UE fartou-se do que o Grok permite e tem um aviso sério para Musk

Problemas com partilha de conteúdos sexuais leva Bruxelas a tomar posição de força

A Comissão Europeia ameaça abrir uma guerra com o X, rede social de que Elon Musk é proprietário, e que está a falhar no cumprimento do Ato dos Serviços Digitais, a lei que regula este tipo de plataformas no espaço comunitário.

A vice-presidente executiva para a área da Soberania, Segurança e Democracia Tecnológica avisou diretamente o homem mais rico do mundo de que a sua rede social pode vir a enfrentar consequências caso os problemas com o Grok, a ferramenta de Inteligência Artificial do X, persistam.

O problema é o facto de o Grok permitir que os utilizadores gerem imagens que mostram mulheres ou menores em trajes menores ou em contexto sexualizado.

Algo que a chefe da Tecnologia da União Europeia, Henna Virkkunen, descreveu como “horrendo”, pedindo uma ação imediata por parte da empresa.

“O X tem de reparar a sua ferramenta de Inteligência Artificial na União Europeia e tem de o fazer rapidamente”, afirmou numa declaração que, ironicamente, foi publicada naquela mesma plataforma.

Caso as pretensões de Bruxelas não sejam ouvidas por Elon Musk e pela sua equipa, a Comissão Europeia garante estar pronta para agir ao abrigo do Ato dos Serviços Digitais.

“Não vamos hesitar em colocar a lei a uso para proteger os cidadãos da União Europeia”, acrescentou.

De acordo com o Ato dos Serviços Digitais, o X deve acautelar os riscos sistémicos em causa, nomeadamente os que estão relacionados com a divulgação de conteúdo ilegal.

Em troca, e também segundo a mesma lei, a Comissão Europeia pode aplicar uma multa até 6% dos lucros obtidos pela empresa em todo o mundo. De acordo com uma publicação feita pelo próprio X, os primeiros nove meses de 2025 representaram lucros no valor de dois mil milhões de dólares, o que significaria uma multa superior a rondar os 120 milhões de dólares.

De resto, 120 milhões, mas de euros, foi precisamente o valor que a Comissão Europeia aplicou como multa ao X por infração à lei da transparência em casos de menores.

Num cenário de guerra aberta que até ameaça envolver Donald Trump, a Comissão Europeia promete vincar uma posição forte contra aquela rede social.