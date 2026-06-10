Este vendedor de milho de Istambul transformou-se numa atração turística

Há 1h e 20min

O vendedor de milho Alper Temel tornou-se uma estrela do Instagram

É um dos mais recentes sucessos virais da internet. Um vendedor de comida de rua de Istambul está a atrair multidões de todo o mundo. Há quem venha só para tirar uma selfie com ele.

Alper Temel, que vende castanhas e milho, trabalha há sete anos na banca de comida de rua da família, em Istambul, ao lado dos dois irmãos. Contudo, desde 2024, a banca que fica no histórico bairro portuário de Karaköy tem atraído uma grande quantidade de turistas e admiradores. E tudo à custa de vídeos sobre a boa aparência de Temel, que se tornaram virais nas redes sociais.

Transformada agora numa famosa atração turística, a banca está sempre cheia. De pessoas que procuram um snack rápido, mas também de fãs que querem conhecer Temel, conversar com ele ou tirar uma fotografia.

O jovem tornou-se tão popular que há guias de turismo da região a incluir a banca nos seus roteiros. Depois, há vários influenciadores digitais a fazerem vídeos sobre ele – contribuindo para a sua fama crescente.

A fama de Temel acabou por dar destaque às várias bancas da rua onde a família dele vende há mais de 15 anos.

“Estou muito grato pelo apoio”, diz Temel. “Como qualquer jovem, tento ajudar e apoiar a minha família da melhor maneira possível. Esta fama ajudou a acelerar o processo para mim”.

Desde que Temel criou os seus próprios perfis nas redes sociais - alpteremel04 e kestaneci.karakoy -, em outubro de 2025, o jovem de 25 anos acumulou mais de 960 mil seguidores no Instagram e 695 mil seguidores no TikTok.

Muitos dos vídeos mostram Temel a servir castanhas e milho aos turistas, bem como a interagir com eles e a tirar fotografias. Há, com frequência, olhares sedutores para a objetiva, bem como alguns planos mais habilidosos, que ajudaram a atrair mais de 11 milhões de gostos.

Nos seus diretos no TikTok, Temel mostra-se a tirar selfies com as filas de fãs, a gravar vídeos com eles, ou a mandar beijos para a câmara, enquanto responde a perguntas e diz “olá” aos mais de quatro mil fãs que o assistem a partir dos seus telemóveis.

E, pelo menos a julgar pelos comentários, as pessoas têm adorado.

“Turquia, aqui vou eu”, escreve um utilizador. Há quem publique selfies que já tirou com o jovem. Outros perguntam-lhe se é agenciado por uma agência de modelos.

Temel confirma que já recebeu propostas de contratos com agências, papéis em filmes e programas de televisão e… pedidos de casamento. Um site de notícias turco, o Fayn Studio, chegou a nomeá-lo como “O Homem do Ano 2025”.

Ainda assim, Temel conta que não se quer deixar levar pela fama. Esforça-se para permanecer fiel a si próprio e quer continuar a trabalhar para alcançar os objetivos dele.

“É muito gratificante quando as pessoas demonstram apreço e carinho. Mas, ao mesmo tempo, isso traz muita responsabilidade”, resume. “É por isso que tento manter-me focado no meu trabalho”.

Temel quer antes que a fama acabada de adquirir sirva para promover a Turquia e para convidar outras pessoas a descobrir o país.

“Gostava que as pessoas viessem e experimentassem esta diversidade, a nossa bela paisagem, que conhecesse as nossas pessoas”, diz. “Para nós, aqueles que vêm de fora não são turistas, são hóspedes. Fazemos o nosso melhor para recebê-los bem”.