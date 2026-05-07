Homem tenta matar condutor de TVDE que chamou em Évora

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Passageiro sacou de uma pistola e efetuou um disparo já dentro da viatura

Um homem, de 26 anos, foi detido pela PSP, na madrugada desta quinta-feira, em Évora, por suspeitas de tentativa de homicídio de um condutor de TVDE, a quem alegadamente tinha contratado o serviço de transporte, revelou fonte policial.

Em comunicado, o Comando Distrital de Évora da PSP indicou que o suspeito foi detido por agentes da Esquadra de Investigação Criminal “por ter efetuado um disparo com arma de fogo contra uma pessoa”, atingindo-o numa das mãos.

A vítima “foi conduzida ao Hospital do Espírito Santo de Évora e, posteriormente, transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, encontrando-se livre de perigo”, adiantou a força de segurança.

Contactada pela Lusa, uma fonte da PSP de Évora referiu que o disparo terá ocorrido no interior do veículo TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica).

Segundo a mesma fonte, a ocorrência, para a qual foi dado o alerta às 01:30, ocorreu na Rua Soldados Joaquim Luís, situada no Bairro das Pites, na periferia de Évora.

O detido é suspeito da prática de um crime de tentativa de homicídio, realçou a fonte policial, acrescentando que a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

No comunicado, a PSP salientou que, na sequência da detenção, apreendeu ao suspeito uma pistola de calibre 6,35mm, 12 munições do mesmo calibre, nove doses de liamba e 552,50 euros em dinheiro.

O suspeito está detido nas instalações da PSP de Évora e deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial, na sexta-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora para a eventual aplicação de medidas de coação.