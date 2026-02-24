Zelensky mostra bunker onde esteve nas primeiras horas da invasão e recorda telefonema de Biden: "Volodymyr, há perigo, precisas de sair da Ucrânia"

Beatriz Céu
Há 28 min
Ucrânia assinala quatro anos de guerra (GettyImages)

No dia em que se assinalam quatro anos de guerra, Volodymyr Zelensky recorda as primeiras horas da invasão russa, quando todos subestimavam a resistência dos ucranianos. Joe Biden, então presidente dos EUA, ofereceu ajuda a Zelensky. "Eu respondi que precisava de armas, não de uma boleia", recorda o chefe de Estado ucraniano, num vídeo de 18 minutos para assinalar a data

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pressionou os líderes europeus a adiantarem uma “data concreta” para a adesão da Ucrânia à União Europeia (UE) e voltou a desafiar Donald Trump a visitar Kiev para perceber “quem é o agressor”.

Num vídeo de 18 minutos publicado nas redes sociais, Zelensky aparece a depositar rosas num memorial na Praça Maidan, em Kiev, em homenagem aos milhares de militares ucranianos que morreram nos últimos quatro anos de guerra. “Queria muito vir aqui com o presidente dos EUA, um dia”, desabafa. “Uma coisa é certa: só vindo à Ucrânia e vendo com os próprios olhos a nossa vida e a nossa luta, sentindo o nosso povo e a imensidão desta dor - só então se poderá compreender o verdadeiro significado desta guerra”, sublinha.

Volodymyr Zelensky sugere que, dessa forma, Trump saberia “quem é o agressor e quem deve ser pressionado”. “Isto não é uma luta de rua – é um ataque de um Estado doente contra um Estado soberano. Ele [Putin] é a causa do seu início e o obstáculo ao seu fim. E é a Rússia que deve ser colocada no seu devido lugar. Para que possa haver verdadeira paz”, vinca.

O vídeo inclui imagens divulgadas pela primeira vez do bunker subterrâneo na rua Bankova, em Kiev, onde Zelensky e os seus assessores trabalharam e dormiram durante as primeiras horas após o ataque russo que lançou a invasão em larga escala, há precisamente quatro anos.

Nas imagens, surge um longo corredor sem janelas, com um cartaz a anunciar o “Gabinete do Presidente da Ucrânia”. "Este escritório – esta pequena sala no bunker da Rua Bankova – foi onde tive as minhas primeiras conversas com líderes mundiais no início da guerra”, indica.

Zelensky lembra um telefonema que recebeu na altura de Joe Biden, então presidente dos EUA, que se ofereceu para o ajudar a sair do país imediatamente. "Falei com o presidente Biden aqui, e também o ouvi dizer: 'Volodymyr, há perigo, precisas de sair da Ucrânia urgentemente. Estamos prontos para te ajudar com isso'. E eu respondi que precisava de armas, não de uma boleia", contou o presidente ucraniano.

Esta manhã, Volodymyr Zelensky recebeu em Kiev o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, em que os líderes europeus chegaram a Kiev com o anúncio de um financiamento de 3,5 mil milhões de euros à Ucrânia, desta vez Costa e Von der Leyen assinalaram a ocasião sem anúncios, um dia depois de os 27 Estados-membros da UE não terem conseguido chegar a um consenso sobre um novo pacote de sanções à Rússia.

Zelensky pressiona UE a definir "data concreta" para adesão da Ucrânia

Presidente ucraniano avisa que, sem uma "data concreta" para a adesão da Ucrânia à UE, Vladimir Putin "vai arranjar forma" de "bloquear" o processo (GettyImages)

Num discurso transmitido por videoconferência no Parlamento Europeu, Zelensky pressionou os líderes europeus a definirem uma “data concreta” para a adesão da Ucrânia ao bloco comunitário, advertindo que Putin pode aproveitar a indefinição nesta matéria para “bloquear” quaisquer avanços nesse sentido.

“Sem uma data, sem qualquer garantia, ele [o presidente russo] vai arranjar forma de bloquear a Ucrânia, (...) dividindo-vos, dividindo a Europa. Temos de nos proteger disto”, avisou.

Numa entrevista ao jornal Público divulgada esta terça-feira, António Costa afirma que fixar uma data realista para a adesão da Ucrânia à UE “depende muito da dinâmica de todo o processo de guerra, do processo da paz e do processo de negociação”. O presidente do Conselho Europeu indica que o ano de 2027 “é o prazo para (...) concluir as negociações”, lembrando que ainda falta uma “fase muito exigente” da ratificação do Tratado de Adesão.

Do lado russo, a manhã fica marcada pelo reconhecimento, por parte do Kremlin, de que os objetivos da “operação militar especial”, como descreve a invasão em larga escala da Ucrânia, ainda não foram alcançados.

"É verdade que os objetivos não foram totalmente alcançados. Por isso, a operação militar especial continua", adiantou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em conferência de imprensa, responsabilizando o Ocidente pelo alargamento do conflito.

"Após a intervenção direta dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos neste conflito, a operação militar especial transformou, de facto, a Rússia num confronto muito maior entre a Rússia e os países ocidentais, que tinham e continuam a ter o objetivo de destruir o nosso país", disse Peskov.

Temas: Ucrânia Guerra na Ucrânia Volodymyr Zelensky Quatro anos de guerra União Europeia

Relacionados

Rússia anuncia a tomada de pequena aldeia, Ucrânia diz ter recapturado 400 km2 de território ocupado

Líderes da União Europeia prometem "exercer mais pressão sobre a Rússia" e prometem "apoio" na adesão da Ucrânia ao bloco comunitário

Ucrânia. Danos no património cultural atingem os 3.800 milhões de euros em quatro anos

O menino que nasceu a falar russo tremeu com conspirações e escândalos. Quatro anos depois ainda está de pé a defender a Ucrânia

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Europa

Zelensky mostra bunker onde esteve nas primeiras horas da invasão e recorda telefonema de Biden: "Volodymyr, há perigo, precisas de sair da Ucrânia"

Há 28 min
03:15

Reino Unido anuncia maior pacote de sanções em quatro anos contra a Rússia

Há 2h e 8min
03:46

Macron promete apoio "pelo tempo que for necessário" à Ucrânia

Há 2h e 8min
00:33

Zelensky pede "data clara" para adesão à União Europeia

Há 2h e 9min
Mais Europa

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Ontem às 14:29

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00
opinião
Enrique Pinto-Coelho

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

Ontem às 13:34

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Hoje às 10:24

Tramado por uma namorada: a operação que terminou na captura do traficante mais procurado do México

Ontem às 17:10

Peter Mandelson detido pela polícia britânica

Ontem às 17:15

Decisão que é "dano irreparável" para Prestianni foi tomada para a "segurança" do jogador e dos adeptos do Benfica

Ontem às 20:06

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00