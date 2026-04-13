Governo português antecipa chegada recorde de turistas brasileiros em 2026

Agência Lusa , PF
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Segundo dados disponibilizados à Lusa pelo secretário de Estado, quase 160 mil brasileiros hospedaram-se em Portugal nos dois primeiros meses do ano e “no caso das dormidas, são mais de 358 mil”

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Portugal antecipa um recorde de turistas brasileiros no país, depois dos dois primeiros meses do ano terem ultrapassado os valores para o período no ano passado, disse esta segunda-feira à Lusa o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

À margem do Fórum Atlântico de Turismo – Portugal & Brasil, promovido pela Fundação Luso-Brasileira, na cidade brasileira de São Paulo, Pedro Machado disse à Lusa que os dados já disponíveis apontam “para que 2026 bata todos os recordes” de turistas brasileiros.

Segundo dados disponibilizados à Lusa pelo secretário de Estado, quase 160 mil brasileiros hospedaram-se em Portugal nos dois primeiros meses do ano e “no caso das dormidas, são mais de 358 mil”.

Os dados confirmados, pelos representantes, das agências de promoção turística de Portugal, Norte, Centro, Lisboa, Algarve, e Alentejo que estiveram presentes no evento, apontam para crescimento, em alguns dos casos, acima dos 17%. ~

“O que significa que não é só Lisboa que concentra a maioria da procura, mas o país todo tem e está a receber cidadãos brasileiros, o que quer dizer que tudo aponta para que 2026 bata todos os recordes que nós conhecíamos”, enfatizou.

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Os turistas brasileiro estão no quarto lugar dos que mais visitaram Portugal até fevereiro e, apenas nesse mês, “a procura para Portugal cresce na ordem dos 16%, o que é de facto uma cifra muito significativa”, num mês considerado particularmente difícil devido às tempestades que assolaram o país.

Os dados já conhecidos de março, ainda não confirmados, apontam também para um crescimento significativo e “há hoje claramente, comparativamente com 2025, uma tendência de crescimento superior em número de reservas para o verão de 2026”, reforçou Pedro Machado.

A previsão de recorde de turismo brasileiro, detalhou o responsável português, tem como justificação a frequência dos voos da TAP.

“A TAP está a alargar o número de frequências e portanto nós vamos passar a ter, não 13 como temos hoje, mas vamos ter voos diretos para 15 cidades do Brasil (…) e isto significa mais de 100 voos por semana”, disse, recordado que a cidade de Curitiba deverá ter uma ligação direta a parir de julho e São Luís do Maranhão em outubro.

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A acrescentar, reforçou, a partir de outubro a companhia aérea brasileira Gol vai passar a operar voos para Lisboa.

“Em segundo lugar, não sendo um fator que nos possa orgulhar entre aspas, mas é bom dizê-lo que há uma conjuntura internacional que está de alguma forma a contribuir para que Portugal seja mais procurado”, afirmou.

Em 2025, dados preliminares, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 32,5 milhões de hóspedes e 82,1 milhões de dormidas, refletindo crescimentos anuais de 3,0% e 2,2%, respetivamente.

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