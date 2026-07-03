MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Sucessor de Starmer promete "100%" de apoio à Ucrânia

Agência Lusa , CM
Há 1h e 14min
Andy Burnham, do Partido Trabalhista, discursa após vencer a eleição suplementar em Makerfield, abrindo caminho para uma disputa pela liderança contra o primeiro-ministro Sir Keir Starmer. Jon Super/AP Photo/Jon Super
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Andy Burnham descarta eleições legislativas antecipadas no Reino Unido

Andy Burnham, apontado como o próximo primeiro-ministro britânico, excluiu esta sexta-feira a possibilidade de convocar eleições legislativas antecipadas caso suceda a Keir Starmer, comprometendo-se a respeitar o programa eleitoral do seu partido.  

Burnham, o único candidato à sucessão de Starmer, que se demitiu da liderança do Partido Trabalhista e do cargo de primeiro-ministro no mês passado, está prestes a assumir as rédeas do partido de centro-esquerda e do país.  

Numa sessão de perguntas e respostas na rede social Reddit, o antigo presidente da câmara de Grande Manchester respondeu a perguntas que iam desde a reforma eleitoral até à política externa.  

Questionado sobre a possibilidade de eleições legislativas imediatas, quando a próxima votação só está prevista para 2029, Burnham respondeu negativamente, insistindo na sua vontade de "trabalhar com base no programa de 2024".  

Além disso, Burnham indicou no Reddit que continua favorável a uma reforma do sistema eleitoral britânico (uninominal maioritário a um turno), que historicamente beneficiou os dois principais partidos tradicionais do país.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Sou um firme defensor da reforma eleitoral, porque acredito que ela permitirá avançar para uma política mais colaborativa, mais centrada na resolução de problemas", disse Burnham.

Quanto à guerra na Ucrânia, Burnham afirmou que daria "100%" do mesmo apoio que Starmer deu, e, à semelhança dos seus predecessores conservadores, mostrou-se um aliado incondicional de Kiev.

Burnham também deixou entender que gostaria de continuar os esforços para estreitar os laços com a União Europeia.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrânia Guerra Ucrania Andy Burnham Keir Starmer

Relacionados

Andy Burnham pode estar prestes a tornar-se o próximo primeiro-ministro do Reino Unido

Um local que não existe acaba de eleger o principal rival de Keir Starmer. E Andy Burnham promete ser mais do que "um ponto de viragem"
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Sucessor de Starmer promete "100%" de apoio à Ucrânia

Há 1h e 14min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ataque da Rússia em Sumy faz três mortos

Há 3h e 34min

Herdeiro maltês que mandou matar jornalista de investigação pagou 150 mil euros aos assassinos e gastou mais 400 mil euros com advogados para defendê-los

Há 3h e 43min

O mais recente ataque da Rússia a Kiev foi excecionalmente mortífero - eis porquê

Ontem às 15:12
Mais Europa

Mais Lidas

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Ontem às 12:18

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Ontem às 02:11

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Ontem às 03:56

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

2 jul, 13:07

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

Ontem às 11:11

Chamem o 112 que assim ninguém consegue dormir: a história de um jogo de loucos que deu Portugal

Ontem às 02:22

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Ontem às 11:01

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

2 jul, 11:14

Governo adia segunda fase dos exames nacionais do secundário em quatro dias

Ontem às 09:00

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:15

Incêndio em Setúbal obriga à retirada de 60 pessoas

Ontem às 18:36

Preços da gasolina e do gasóleo vão ficar mais caros já na próxima semana: saiba quanto

Ontem às 10:00