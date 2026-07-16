O comandante das secretas que ajudou a sabotar russos: quem é o novo ministro da Defesa da Ucrânia

Há 1h e 8min

Militar deve ser o novo ministro da Defesa da Ucrânia. Responsável liderava os serviços secretos do país desde o início do ano

Volodymyr Zelensky indicou Yevhenii Khmara para o Ministério da Defesa após a demissão de Mykhailo Fedorov. Khmara é major-general e desde o início do ano lidera o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), instituição de serviços secretos do país.

A trajetória profissional do comandante ocorreu inteiramente dentro dos serviços secretos. A partir de 2011, o militar passou a integrar a equipa Alpha, uma das mais importantes do SBU, e liderou o grupo entre 2023 e 2026. Após o início da guerra contra a Rússia, a Alpha atuou em diferentes áreas do conflito, como no uso de drones e na sabotagem de infraestruturas russas.

Khmara, por sua vez, teve uma atuação de destaque na libertação de Kiev entre fevereiro e abril de 2022, impedindo um domínio russo na região da capital. Ao longo da sua carreira, recebeu diversas condecorações por coragem e sacrifício pessoal em prol do país.

Durante o confronto, o major-general também liderou a unidade Alpha em missões de alto risco em território ucraniano e em outras operações contra alvos russos.

Ele passou a liderar o SBU no início de 2026, após o afastamento de Vasyl Maliuk do cargo. Na ocasião, a sua indicação foi vista como uma escolha de Zelensky por um perfil voltado para o conhecimento militar, excluindo assim indicações políticas.

Maliuk deixou o cargo após envolver-se numa polémica a nível nacional. O Serviço de Segurança da Ucrânia havia sido acusado de exercer pressões contra entidades anticorrupção independentes devido à detenção de diversos investigadores sob a alegação de que estariam associados à Rússia.

Agora, Khmara chega ao Ministério da Defesa após mais uma decisão polémica de Zelensky, que optou pela demissão de Mykhailo Fedorov. Desta vez, o presidente alegou falta de união entre o ministério e o exército na tomada de decisões relativas à guerra.

A indicação do major-general ainda não é definitiva e precisa ser aprovada pelo parlamento. Esta semana, o poder político ucraniano também passou por mudanças, com a escolha de um novo primeiro-ministro e novos integrantes do governo.