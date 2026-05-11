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Avião da Turkish Airlines incendeia-se ao aterrar em aeroporto do Nepal

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 13min
Uma aeronave da Turkish Airlines é vista após a evacuação segura dos passageiros e o encerramento do principal aeroporto do Nepal, na sequência de um incêndio ocorrido no jato durante a aterragem em Catmandu, na segunda-feira, 11 de maio de 2026. (AP Photo/Rajneesh Bhandari)

Voo contava com 277 passageiros a bordo

Um avião da companhia aérea turca Turkish Airlines incendiou-se ao aterrar esta segunda-feira no principal aeroporto do Nepal, sem causar feridos, mas obrigando ao encerramento do aeroporto.

O voo, proveniente de Istambul com 277 passageiros a bordo, aterrou no Aeroporto Internacional Tribhuvan, em Katmandu, com fogo e fumo no trem de aterragem direito.

As equipas de emergência responderam à chamada e controlaram o incêndio, e os passageiros do Airbus A330 foram retirados em segurança, segundo as autoridades aeroportuárias.

O aeroporto foi encerrado durante a manhã.

Várias aeronaves com destino a Katmandu foram retidas enquanto as autoridades investigavam o incidente e tentavam libertar a única pista disponível no aeroporto.

O Nepal regista acidentes aéreos com relativa frequência, devido ao terreno montanhoso e clima variável, que dificultam as condições de voo.

Em 2015, um outro avião da Turkish Airlines, que aterrava no meio de um denso nevoeiro em Katmandu, saiu da pista escorregadia, provocando o encerramento do aeroporto durante vários dias.

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Não houve feridos e o avião foi posteriormente rebocado para fora do aeroporto e transformado em museu.

Temas: Turkish Airlines Avião Aeroporto do Nepal Incêndio
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