá, perguntei o que ia acontecer, se o banco de criopreservação seria transferido para o estrangeiro, se era seguro”, conta Bilozerska à CNN. Foi tranquilizada com a informação de que a clínica possuía uma parede reforçada que protegia os embriões. Não resistiria a um impacto direto, mas protegê-los-ia de estilhaços e destroços.

Valery Zukin, diretor da clínica de medicina reprodutiva Nadiya, em Kiev, diz que a guerra tornou o trabalho da clínica ainda mais importante. foto Svitlana Vlasova/CNN

Milhares de embriões congelados estão armazenados num criobanco na clínica Nadiya, em Kiev. foto Ivana Kottasová/CNN

Valery Zukin é um dos pioneiros da medicina reprodutiva na Ucrânia e diretor da clínica onde o embrião de Bilozerska foi armazenado. A clínica chama-se Nadiya, que significa ‘Esperança’ em ucraniano.

À CNN, diz que a guerra está a ter um impacto devastador nas taxas de fertilidade da Ucrânia. "Eu consigo ver com os meus próprios olhos. Estamos a ver mais complicações, mais anomalias, mais dificuldades em levar a gravidez a termo", diz o médico, explicando que os testes genéticos de rotina em embriões abortados revelaram que a incidência de anomalias cromossómicas aumentou drasticamente desde o início da guerra.

Alla Baranenko, especialista em reprodução da clínica Nadiya, refere que também está a ver mais casos de menopausa precoce em mulheres jovens.

“A qualidade dos óvulos está pior e a quantidade está a diminuir – e isso deve-se ao stress. Não se trata apenas dos meus pacientes, mas também das doadoras de óvulos, que são mulheres sem problemas reprodutivos. Mesmo assim, a qualidade dos óvulos delas está pior”, indica, acrescentando que a qualidade do esperma dos homens ucranianos, especialmente daqueles que retornam da frente de batalha, também está pior.

“Estamos a preservar esperma há 30 anos. Quando comparamos a qualidade do esperma dos militares de hoje com a dos homens comuns antes da guerra, é claro que é pior. O stress também afeta os homens, mas não é só o stress, são também as condições em que vivem.”

Alla Baranenko, especialista em reprodução da clínica Nadiya, em Kiev, diz que pode ver em primeira mão o impacto da guerra na saúde das suas pacientes. foto Ivana Kottasová/CNN

Um país de viúvas

Iryna Ivanova apresentava todos os sinais de uma gravidez precoce. Mas não queria contar ao marido até ter a certeza. Ele estava muito animado com a possibilidade de ter filhos, e Ivanova não queria criar falsas esperanças.

Quando finalmente teve a certeza de que estava grávida, já era tarde demais para lhe contar. Pavlo Ivanov, o seu marido, o amor da sua vida e um dos pilotos de elite de caças F-16 da Ucrânia, foi morto em combate a 12 de abril de 2025.

Quando a sua filha nasceu em dezembro, Ivanova batizou-a Yustyna – o nome que o casal tinha escolhido em conjunto quando sonhavam em ter filhos. Yustyna tem os olhos azuis claros de Pavlo e parece ter herdado a calma do pai.

"Quando a ouvi chorar, naquele primeiro momento, foi como se eu começasse a respirar", disse Ivanova à CNN, com lágrimas a escorrer pelo rosto. “Sentimos a maior alegria e a maior dor, e simplesmente acostumamo-nos ao facto de que isso faz parte de nós e da nossa vida.”

Iryna Ivanova com o marido. foto Iryna Ivanova

A Ucrânia não divulga os seus dados sobre baixas, mas um relatório publicado em janeiro pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um think tank com sede nos EUA, estimou que entre 100 mil e 140 mil ucranianos foram mortos desde o início da invasão em grande escala, faz na terça-feira quatro anos.

A idade de alistamento militar relativamente alta no país e a isenção dos recrutas mais jovens do serviço na linha de frente fazem com que a idade média de um soldado ucraniano seja de cerca de 43 anos, significativamente maior do que em muitos países ocidentais.

Por causa disso, a maioria dos homens e mulheres que perdem a vida na linha de frente são casados ​​e têm filhos – e a Ucrânia está a tornar-se um país de viúvas e órfãos. Estatísticas oficiais mostram que existem atualmente 59 mil crianças a viver sem os seus pais biológicos na Ucrânia, a maioria delas em lares adotivos.

Oksana Borkun conhece bem o estigma de ser uma jovem viúva. O seu marido, Volodymyr Hunko, foi morto em Bakhmut no verão de 2022. Tendo crescido numa cultura em que o luto deve ser privado e as mulheres sem marido são frequentemente mal vistas, fez sua missão tornar a vida das viúvas ucranianas mais fácil.

Sentada num café aconchegante no centro de Kiev, Borkun e duas amigas, Juliia Seliutina e Olena Biletska, compartilham histórias enquanto tomam café e chocolate quente, com o gerador a diesel do café – necessário devido à destruição implacável da infraestrutura energética da Ucrânia pela Rússia – a zumbir ao fundo.

Oksana Borkun (ao centro) e as suas duas amigas, Juliia Seliutina (à esquerda) e Olena Biletska, encontram-se num café em Kiev. foto Ivana Kottasová/CNN

As três mulheres, todas viúvas, uniram-se pela dor compartilhada e pelo desejo de ajudar outras pessoas na mesma situação. O seu grupo de apoio online para viúvas de militares conta agora com mais de 6 mil membros, e organizam encontros presenciais regulares, noites de homenagem e outros eventos.

