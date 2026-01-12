UE fartou-se do que o Grok permite e tem um aviso sério para Musk

Problemas com partilha de conteúdos sexuais leva Bruxelas a tomar posição de força
A Comissão Europeia ameaça abrir uma guerra com o X, rede social de que Elon Musk é proprietário, e que está a falhar no cumprimento do Ato dos Serviços Digitais, a lei que regula este tipo de plataformas no espaço comunitário.
A vice-presidente executiva para a área da Soberania, Segurança e Democracia Tecnológica avisou diretamente o homem mais rico do mundo de que a sua rede social pode vir a enfrentar consequências caso os problemas com o Grok, a ferramenta de Inteligência Artificial do X, persistam.
O problema é o facto de o Grok permitir que os utilizadores gerem imagens que mostram mulheres ou menores em trajes menores ou em contexto sexualizado.
Algo que a chefe da Tecnologia da União Europeia, Henna Virkkunen, descreveu como “horrendo”, pedindo uma ação imediata por parte da empresa.
“O X tem de reparar a sua ferramenta de Inteligência Artificial na União Europeia e tem de o fazer rapidamente”, afirmou numa declaração que, ironicamente, foi publicada naquela mesma plataforma.
X now has to fix its AI tool in the EU - and they have to do it quickly.— Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) January 12, 2026
If not, we will not hesitate to put the DSA to its full use to protect EU citizens.
Caso as pretensões de Bruxelas não sejam ouvidas por Elon Musk e pela sua equipa, a Comissão Europeia garante estar pronta para agir ao abrigo do Ato dos Serviços Digitais.
“Não vamos hesitar em colocar a lei a uso para proteger os cidadãos da União Europeia”, acrescentou.
De acordo com o Ato dos Serviços Digitais, o X deve acautelar os riscos sistémicos em causa, nomeadamente os que estão relacionados com a divulgação de conteúdo ilegal.
Em troca, e também segundo a mesma lei, a Comissão Europeia pode aplicar uma multa até 6% dos lucros obtidos pela empresa em todo o mundo. De acordo com uma publicação feita pelo próprio X, os primeiros nove meses de 2025 representaram lucros no valor de dois mil milhões de dólares, o que significaria uma multa superior a rondar os 120 milhões de dólares.
De resto, 120 milhões, mas de euros, foi precisamente o valor que a Comissão Europeia aplicou como multa ao X por infração à lei da transparência em casos de menores.
Num cenário de guerra aberta que até ameaça envolver Donald Trump, a Comissão Europeia promete vincar uma posição forte contra aquela rede social.