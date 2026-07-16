MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

O comandante das secretas que ajudou a sabotar russos: quem é o novo ministro da Defesa da Ucrânia

João Sundfeld
Há 1h e 8min
Yevhenii Khmara
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Militar deve ser o novo ministro da Defesa da Ucrânia. Responsável liderava os serviços secretos do país desde o início do ano

Volodymyr Zelensky indicou Yevhenii Khmara para o Ministério da Defesa após a demissão de Mykhailo Fedorov. Khmara é major-general e desde o início do ano lidera o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), instituição de serviços secretos do país.

A trajetória profissional do comandante ocorreu inteiramente dentro dos serviços secretos. A partir de 2011, o militar passou a integrar a equipa Alpha, uma das mais importantes do SBU, e liderou o grupo entre 2023 e 2026. Após o início da guerra contra a Rússia, a Alpha atuou em diferentes áreas do conflito, como no uso de drones e na sabotagem de infraestruturas russas.

Khmara, por sua vez, teve uma atuação de destaque na libertação de Kiev entre fevereiro e abril de 2022, impedindo um domínio russo na região da capital. Ao longo da sua carreira, recebeu diversas condecorações por coragem e sacrifício pessoal em prol do país.

Durante o confronto, o major-general também liderou a unidade Alpha em missões de alto risco em território ucraniano e em outras operações contra alvos russos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ele passou a liderar o SBU no início de 2026, após o afastamento de Vasyl Maliuk do cargo. Na ocasião, a sua indicação foi vista como uma escolha de Zelensky por um perfil voltado para o conhecimento militar, excluindo assim indicações políticas.

Maliuk deixou o cargo após envolver-se numa polémica a nível nacional. O Serviço de Segurança da Ucrânia havia sido acusado de exercer pressões contra entidades anticorrupção independentes devido à detenção de diversos investigadores sob a alegação de que estariam associados à Rússia.  

Agora, Khmara chega ao Ministério da Defesa após mais uma decisão polémica de Zelensky, que optou pela demissão de Mykhailo Fedorov. Desta vez, o presidente alegou falta de união entre o ministério e o exército na tomada de decisões relativas à guerra.  

A indicação do major-general ainda não é definitiva e precisa ser aprovada pelo parlamento. Esta semana, o poder político ucraniano também passou por mudanças, com a escolha de um novo primeiro-ministro e novos integrantes do governo.  

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ucrania Guerra na Ucrânia Zelensky Ministério da Defesa Ucrânia Yevhenii Khmara
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Quem é Serhii Koretskyi, o novo primeiro-ministro da Ucrânia?

Há 44 min

O comandante das secretas que ajudou a sabotar russos: quem é o novo ministro da Defesa da Ucrânia

Há 1h e 8min

Pesticidas, foie gras e carnes vermelhas. Como o lobby agrícola mais poderoso da Europa conseguiu travar as grandes reformas agrícolas da UE

Há 1h e 59min
00:29

As imagens dentro do inferno de mais um grande incêndio em Espanha

Há 2h e 22min
Mais Europa

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Hoje às 10:23

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Hoje às 06:50

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Hoje às 11:59

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

Mulher mata a mãe, esconde corpo num canteiro e muda de aspeto para escapar às autoridades

Hoje às 10:52

A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Hoje às 09:41

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Há 3h e 54min

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36