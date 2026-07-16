"Não mexam no que funciona": demissão do ministro da Defesa deixa Zelensky debaixo de fogo

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Zelensky demite ministro-chave: está a tentar ter um "maior controlo sobre o seu corpo governamental num momento tão crítico"

"A Ucrânia está numa crise política profunda, que está a romper com o tecido político em Kiev"

Zelensky demite ministro "que reformou" Defesa – e que podia ser a sua "sombra"

O que aparentava ser apenas uma remodelação num governo muito movimentado de Zelensky, que dias antes demitiu a primeira-ministra Yulia Svyrydenko, tornou-se numa dor de cabeça para o presidente ucraniano

Durou apenas seis meses no cargo, mas foi tempo suficiente para deixar marcas em muitos. Mykhailo Fedorov, até quarta-feira ministro da Defesa da Ucrânia, confirmou a saída do cargo, uma decisão que desencadeou fortes críticas e uma onda de indignação inesperada no país.

Com apenas 34 anos, tornou-se o mais jovem responsável pela pasta da Defesa, lugar de onde se despediu através das redes sociais.

"Foi uma grande honra servir o povo ucraniano como ministro da Defesa", escreveu, acrescentando que a sua equipa conseguiu "desativar o acesso ao Starlink para as forças russas, e assumir o controlo de um Ministério da Defesa sem qualquer orçamento".

"Vou continuar a trabalhar em prol da missão que inicialmente assumi no Ministério da Defesa: derrotar o inimigo através da assimetria, da rapidez da inovação e do poder da organização", fez saber na mesma publicação.

It has been a great honor to serve the Ukrainian people as the Minister of Defense.

Here is what our team managed to achieve: 1. Disabled Starlink access for Russian forces. 2. Took over a Ministry of Defense with zero budget, took a risk, reallocated funds from payroll from… pic.twitter.com/18B5QQaeqL — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) July 15, 2026

A saída surge numa altura em que decorre uma remodelação governamental, dois dias depois da demissão do presidente da empresa estatal de armamento Ukroboronprom, Herman Smetanin.

Antes de assumir o ministério, Fedorov destacou-se pela criação do programa "Army of Drones", que transformou pequenos projetos voluntários numa produção de cerca de 200 mil drones por mês, além de lançar a plataforma tecnológica Brave1 e garantir o acesso da Ucrânia à rede Starlink nos primeiros dias da invasão russa. Já como ministro, iniciou funções com uma auditoria que identificou cerca de 7,2 mil milhões de dólares em gastos excessivos e submeteu responsáveis do ministério a testes de polígrafo.

Entre as medidas implementadas, promoveu concursos públicos para contratos de armamento, reduzindo em 16% o preço das munições de artilharia de 155 milímetros, e reforçou o investimento em drones, robôs terrestres, sistemas de reconhecimento e armas de longo alcance.

No balanço que divulgou, Fedorov reivindica ainda a criação de um sistema regular de fornecimento de drones às brigadas de combate, a aquisição de milhares de viaturas militares através de concursos públicos e melhorias significativas na defesa aérea.

Segundo o agora antigo ministro, a taxa de interceção de drones aumentou de 83% para 91% e a de mísseis de cruzeiro de 47% para 87%. Também avançou com reformas no serviço militar, incluindo contratos com duração definida, novas regras para o regresso de militares ausentes e programas de incentivo à indústria de defesa.

Fedorov não explicou as razões da saída e, até ao momento da sua despedida, Volodymyr Zelensky ainda não tinha anunciado um sucessor nem um novo cargo para o ex-ministro.

Apesar da mudança, alguns dos projetos lançados durante o seu mandato continuam em curso. No primeiro semestre de 2026, o Ministério da Defesa certificou mil novos sistemas de armamento, com a produção nacional a representar quase 90% desse total, enquanto os robôs terrestres realizaram mais de 16 mil missões logísticas e de evacuação apenas no mês de junho.

Saída deixa Zelensky debaixo de fogo

Ucranianos protestam contra a decisão do presidente Volodymyr Zelensky de demitir o ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, em Kiev, na Ucrânia, quinta-feira, 16 de julho de 2026. Os cartazes dizem: "O poder é do povo", ao centro à esquerda, e "Tragam de volta o Fedorov", ao centro. (AP/Danylo Antoniuk)

Mas o que aparentava ser mais uma simples remodelação num governo já muito movimentado de Zelensky, que dias antes demitiu a primeira-ministra Yulia Svyrydenko, no cargo há um ano, tornou-se numa dor de cabeça para o presidente ucraniano.