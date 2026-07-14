"Sem soldados. Apenas máquinas". Pela primeira vez, Ucrânia atacou Rússia com drone anfíbio armado com robô

Há 1h e 55min

Utilização deste tipo de sistemas representa um novo passo na estratégia da Ucrânia de recorrer cada vez mais a plataformas não tripuladas para missões de elevado risco

A Ucrânia divulgou um vídeo que mostra a utilização de um novo sistema de combate que combina drones navais e robôs terrestres armados, numa operação realizada em território ocupado pelas forças russas.

Segundo a 123.ª Brigada Independente de Defesa Territorial, trata-se da primeira missão de combate deste género alguma vez realizada, recorrendo a um drone marítimo para transportar um veículo terrestre não tripulado até à costa da península de Kinburn, no Mar Negro.

De acordo com os militares ucranianos, o drone naval foi guiado remotamente até uma posição atrás das linhas russas, onde desembarcou um robô terrestre equipado com uma metralhadora.

No soldiers. Just machines.



Ukraine has carried out the world's first known combat mission in which a sea drone transported and deployed an armed ground robot behind Russian lines on the occupied Kinburn Spit. pic.twitter.com/zyJdFXWxVb — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) July 13, 2026

As imagens divulgadas mostram o veículo a abrir fogo contra um alvo não identificado, embora Kiev não tenha revelado quais os equipamentos utilizados nem o objetivo específico da operação.

A utilização deste tipo de sistemas representa um novo passo na estratégia da Ucrânia de recorrer cada vez mais a plataformas não tripuladas para missões de elevado risco.

Nos últimos meses, Kiev tem utilizado drones navais para atacar embarcações russas no Mar Negro e veículos terrestres não tripulados para transportar munições, retirar feridos, colocar minas ou realizar ataques, evitando expor militares ao combate direto.

A crescente aposta nestas tecnologias está também a influenciar a indústria de defesa ucraniana, que privilegia agora o desenvolvimento de sistemas de baixo custo, capazes de ser produzidos em grande número e substituídos rapidamente em caso de destruição. Segundo declarações recentes do ministro da Defesa, só durante o mês de junho os drones participaram em cerca de 16 mil missões.