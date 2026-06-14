O icónico hotel de Istambul que recebeu espiões, reis e Greta Garbo

Há 1h e 12min

O Pera Palace Hotel, em Istambul, é um dos hotéis históricos mais emblemáticos da Turquia. Construído para receber passageiros do Orient Express, acolheu figuras como Mustafa Kemal Atatürk, Agatha Christie, Alfred Hitchcock, Greta Garbo e Jacqueline Kennedy Onassis. O hotel foi também palco da primeira festa de Ano Novo ocidental da Turquia, quando o país adotou o calendário gregoriano em 1926.

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Se sonhasse organizar uma das festas de Ano Novo mais sísmicas da história, uma capaz de atravessar seis séculos de tempo e unir a cronologia de todo um país à meia-noite, escolheria um salão de baile como este.

Quando o champanhe rebentou nesta sala a 31 de dezembro de 1925, a Turquia aboliu oficialmente o calendário Rumi, que estava fixado no ano de 1341, e acordou instantaneamente no ano gregoriano ocidental de 1926. Foi um salto cronológico literal de 585 anos, executado de um dia para o outro.

Para concretizar tal feito, é preciso um local à altura. O Grand Pera Ballroom, no Pera Palace Hotel, encaixa exatamente no perfil: uma linha cintilante de lustres de cristal suspensos de medalhões dourados no teto em estilo Belle Époque, cornijas douradas, molduras florais, madeira em tons de marfim e cortinas do chão ao teto com tecido sumptuoso suficiente para fazer uma dúzia de vestidos de baile.

Construído em 1892 para receber passageiros que chegavam a Istambul no serviço ferroviário de longa distância Expresso Oriente, o hotel era um lugar de luxo pioneiro. Foi o primeiro estabelecimento em Istambul a fornecer eletricidade e água quente fora dos palácios otomanos, e albergava o segundo elevador elétrico da Europa — o primeiro ficava na Torre Eiffel.

Na altura em que recebeu a primeira festa de Passagem de Ano ocidental da Turquia, para assinalar aquele gigantesco salto cronológico, o hotel era, numa cidade frequentemente descrita como o ponto de encontro entre Oriente e Ocidente, uma encruzilhada global dentro de uma encruzilhada global.

Embora o marco neoclássico de seis andares, situado numa encosta no animado bairro de Beyoğlu, com vista para o porto natural do Corno de Ouro, tenha visto a sua clientela mudar ao longo dos anos, o seu desenho sumptuoso original, do arquiteto Alexander Vallaury, foi bem preservado pelas duas renovações de 2010 e 2014.

Em Beyoğlu, as ruas estreitas estão congestionadas com carros e táxis amarelos, foliões transbordam dos bares movimentados para os degraus da encosta, e elétricos vermelhos vintage atravessam a multidão de peões dia e noite na vizinha Avenida İstiklal.

No entanto, depois dos porteiros de uniforme e através da porta giratória do Pera Palace, encontra-se uma opulenta cápsula do tempo Art Nouveau com apontamentos otomanos. As paredes e colunas de mármore impressionam pela grandiosidade, mas o mobiliário em veludo vermelho e a luz suave dos lustres são acolhedores. Os hóspedes, sobretudo norte-americanos e europeus mais velhos, circulam entre a pastelaria, o lounge e o Orient Bar.

Greta Garbo e Jackie O

O elevador histórico é usado para receber os hóspedes que fazem check-in no hotel. Cortesia Pera Palace

A história do hotel está indissociavelmente ligada ao nascimento da nação turca moderna sob a liderança de Mustafa Kemal, também conhecido como Atatürk, ou “Pai dos Turcos”. Também recebeu ícones do século XX do cinema, da literatura e da política.

“Este é o elevador que o nosso pai fundador Mustafa Kemal usou, que Agatha Christie usou, que Alfred Hitchcock usou”, conta Ezgi Pek, coordenadora de marketing do hotel, enquanto o surpreendentemente espaçoso elevador em madeira escura sobe lentamente pelos seis andares do edifício. Uma banqueta de veludo vermelho percorre a parte de trás, para que os VIPs de outrora não tivessem de suportar sequer um minuto sem luxo sentado.

A lista de hóspedes célebres é longa. Há quartos com cortinas cor-de-rosa dedicados a Greta Garbo e Jacqueline Kennedy Onassis, e suítes em honra da bailarina-espiã Mata Hari e dos escritores Ernest Hemingway e Pierre Loti. A cinematográfica suíte Hitchcock tem cortinas e roupa de cama prateadas, enquanto o quarto 411 de Christie tem uma réplica da sua máquina de escrever. Há rumores de que a escritora inglesa de mistério escreveu o seu romance de 1934 “Crime no Expresso do Oriente” durante uma estadia aqui, mas o hotel já tinha estado no centro de muito drama da vida real.

O início do século XX foi uma época de turbulência sem precedentes nos continentes europeu e asiático. Nos cerca de 40 anos desde a inauguração oficial do hotel, em 1895, este testemunhou os reinados de três sultões otomanos, a queda do Império Otomano e o surgimento da República Turca.

Depois de o Império Otomano ter sido derrotado na Primeira Guerra Mundial, as forças aliadas usaram o hotel como quartel-general não oficial durante a ocupação de Istambul, entre 1918 e 1923. A juntar-se a isto, o Pera Palace encheu-se de emigrados russos que fugiam da Revolução de 1917 e vendiam relíquias de família para sobreviver. Atatürk era então um comandante militar otomano e visitava frequentemente o Pera Palace.