Borkun é a força motriz por trás de muitos dos projetos, e foi ela quem convenceu Biletska a envolver-se num projeto que visa conseguir presentes de aniversário para os filhos de soldados mortos em combate.

“Aconteceu que o [meu marido] Vovchik e eu não tínhamos filhos, então eu tinha medo de que fosse muito doloroso para mim. Nós queríamos muito ter um filho, mas não deu certo… [trabalhar neste projeto] ajudou-me a superar isso”, diz, acrescentando que o grupo envia atualmente, em média, 200 presentes por mês.

Viúva aos 45 anos, Biletska conformou-se com o fato de que provavelmente não terá um filho biológico. Ela e o marido tentaram ter filhos e estavam em tratamentos quando ele foi para a guerra.

“A guerra roubou-me os anos em que eu poderia ter tido filhos”, diz à CNN.

Iryna e Pavlo Ivanov estavam decididos a ter muitos filhos – definitivamente mais de três, conta à CNN.

A taxa de fertilidade da Ucrânia, ou seja, o número de filhos que uma mulher média tem ao longo da vida, caiu para menos de um, em comparação com 1,4 na Europa e 1,6 nos EUA.

Mesmo antes da guerra, era incomum um casal jovem como os Ivanov cogitar ter mais de dois filhos. Eram exatamente o tipo de pessoa que a Ucrânia precisava para superar a sua grave crise demográfica. Mas esse sonho morreu junto com o marido dela.

Fuga de cérebros

Seliutina diz que o movimento delas busca empoderar mulheres viúvas para que se tornem membros ativos da sociedade – algo que, acredita, será especialmente importante após o fim da guerra e o início da reconstrução da Ucrânia.

Cerca de 6 milhões de pessoas, na sua maioria mulheres jovens e crianças, fugiram e registaram-se oficialmente como refugiadas no estrangeiro desde o início da guerra em larga escala, em 2022. A grande maioria ainda vive no exterior, e Libanova diz que, quanto mais tempo o conflito durar, menores serão as chances de retorno.

Uma mulher com duas crianças atravessa a fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia em Ubla, no leste da Eslováquia, perto da cidade ucraniana de Welykyj Beresnyj, em 25 de fevereiro de 2022, um dia depois da invasão em larga escala. foto Peter Lazar/AFP/Getty Images

“A cada mês que passa, a destruição aumenta e, por outro lado, mais e mais dos nossos migrantes de guerra estão a adaptar-se à nova vida no estrangeiro, há menos gente a regressar”, diz à CNN.

O enorme êxodo também representa uma grande fuga de cérebros da Ucrânia.

“Espero que as pessoas mais qualificadas retornem. […] A economia e a infraestrutura vão precisar de ser reconstruídas. Precisaremos de trabalhadores, principalmente qualificados. Se não tivermos mão de obra suficiente, teremos de trazer estrangeiros, o que talvez não seja mau. Mas duvido que muitos estrangeiros qualificados venham para cá em grande número.”

Seliutina diz que é aqui que as viúvas de guerra, especialmente as mais jovens, podem ajudar a garantir o futuro da Ucrânia.

“As jovens que perderam os seus entes queridos conhecem o preço da perda. Elas sabem porque é que os nossos homens foram para lá e porque é que não podem deixar o país agora. Não podemos simplesmente ficar sentadas à espera que alguém faça algo por nós. Já não dá”, diz.

No ano passado, ao completar 45 anos, Bilozerska percebeu que estava a envelhecer. Não apenas pela maternidade, mas também pela guerra. Ela servia como atiradora de elite.

“Não conseguia realmente fazer mais o trabalho de combate. A maioria dos homens [na minha unidade] são jovens atletas… é claro que eu não conseguia mais acompanhá-los”, conta à CNN. Os seus comandantes tinham vindo a sugerir há tempos que ela assumisse uma posição diferente, longe da linha de frente, mas ela resistia.

Quando a sua mãe morreu, deixando sozinho o seu pai portador de deficiência, soube que era hora de voltar para Kiev.

O embrião dela ainda estava dentro de Nadiya, à espera dela há três anos. "Senti que essa era a minha última chance de ter um filho. Fui à clínica buscar o meu embrião. E foi assim que Pavlus nasceu quando eu tinha 46 anos", partilha com a CNN durante um passeio num parque de Kiev no inverno.

Olena Bilozerska leva o seu filho bebé Pavlo num passeio por Kiev. foto Ivana Kottasová/CNN

Baranenko, que tratou Bilozerska na clínica Nadiya, diz que, de todos os casos em que trabalhou, a história dela foi a que mais a marcou. Ao longo de seus 20 anos de carreira, ela ajudou a conceber 5 mil bebés.

Agasalhado e parecendo um pequeno boneco de neve no seu macacão azul-claro, Pavlus olha para ela enquanto o ergue delicadamente para um abraço.

“O nome do meio dele é Bohdan, que significa ‘um presente de Deus’”, conta. “Pego-lhe ao colo e ele simplesmente derrete-se. Estende a mão para ti, sorri e ficas completamente apaixonada por ele, é impossível de descrever.”