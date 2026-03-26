Lisboa cria zonas proibidas para TVDE e exige frota elétrica até 2030

CNN Portugal , AM
Há 1h e 21min
Motoristas TVDE protestam contra poder das plataformas digitais

REVISTA DE IMPRENSA || O objetivo é reduzir a pressão sobre o trânsito e os corredores BUS, onde se tem registado perda de velocidade na circulação da Carris

A Câmara Municipal de Lisboa vai restringir a circulação de TVDE em várias zonas da cidade, através de um acordo com a Uber e a Bolt, que prevê a criação de áreas onde não será possível iniciar ou terminar viagens, noticia o Diário de Notícias.

As chamadas zonas vermelhas vão abranger artérias centrais como a Avenida da Liberdade, a Avenida da República e a Praça do Marquês de Pombal, bem como áreas de forte atração turística, como o Príncipe Real ou a Rua do Ouro. O objetivo é reduzir a pressão sobre o trânsito e os corredores BUS, onde se tem registado perda de velocidade na circulação da Carris.

O acordo prevê ainda zonas azuis, em modelo semelhante às praças de táxi, concentrando viaturas em pontos específicos da cidade.

Outra das medidas passa pela eletrificação total da frota TVDE até 2030, com metas progressivas já a partir deste ano.

Atualmente, circulam cerca de 10 mil viaturas TVDE em Lisboa, incluindo veículos provenientes de concelhos vizinhos.

Temas: Uber Bolt TVDE Lisboa

País

Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

Há 24 min

Lisboa cria zonas proibidas para TVDE e exige frota elétrica até 2030

Há 1h e 21min

Tempestade Kristin. Seguradoras só adiantaram indemnizações em 5% dos casos

Há 2h e 6min

Jovem de 15 anos baleado na Amadora. Suspeito, de 16 anos, entregou-se numa esquadra da PSP

Há 2h e 27min
Mais País

Mais Lidas

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Ontem às 07:00

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Ontem às 08:32

Incitamento ao ódio: PJ faz buscas ao presidente da câmara de Albufeira eleito pelo Chega

Ontem às 11:23

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

24 mar, 22:05

A estratégia das três frentes: como o Irão está a tornar a guerra insuportável para Trump

Ontem às 08:00

Petróleo atinge o valor mais alto do dia - preços hora a hora para seguir aqui

Ontem às 18:00

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

Ontem às 12:25

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Há exigências e há cedências: o plano dos EUA para acabar com a guerra no Irão visto ao pormenor

Ontem às 11:26

Portugal junta-se ao grupo de 30 países que quer ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz

23 mar, 18:42

Europa alertada para risco de escassez de combustível e energia já no próximo mês

Ontem às 16:45

Primeira-ministra da Dinamarca demite-se horas depois de vencer as eleições

Ontem às 11:32