“É muito importante mostrar quão importante este edifício é para a história da Turquia”, diz Pek sobre o legado único do hotel, que inspirou o livro de não ficção de Charles King “Midnight at the Pera Palace”, bem como uma série dramática da Netflix, de viagens no tempo, com o mesmo nome, livremente baseada no livro de King.

“Pequena Europa”

Esta fotografia sem data do século XX mostra a Avenida İstiklal (“Avenida da Independência”), que adquiriu o nome moderno em 1923. Keystone-France/Gamma-Rapho/Getty Images

“Por volta da década de 1870 houve dois grandes incêndios na zona, porque todas as casas eram de madeira”, conta Pek. A perda dos edifícios mais antigos de estilo otomano abriu caminho à construção de grandes novos boulevards e ao renascimento do bairro, incluindo a construção do Pera Palace.

Pera, como a zona era então conhecida, vem do grego para “lá do outro lado”. O centro do Império Otomano muçulmano ficava do outro lado das águas do Corno de Ouro, enquanto Pera — lar de uma mistura eclética de comunidades — ganhou a alcunha de “Pequena Europa”. Os hábitos ocidentalizados da zona deram-lhe uma reputação de festas e permissividade — e o terceiro “p” que marcou a época foi a política.

No início do século XX, nenhuma grande potência “enfrentava revoltas quase constantes, rebeliões e campanhas de guerrilha como as que confrontavam o envelhecido sultão Abdülhamid II”, escreve King em “Midnight at the Pera Palace”. “O número de informadores era tão grande que, alegadamente, um aviso no Pera Palace pedia aos agentes do governo que cedessem lugares no lounge aos hóspedes pagantes.”

A série dramática da Netflix decorre no hotel durante a ocupação aliada, com a trama centrada numa jornalista dos dias de hoje que viaja no tempo até 1919 e tem de impedir uma tentativa de assassinato contra Atatürk.

O fim do Império Otomano e a formação da República Turca trouxeram mudanças profundas ao país, mas a alteração mais emblemática dessa transformação foi a adoção do calendário gregoriano pela Turquia em dezembro de 1925. Antes de a Arábia Saudita fazer a transição em 2016, a Turquia foi o último país do mundo a fazer esta mudança. (Etiópia, Nepal, Irão e Afeganistão são os quatro países que restam e que não o usam como calendário civil.)

Antes de o champanhe estourar à meia-noite no Grande Salão de Baile Pera, nunca antes todos os turcos tinham “marcado exatamente a mesma hora, mês e ano”, escreve King. Embora o governo republicano ainda numerasse o ano a partir do calendário Rumi, várias comunidades usavam as suas próprias contagens. “Os gregos ortodoxos usavam o calendário juliano, que estava treze dias atrasado em relação ao ocidental, ou gregoriano; os judeus observantes seguiam a sua própria contagem lunar. Muçulmanos devotos contavam os dias de acordo com o nascer do sol, o pôr do sol e os chamamentos para a oração.”

O Pera Palace define-se como um hotel-museu e é reconhecido na Turquia como monumento histórico. Os seus corredores estão repletos de exposições do seu passado colorido, incluindo uma liteira que em tempos transportava hóspedes ricos diretamente do comboio Orient Express para o hotel.

A era ferroviária e as viagens no tempo

O chá da tarde, acompanhado por um pianista ao vivo, é servido diariamente no Kubbeli Lounge entre as 15h00 e as 18h00. Cortesia Pera Palace

O Expresso Oriente, lançado em 1883, foi pioneiro nas viagens ferroviárias internacionais de longa distância e ligava Paris a Istambul em menos de 76 horas. O advento das viagens de comboio no século XIX foi um catalisador para a adoção da hora padronizada em países de todo o mundo, pondo fim ao caos de cidades e estações com horas locais não uniformes. Embora os fusos horários globais pareçam agora sólidos e imutáveis, são um conceito relativamente recente. O primeiro acordo de hora padronizada do mundo, a “hora ferroviária”, foi introduzido pela Great Western Railway em Inglaterra tão recentemente como novembro de 1840.

Os quartos mais procurados do Pera Palace são aqueles cujas varandas francesas dão para o Corno de Ouro. “Tivemos um pôr do sol extraordinário à chegada”, diz Barbara Pool durante o pequeno-almoço no Agatha Restaurant. Está de férias em Istambul, afastada da gestão do seu próprio hotel com um passado colorido: o Casa De La Noche, um antigo bordel em San Miguel de Allende, no México. O seu amigo e parceiro de bridge Mike Pope escolheu o Pera Palace para a visita “porque é um local histórico” e já tinha visitado anteriormente o museu Atatürk do hotel, no quarto 101.

O Kubbeli Lounge é a joia da coroa do Pera Palace Hotel, com os seus tetos em cúpula, paredes de mármore e mobiliário antigo. É aqui que decorre o famoso chá da tarde do hotel, uma opulenta disposição em buffet de sobremesas e petiscos salgados que, a 80 dólares por pessoa, representa uma relação qualidade-preço relativamente boa para três horas de degustação de alto nível. Para estadias de noite, o serviço nem sempre está ao nível que se poderia esperar de um cinco estrelas — esta Grande Dame pode ficar um pouco distraída na sua velhice —, mas com quartos a partir de 250 dólares está num patamar de preço mais baixo do que muitas das ofertas de luxo mais recentes de Istambul e com muito mais carácter.