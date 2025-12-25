Autoridades turcas detêm 115 suspeitos de pertencerem ao grupo Estado Islâmico

Agência Lusa , SM
25 dez 2025, 13:42
Estado Islâmico (Baderkhan Ahmad/ AP)

As autoridades turcas detiveram esta quinta-feira 115 pessoas suspeitas de pertencerem ao Estado Islâmico, na sequência de uma ordem do procurador de Istambul, após informações de que o grupo estaria a planear ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo

O procurador de Istambul ordenou a detenção de 137 suspeitos de pertencerem ao grupo Estado Islâmico (EI), 115 dos quais foram detidos esta quinta-feira, por suspeita de planearem ataques durante o período de festividades do fim do ano.

De acordo com um comunicado do gabinete do procurador, a ordem de detenção aconteceu "após receber dados dos serviços de informações indicando que a organização terrorista Estado Islâmico estava a planear ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo".

Detenções semelhantes são realizadas regularmente no fim do ano, antes das tradicionais celebrações de Ano Novo. A Turquia, que partilha uma fronteira de 900 quilómetros com a Síria, teme a infiltração do grupo extremista islâmico, que se mantém ativo no seu país vizinho.

O Estado Islâmico foi recentemente acusado de atacar norte-americanos em Palmira, na Síria, matando dois soldados e um intérprete.

Os serviços de informações turcos anunciaram esta semana a detenção, "entre o Afeganistão e o Paquistão", de um suposto chefe do grupo Estado Islâmico, que estaria a planear ataques na região e até na Europa.

Na altura da detenção, o suspeito, Mehmet Gören, que entretanto foi levado para a Turquia, foi acusado pelos serviços de informação turcos, de "planear ataques suicidas contra civis no Afeganistão, Paquistão, Turquia e Europa".

Vários países, incluindo França, reportaram uma ameaça terrorista particularmente elevada no final deste ano.

