MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Na sua segunda participação em Mundiais, esta seleção chegou ao pódio

Pedro Falardo
Há 49 min
Turquia no Mundial de 2002 (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

FIO DE JOGO || Não é preciso ser experiente para se chegar longe

Quando os portugueses pensam em Mundiais desastrosos, um dos que nos vem à cabeça é o de 2002. As derrotas frente a EUA e Coreia do Sul deixaram o país boquiaberto. Era suposto ser uma geração de ouro.

Do outro lado do continente europeu, o sentimento foi totalmente diferente. A Turquia também era inexperiente em Mundiais. A única participação havia acontecido em 1954 e a forma como conseguiram a qualificação no playoff frente a Espanha – após um empate a dois no tempo regulamentar, um rapaz de 14 anos, vendado, tirou de um saco um papel com o nome do país – foi, no mínimo, surreal. Em 2002 já não foi assim; o mérito foi unicamente turco, que derrotou a Áustria no playoff após ficar em segundo no seu grupo, atrás da Suécia.

O futebol turco vivia uma era de grande euforia. A seleção qualificou-se pela primeira vez para uma fase a eliminar de uma grande competição no Euro 2000, tendo sido eliminada por Portugal nos quartos de final. Nesse mesmo ano, o Galatasaray venceu a Taça UEFA e a Supertaça Europeia, esta última contra o Real Madrid. Como se não bastasse, o sorteio para a fase de grupos do Mundial foi muito simpático e colocou a Turquia frente a China, estreante, Costa Rica, também no seu segundo Mundial, e Brasil.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Treinados por Senol Gunes, os jogadores turcos aterraram na Ásia com a moral em alta. "Aquela equipa era verdadeiramente notável. Quase metade dos colegas de equipa jogávamos juntos desde os 17 e 18 anos. A maioria de nós tinha sido colega de equipa no Galatasaray, por isso conhecíamo-nos muito bem. Tínhamos uma química perfeita e uma equipa fantástica”, recordou Hakan Sukur, avançado, em 2023.

A estreia frente ao Brasil seria também a partida teoricamente mais complicada da fase de grupos, mas até nem começou mal. Hasan Sas adiantou os turcos com um vólei antes do intervalo. O Brasil, porém, conseguiu dar a volta. O segundo golo, de Ronaldo, aconteceu já perto dos 90. A Turquia bateu-se bem, mas foi insuficiente.

Mais do que o jogo em si, a partida é lembrada pela sofrível atuação de Rivaldo enquanto queimava tempo no final. Hakan Unsal deu uma bicada na bola, que foi contra a coxa do astro brasileiro. Rivaldo caiu ao chão, mas em vez de se agarrar à perna, levou as mãos à cara. Um comportamento vergonhoso que parece não ter incomodado o próprio. "Não, a bola não me acertou na cara, mas o jogador turco não devia ter feito aquilo, para começar. A bola tocou-me na perna e não na cabeça, mas mesmo assim o outro jogador estava em falta. Pedi-lhe desculpa, mas estas coisas acontecem no futebol”, afirmou. Unsal foi expulso.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os dois jogos seguintes eram para carregar, mas o primeiro, frente à Costa Rica, terminou empatado a um golo. Os turcos deixaram tudo para a última jornada, em que bateram a China por 3-0, numa partida em que já ganhavam por dois golos aos nove minutos.

A explorar terras nunca por eles visitadas, os turcos marcaram encontro com um dos anfitriões, o Japão, nos oitavos de final. Aos 12 minutos, completamente solto de marcação, Umit Davala correspondeu da melhor forma a um canto e cabeceou para o fundo das redes. Até ao final, o resultado não se alterou. Nos quartos de final, iriam defrontar-se as duas surpresas da competição. O Senegal, a competir pela primeira vez num Mundial, tinha chocado o mundo ao bater a França no jogo inaugural da competição. Na ronda anterior foram os carrascos da Suécia.

O jogo foi complicado e foi apenas resolvido com um golo de ouro de Mansiz aos 94 minutos. "Sabíamos que íamos ganhar o jogo contra o Senegal porque sabíamos que éramos a melhor equipa. Devíamos ter decidido o jogo antes do fim dos 90 minutos", recorda Sukur.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Ilham Mansiz celebra o golo que deu a vitória frente ao Senegal (Domenico Stinellis/AP)

A aventura terminou nas meias-finais com nova derrota frente ao futuro campeão, o Brasil. No entanto, ainda havia história a fazer. No jogo do terceiro e quarto lugares frente à Coreia do Sul, muito ajudada pelos árbitros ao longo do torneio, Hakan Sukur marcou o golo mais rápido da história dos Mundiais, necessitando apenas de 10,8 segundos para abrir o marcador. "Lembro-me como se fosse ontem. Até àquele golo, ainda não tinha marcado no Mundial. Mas Deus deu-me uma dádiva", diz Sukur. A imagem dos jogadores turcos e coreanos abraçados após o apito final também se tornou célebre.

Os anos seguintes foram uma desilusão. A Turquia falhou a qualificação para o Euro 2004 perante, imagine-se, a Letónia, e não conseguiu apurar-se para o Mundial de 2006. Porém, veio a repetir uma meia-final de uma grande competição no Euro 2008. Aí esteve mais perto de chegar ao jogo decisivo, mas um golo de Philip Lahm já no fim do jogo estragou os sonhos turcos. O Mundial de 2026 marca o regresso, embora com pouco sucesso, da seleção turca aos Mundiais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Turquia Mundial 2002 Mundial 2026 Hakan Sukur
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundial 2026

Mundial 2026: lista de todos os marcadores na fase final

Há 12 min

Na sua segunda participação em Mundiais, esta seleção chegou ao pódio

Há 49 min

Mundial 2026: Bélgica acordou e goleou, ainda a tempo de vencer o grupo

Há 1h e 17min

“No futebol, a preparação psicológica é crucial”. O trabalho mental pode ganhar campeonatos e ajudar os jogadores mais experientes

Há 1h e 19min
Mais Mundial 2026

Mais Lidas

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:19

Aí está o primeiro grande duelo a doer do Mundial (e também o adversário do Brasil)

Ontem às 02:21

Ministério Público investiga suspeitas de perigo para a saúde pública e burla ao grupo Águas de Portugal

25 jun, 21:20

"Uma vitória para as famílias". Ryanair cede e altera políticas de lugares para pais com menores após investigação das autoridades britânicas

25 jun, 15:41

Casillas não recebeu 1,5 milhões de euros da seguradora. Fidelidade alega que enfarte "não constituiu um acidente de trabalho"

25 jun, 13:49

Agora podemos dizer: Portugal já está apurado para os 16 avos de final

Hoje às 03:49

Pausas para comer ou ir à casa de banho são descontadas no salário de operadores do SNS24

Ontem às 07:28

Foi fundamental na ajuda dos EUA à Ucrânia e é altamente respeitado pelos militares. Agora, é a última vítima da purga de Hegseth

24 jun, 11:35

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:29

Forças russas estão a usar tática da II Guerra Mundial para atravessar rios

Ontem às 16:32

Cortes de energia, escassez de combustível e cancelamento dos acampamentos de verão: como os ataques da Ucrânia estão a transformar a Crimeia numa "espécie de apocalipse"

Ontem às 09:00

Serviços secretos de país da NATO dizem ter "indícios de que a Rússia está a preparar provocações militares contra os bálticos ou a Polónia"

Ontem às 16:18