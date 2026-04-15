Tiroteio em escola na Turquia faz quatro mortos e 20 feridos

CNN Portugal , AM
Há 31 min
Emergência

As autoridades locais estão a investigar as circunstâncias do ataque

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Um tiroteio numa escola no sul da Turquia provocou pelo menos quatro mortos e 20 feridos, esta quarta-feira, na província de Kahramanmaras, segundo as autoridades locais citadas pela Reuters.

O autor dos disparos foi um aluno do ensino básico, que utilizou armas pertencentes ao pai, transportadas numa mochila, para levar a cabo o ataque. Entre as vítimas mortais está um professor.

De acordo com o governador da província, Mükerrem Ünlüer, as vítimas mortais são três estudantes e um professor, sendo que o atirador acabou também por morrer.

"Três procuradores-gerais adjuntos e quatro procuradores foram designados para a investigação. O procurador-geral e os procuradores designados continuam as investigações no local. Foi decretada a proibição de publicação de informações para fins da investigação, e é importante que os nossos veículos de imprensa respeitem a confidencialidade da mesma. As informações necessárias sobre todas as fases da investigação serão fornecidas pelas autoridades competentes", afirmou o ministro da Justiça, Akın Gürlek.

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As autoridades locais estão a investigar as circunstâncias do ataque e a forma como o estudante teve acesso às armas.

Temas: Turquia Kahramanmaras Tiroteio Escola
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