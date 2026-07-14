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"Sem soldados. Apenas máquinas". Pela primeira vez, Ucrânia atacou Rússia com drone anfíbio armado com robô

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 55min
Ucrânia revela ataque com drones anfíbios armados pela primeira vez para atingir posições russas. Ivan Khomenko
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Utilização deste tipo de sistemas representa um novo passo na estratégia da Ucrânia de recorrer cada vez mais a plataformas não tripuladas para missões de elevado risco

A Ucrânia divulgou um vídeo que mostra a utilização de um novo sistema de combate que combina drones navais e robôs terrestres armados, numa operação realizada em território ocupado pelas forças russas.

Segundo a 123.ª Brigada Independente de Defesa Territorial, trata-se da primeira missão de combate deste género alguma vez realizada, recorrendo a um drone marítimo para transportar um veículo terrestre não tripulado até à costa da península de Kinburn, no Mar Negro.

De acordo com os militares ucranianos, o drone naval foi guiado remotamente até uma posição atrás das linhas russas, onde desembarcou um robô terrestre equipado com uma metralhadora.

As imagens divulgadas mostram o veículo a abrir fogo contra um alvo não identificado, embora Kiev não tenha revelado quais os equipamentos utilizados nem o objetivo específico da operação.

A utilização deste tipo de sistemas representa um novo passo na estratégia da Ucrânia de recorrer cada vez mais a plataformas não tripuladas para missões de elevado risco.

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Nos últimos meses, Kiev tem utilizado drones navais para atacar embarcações russas no Mar Negro e veículos terrestres não tripulados para transportar munições, retirar feridos, colocar minas ou realizar ataques, evitando expor militares ao combate direto.

A crescente aposta nestas tecnologias está também a influenciar a indústria de defesa ucraniana, que privilegia agora o desenvolvimento de sistemas de baixo custo, capazes de ser produzidos em grande número e substituídos rapidamente em caso de destruição. Segundo declarações recentes do ministro da Defesa, só durante o mês de junho os drones participaram em cerca de 16 mil missões.

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Temas: Ucrânia Drones anfíbios armados Rússia Guerra na Ucrânia Ataques

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