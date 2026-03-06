Detido "falso motorista TVDE" suspeito de "vários roubos" em Lisboa

Greve nacional de trabalhadores TVDE

Homem andava de carro pelas ruas de Lisboa, sobretudo no Bairro Alto e Cais do Sodré e fazia-se passar por motorista TVDE

Um homem de 36 anos, que se fazia passar por motorista de TVDE, foi detido em Lisboa por suspeitas de “vários crimes de roubo” a passageiros e, após primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva, informou hoje a PSP.

O suspeito estava a ser investigado “há cerca de um ano”, após a polícia ter registado “várias denúncias em que vários utentes de plataformas de TVDE se queixavam que um motorista os roubava durante os serviços e os deixava abandonados em locais desertos”, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, a PSP revelou que a investigação reuniu prova que indicia o homem em oito roubos, nos quais “em três usou uma faca” e num deles “não conseguiu consumar o roubo” porque a vítima resistiu e conseguiu fugir do carro.

É ainda indiciado em três furtos e sete crimes de abuso de cartão de garantia ou dados de pagamento, crime este relacionado com compras que pagava com os cartões multibanco roubados aos passageiros.

“Entre os roubos, furtos, pagamentos e levantamentos com os cartões multibanco, o suspeito causou às vítimas um total de mais de 9.000 euros de prejuízos”, adiantou a polícia, reforçando que o homem cometeu estes roubos fazendo-se passar por motorista de TVDE.

O “falso motorista” andava de carro pelas ruas de Lisboa, sobretudo nos locais de diversão noturna, como o Bairro Alto e o Cais do Sodré, e ao ver alguém na rua “com um telemóvel na mão e em estado de embriaguez”, em que “percebia que estaria à espera de um TVDE, parava o carro ao pé da vítima e convencia-a que ele era o seu TVDE”, explicou a PSP.

Segundo a polícia, o homem saía do carro e “quase que metia o passageiro à força” dentro da viatura, “o que fazia a vítima entrar convencida que se tratava mesmo de um TVDE”.

Durante as viagens, o homem pedia os telemóveis aos passageiros com a justificação de “confirmar os percursos”, avaliando assim os equipamentos eletrónicos “para perceber se valia a pena roubá-los ou não”, indicou a PSP, referindo que o suspeito levava as vítimas para locais ermos, obrigava-as a sair do carro e a entregar-lhe os telemóveis e as carteiras, sendo que em três casos ameaçou os passageiros com uma faca.

De acordo com a PSP, a detenção do homem ocorreu na segunda-feira, pelas 08:35, no Bairro da Madre de Deus, na freguesia lisboeta do Beato, em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, tendo sido também realizadas buscas domiciliárias nas residências que o suspeito indicava como suas.

O detido tem antecedentes pelo crime de roubo e, por isso, já se encontrava obrigado a apresentações periódicas, duas vezes por semana na esquadra da sua área de residência, adiantou a PSP, referindo que, no âmbito desta detenção, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva.

