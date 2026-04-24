Pedro Nuno Teixeira é o novo reitor da Universidade do Porto

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Ex-secretário de Estado do Ensino Superior de António Costa foi eleito com 16 dos 22 votos do Conselho Geral

Pedro Nuno Teixeira, 53 anos, ex-secretário de Estado do Ensino Superior (2022-2024), foi eleito esta sexta-feira o novo reitor da Universidade do Porto (U.Porto), substituindo António Sousa Pereira, avançou à Lusa fonte oficial da academia.

Pedro Nuno Teixeira foi eleito o 21.º reitor nos 115 anos de história da U.Porto por 16 dos 22 votos presentes no Conselho Geral.

Pedro Nuno Teixeira nasceu no Porto, em 1972, licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia da U.Porto em 1995 e foi secretário de Estado do Ensino Superior (2022-2024), no âmbito do XXIII Governo Constitucional, integrando a equipa governativa liderada por António Costa (PS).

O novo reitor desenvolveu todo o seu percurso académico e profissional na área das políticas do Ensino Superior, tendo sido diretor e coordenador científico do CIPES - Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (2009-2022), vice-reitor da U.Porto para a Formação e Organização Académica (2014-2018) e consultor da Casa Civil da Presidência da República para o Ensino Superior e a Ciência (2016-2021) e para o Ensino Superior e a Recuperação Económica (2021-2022).

No seu programa, a que a Lusa teve acesso, Pedro Nuno Teixeira defende para a U.Porto uma “governação partilhada”, capaz de envolver “atores da comunidade académica, professores, investigadores, estudantes e quadros técnicos e operacionais”, através da auscultação e articulação entre os diversos níveis institucionais.

Elegendo como principal prioridade a preparação da U.Porto para enfrentar as grandes mudanças em curso, designadamente ao nível tecnológico, Pedro Nuno Teixeira defende o reforço do papel do ensino e da formação ao longo da vida, como condição para que a instituição continue a afirmar-se como um pilar fundamental para a cidade, região e para Portugal.

O programa também destaca a importância de uma maior abertura da U.Porto à sociedade e de uma gestão mais ágil e eficaz, num processo de melhoria contínua adequado à dimensão e complexidade da instituição.

O ex-secretário de Estado do Ensino Superior defende que o futuro da U.Porto não passa pela "centralização e homogeneização das estruturas", mas antes pelas “respostas diferenciadas” com “apoios ajustados às especificidades” de cada faculdade.

“A U.Porto deve promover uma governação partilhada em que a reitoria seja uma força mobilizadora e coordenadora de toda a Universidade através de mecanismos claros de consulta, debate e acompanhamento dos processos estratégicos, científicos, pedagógicos e financeiros, valorizando de modelos horizontais que reconheçam a diversidade de escalas, práticas e saberes existentes nas várias unidades orgânicas", lê-se no programa da sua candidatura.

Pedro Nuno Teixeira é mestre em Economia do Ensino Superior pela Universidade de Twente (Países Baixos, 1998) e doutorado em Economia pela Universidade de Exeter (Inglaterra, 2003). Foi investigador ou professor visitante nas universidades de Oxford, de Berkeley e de Albany, e autor, coordenador ou editor de várias obras científicas com publicação internacional.

Concorreu ao cargo de reitor para o mandato 2026-2030 da U.Porto com mais quatro concorrentes selecionados, designadamente: Salvatore Cuzzocrea, italiano, antigo reitor da Universidade de Messina (2018-2023), presidente do Conselho de Reitores italiano (2023); Lasisi Salami Lawal, nigeriano, professor e investigador na Universidade Federal de Tecnologia de Minna, no Botsuana; Altamiro Costa Pereira, atual diretor Faculdade de Medicina da U.Porto, e Luís Antunes, diretor do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da U.Porto.

Os membros do Conselho Geral reuniram-se na Sala do Conselho, na Reitoria da U.Porto, para ouvir os cinco candidatos e eleger o novo reitor que vai agora substituir António Sousa Pereira.