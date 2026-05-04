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Ucrânia poderá atacar desfile do Dia da Vitória em Moscovo, assume Zelensky

CNN Portugal , CM
Há 25 min
Ursula von der Leyen, Mark Carney, Mark Rutte e Volodymyr Zelensky na 8.ª Cimeira da Comunidade Política Europeia, em Erevan, na Arménia. EPA/LUSA

Para o presidente ucraniano, os receios de Vladimir Putin, que aumentou a sua segurança pessoal, mostram que a Rússia já não é o que era

Vladimir Putin receia um ataque da Ucrânia no Dia da Vitória, data em que a Rússia celebra a vitória sobre a Alemanha nazi, e tem motivos para isso: Volodymyr Zelensky acaba de admitir perante vários líderes mundiais que "os drones ucranianos podem atingir o desfile".

A afirmação foi feita na abertura da 8.ª Cimeira da Comunidade Política Europeia, em Erevan, na Arménia, esta segunda-feira.

Para Zelensky, os receios de Putin, que aumentou a sua segurança pessoal, mostram que a Rússia já não é o que era.

“A Rússia anunciou um desfile a 9 de maio, mas não haverá equipamento militar nesse desfile. Será a primeira vez, em muitos, muitos anos, que não terão a presença de armamento”, apontou o presidente ucraniano, sublinhando ainda: “E os drones ucranianos podem atingir este desfile. Isto mostra que a Rússia já não é tão forte como antes.”

O verão, indicou também Zelensky, pode ser determinante para o futuro da guerra, com o presidente da Ucrânia a insistir não se pode abrandar a pressão sobre Moscovo, quer a nível diplomático quer de sanções. 

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“Este verão será o momento em que [Vladimir] Putin decide o que fazer a seguir: expandir esta guerra ou avançar para a diplomacia. E temos de o pressionar para a diplomacia. E temos de continuar a aplicar pressão com sanções, precisamente porque afetam o petróleo, a indústria e os bancos russos. Temos de manter esta pressão e empurrar a Rússia para soluções diplomáticas. A ideia de levantar sanções é inaceitável”, defende.

A guerra no Irão deu um novo fôlego ao petróleo russo, mas nas últimas semanas a Ucrânia tem intensificado os ataques a infraestruturas militares e energéticas, com bastante sucesso.

Segundo Zelensky, a Ucrânia é, neste momento, capaz de produzir toda a gama de sistemas de defesa necessários para se proteger, e inclusive partilhar essa tecnologia com os aliados, face à imprevisibilidade dos Estados Unidos e das próprias necessidades de Washington, DC relativamente à guerra com o Irão.

“A Ucrânia pode produzir tudo o que precisa para se defender de forma independente, contra ataques balísticos e de mísseis. Oferecemos à Europa as nossas tecnologias de drones para unir todos os países”, destacou.

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