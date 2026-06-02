"As nossas cidades pacíficas voltaram a estar sob ataque": Ucrânia admite que existam várias pessoas presas debaixo de escombros após noite de intensos bombardeamentos

A Rússia lançou um ataque mortal em grande escala contra a capital ucraniana, Kiev, na madrugada de terça-feira, danificando edifícios residenciais, disseram as autoridades, como parte de uma ampla ofensiva contra alvos em toda a Ucrânia.

Pelo menos 10 pessoas morreram no ataque noturno — quatro em Kiv e seis na cidade central de Dnipro — e mais de 100 ficaram feridas, segundo responsáveis ucranianos.

Ataques combinados com mísseis e drones atingiram a capital, danificando vários edifícios residenciais e comerciais, provocando incêndios e incendiando automóveis, disseram as autoridades.

O ataque a Kiev continuava na manhã de terça-feira, tendo sido emitido um alerta de ameaça de mísseis balísticos, enquanto produtores da CNN no centro da cidade relataram ouvir explosões contínuas.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, descreveu o ataque noturno como um “ataque massivo do inimigo”.

Há receios de que pessoas permaneçam presas sob os escombros de um prédio de apartamentos de vários andares no distrito de Podilsky, que colapsou parcialmente após um ataque russo de “duplo impacto”, segundo Klitschko.

“Os relatórios preliminares indicam que há pessoas presas sob os escombros”, escreveu Tymur Tkachenko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, no Telegram.

Imagens dos Serviços Estatais de Emergência da Ucrânia mostram um incêndio a consumir uma casa gravemente danificada, enquanto os bombeiros combatiam as chamas, e as janelas e a fachada do que parece ser a sala da frente de outra habitação cheia de destroços completamente destruídas pela explosão.

“Durante toda a noite, o inimigo lançou ataques massivos contra a região de Kiev utilizando drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. As nossas cidades e aldeias pacíficas voltaram a estar sob ataque”, afirmou Mykola Kalashnyk, governador regional de Kiev.

Pelo menos 58 pessoas ficaram feridas em toda a cidade, incluindo três crianças, disse Klitschko, em ataques que provocaram falhas de energia e levaram os residentes a correr para os abrigos enquanto soavam as sirenes de alerta aéreo.

Um alegado ataque com míssil atingiu um edifício residencial de 24 andares no distrito de Shevchenkivskyi, provocando um incêndio, e outro fogo deflagrou num edifício de nove andares em Podil depois de destroços terem atingido o telhado, disse o presidente da câmara. Noutras zonas da cidade, ataques russos danificaram uma clínica e destroços caíram no recinto de um jardim de infância, acrescentou Klitschko. Em Bucha, três casas, instalações de armazém e edifícios não residenciais foram danificados, disse Kalashnyk.

Também foram reportados ataques russos em Dnipro, onde 36 pessoas ficaram feridas, e em Kharkiv, onde 14 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança, segundo o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou na segunda-feira o seu aviso aos cidadãos sobre a possibilidade de um ataque russo “massivo”.

“Os avisos dos serviços de informações sobre ataques russos continuam em vigor. Um ataque massivo é possível — eles prepararam-no”, afirmou Zelensky no seu discurso noturno.

O aviso surgiu depois de a Rússia ter declarado na semana passada que estava a iniciar “ataques sistemáticos” contra instalações militares em Kiev, segundo os meios de comunicação estatais russos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia também tinha alertado os cidadãos estrangeiros, incluindo funcionários de missões diplomáticas e organizações internacionais, para abandonarem Kiev “o mais rapidamente possível”.

Os ataques russos ocorreram também numa altura em que a Ucrânia expandiu os ataques contra ativos petrolíferos russos.

Zelensky afirmou no seu discurso noturno de segunda-feira que, entre janeiro e maio, as tropas ucranianas atingiram 15 refinarias de petróleo russas, inutilizando 40% da principal capacidade de refinação de petróleo da Rússia. A CNN não consegue verificar de forma independente esta informação.

Esta é uma notícia em desenvolvimento e será atualizada.