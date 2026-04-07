Metade dos condutores é portuguesa, metade da frota é elétrica, as inconformidades são quase "inexistentes": revelados dados dos TVDE

Há 1h e 11min

Mais de sete anos após a entrada em vigor da lei n.º 45/2018, o setor TVDE pode vir a sofrer a maior revisão de sempre - nomeadamente a integração com o setor do táxi

A plataforma de dados dos TVDE, que entrou em funcionamento há um ano, registou um aumento de motoristas certificados ativos e um decréscimo nas inconformidades, segundo um comunicado do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

“Os níveis de inconformidade são agora praticamente inexistentes”, situando-se nos 0,43%, constata o IMT, lembrando que já eram “pouco expressivos à data de arranque da plataforma” (7,92%) que regista motoristas, veículos e operadores de TVDE.

O mesmo se passa em relação aos operadores, cujas inconformidades baixaram de 3,76% para 0,76%, e aos veículos, que reduziram as inconformidades de 2,66% para 1,35%.

Segundo os dados oficiais, no mês passado estavam registados 39.615 motoristas certificados ativos, mais cerca de 6% face aos 37.495 registados em março de 2025, sendo na maioria de nacionalidade portuguesa (51%), seguida da brasileira (21%) e indiana (11%).

Registou-se ainda um acréscimo em cerca de 23% dos operadores ativos, que totalizavam os 14.649 em março.

Simultaneamente, houve um aumento dos veículos híbridos ou elétricos, que representam agora quase 50% da frota automóvel ativa, comparativamente com os 33% do ano passado.

A plataforma – “única na Europa” – foi criada pelo IMT, em colaboração com a UBER e a Bolt, para monitorizar a atividade dos TVDE.

A informação disponibilizada na plataforma permite identificar situações relativas a cartas de condução, certificados de motorista TVDE, licenças de operador e características dos veículos e notificar diretamente os visados, o que “contribui para reforçar o cumprimento das obrigações legais e melhorar a fiabilidade do universo de agentes que atuam no setor”, destaca o IMT.

A ferramenta está preparada para ser utilizada por quaisquer outras plataformas que venham a operar em Portugal.

Segundo os dados globais divulgados pelo IMT aquando da entrada em funcionamento da plataforma, existem mais de 21 mil operadores de TVDE em Portugal e cerca de 76 mil motoristas certificados.

Mais de sete anos após a entrada em vigor da Lei n.º 45/2018, o setor TVDE poderá vir a sofrer a maior revisão de sempre, com a proposta de lei do PSD para atualizar o enquadramento legal à evolução tecnológica e ao crescimento do mercado, bem como reforçar a fiscalização, a segurança e a clareza das responsabilidades dentro do setor.

A proposta abre a porta à integração com o setor do táxi, considerando que empresas licenciadas para operar táxis poderão igualmente ser operadores TVDE e que um mesmo veículo poderá estar registado como táxi e TVDE, alternando entre serviços, conforme horários e obrigações.

O diploma reforça a fiscalização e a segurança, com a introdução de um selo holográfico inamovível (em substituição dos dísticos amovíveis atuais), com identificação única e elementos de segurança reforçados, como código QR, além de um botão de pânico obrigatório.

O regime jurídico do setor TVDE, publicado em agosto de 2018, previa uma avaliação três anos depois da sua entrada em vigor, após um relatório do IMT, que foi tornado público no final de 2022, e de um parecer da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) com propostas de alteração à lei.

A primeira alteração àquela que também ficou conhecida como “lei Uber”, em dezembro de 2024, estabeleceu normas para a obtenção e renovação do certificado de motorista, garantindo o conhecimento das regras da atividade e “competências para conduzirem de forma segura”.