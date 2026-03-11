GNR apreendeu cerca de uma tonelada de ostras em Ílhavo

Agência Lusa , AM
Há 43 min
Ostras (GNR)

Ostras foram apreendidas durante uma ação de fiscalização

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR apreendeu cerca de uma tonelada de ostras, com um valor estimado de 20 mil euros, em Ílhavo, no distrito de Aveiro.

Em comunicado, a GNR esclareceu que as ostras foram apreendidas durante uma ação de fiscalização a um transporte de moluscos bivalves realizada na sexta-feira.

"Durante a fiscalização, foi identificada uma empresa expedidora que procedia à colocação no mercado de animais de aquicultura sem a necessária notificação prévia à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)", refere a mesma nota.

Segundo a GNR, foi identificada a empresa responsável e levantado o respetivo auto de contraordenação, com valores que podem atingir os 44.890 euros.

Temas: UCCF Ação de fiscalização Moluscos Ostras Ílhavo

Crime e Justiça

