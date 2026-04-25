GNR realizou este ano 30 controlos de fronteiras por motivos de emergência médica nos Açores

Há 1h e 25min

A ação decorreu nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, “permitindo a prestação dos cuidados de emergência médica necessários aos cidadãos envolvidos”

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou este ano nos Açores 30 controlos de cidadãos estrangeiros que foram retirados por motivos de emergência médica.

Segundo um comunicado da GNR, a UCCF, através dos Postos de Fronteira Marítima do Destacamento de Guarda de Fronteiras dos Açores, realizou, na sexta-feira, “o trigésimo controlo de fronteira inopinado a cidadãos estrangeiros evacuados por motivos de necessidade de caráter especial, desde janeiro do presente ano, na Região Autónoma dos Açores”.

A ação decorreu nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, “permitindo a prestação dos cuidados de emergência médica necessários aos cidadãos envolvidos”.

A GNR esclarece que, no âmbito de ações de controlo de fronteira e em estreita colaboração com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (MRCC Delgada), os militares da Guarda asseguram que os tripulantes e passageiros de navios em viagens transatlânticas, “reúnem as condições legais e de segurança para entrada no espaço Schengen, quando evacuados por motivos de emergência médica, garantindo, assim, o cumprimento dos requisitos legais para a sua entrada em território nacional”.

Na mesma nota é destacado o compromisso da GNR na salvaguarda da vida humana, assegurando, simultaneamente, “o controlo eficaz de fronteiras e o cumprimento das normas legais aplicáveis à circulação internacional de pessoas”.