Sucessor de Starmer promete "100%" de apoio à Ucrânia

Há 1h e 14min

Andy Burnham descarta eleições legislativas antecipadas no Reino Unido

Andy Burnham, apontado como o próximo primeiro-ministro britânico, excluiu esta sexta-feira a possibilidade de convocar eleições legislativas antecipadas caso suceda a Keir Starmer, comprometendo-se a respeitar o programa eleitoral do seu partido.

Burnham, o único candidato à sucessão de Starmer, que se demitiu da liderança do Partido Trabalhista e do cargo de primeiro-ministro no mês passado, está prestes a assumir as rédeas do partido de centro-esquerda e do país.

Numa sessão de perguntas e respostas na rede social Reddit, o antigo presidente da câmara de Grande Manchester respondeu a perguntas que iam desde a reforma eleitoral até à política externa.

Questionado sobre a possibilidade de eleições legislativas imediatas, quando a próxima votação só está prevista para 2029, Burnham respondeu negativamente, insistindo na sua vontade de "trabalhar com base no programa de 2024".

Além disso, Burnham indicou no Reddit que continua favorável a uma reforma do sistema eleitoral britânico (uninominal maioritário a um turno), que historicamente beneficiou os dois principais partidos tradicionais do país.

"Sou um firme defensor da reforma eleitoral, porque acredito que ela permitirá avançar para uma política mais colaborativa, mais centrada na resolução de problemas", disse Burnham.

Quanto à guerra na Ucrânia, Burnham afirmou que daria "100%" do mesmo apoio que Starmer deu, e, à semelhança dos seus predecessores conservadores, mostrou-se um aliado incondicional de Kiev.

Burnham também deixou entender que gostaria de continuar os esforços para estreitar os laços com a União Europeia.