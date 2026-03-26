Lisboa cria zonas proibidas para TVDE e exige frota elétrica até 2030

Há 1h e 21min

REVISTA DE IMPRENSA || O objetivo é reduzir a pressão sobre o trânsito e os corredores BUS, onde se tem registado perda de velocidade na circulação da Carris

A Câmara Municipal de Lisboa vai restringir a circulação de TVDE em várias zonas da cidade, através de um acordo com a Uber e a Bolt, que prevê a criação de áreas onde não será possível iniciar ou terminar viagens, noticia o Diário de Notícias.

As chamadas zonas vermelhas vão abranger artérias centrais como a Avenida da Liberdade, a Avenida da República e a Praça do Marquês de Pombal, bem como áreas de forte atração turística, como o Príncipe Real ou a Rua do Ouro. O objetivo é reduzir a pressão sobre o trânsito e os corredores BUS, onde se tem registado perda de velocidade na circulação da Carris.

O acordo prevê ainda zonas azuis, em modelo semelhante às praças de táxi, concentrando viaturas em pontos específicos da cidade.

Outra das medidas passa pela eletrificação total da frota TVDE até 2030, com metas progressivas já a partir deste ano.

Atualmente, circulam cerca de 10 mil viaturas TVDE em Lisboa, incluindo veículos provenientes de concelhos vizinhos.