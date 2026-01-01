Banguecoque é a cidade mais visitada do mundo. E há um grande problema na Ásia: os turistas malcomportados

É um número impressionante: 30,3 milhões de viajantes internacionais para Banguecoque em 2025, segundo estimativas da Euromonitor International
Nesta ronda de notícias de viagens, pode ficar a conhecer as 100 melhores cidades do mundo em 2025, os melhores hotéis do mundo, o hotel mais alto do mundo, o túnel ferroviário mais longo e profundo do mundo, bem como duas novas pontes que batem recordes na China e em Caxemira.
100 Melhores Cidades do Mundo
Não há margem para dúvidas. Paris vence no mundo das viagens, tendo sido nomeada a cidade mais atraente do planeta pelo quinto ano consecutivo.
Quem o aponta é o Top 100 City Destinations Index, da empresa de análise de dados Euromonitor Internationa, que analisa as principais cidades do mundo, classificando-as com base em critérios como o turismo, a sustentabilidade, o desempenho económico e a segurança. Espreite a galeria para saber quais as 10 primeiras posicionadas.
Todavia, toda esta popularidade tem um preço, pelo menos para os visitantes não oriundos da Europa. O Museu do Louvre, em Paris, vai aumentar em 45% o valor da entrada para os amantes de arte que venha de fora do Espaço Económico Europeu já em 2026.
O relatório da Euromonitor confirmou, uma vez mais, que Banguecoque foi cidade mais visitada do mundo, com uma estimativa de 30,3 milhões de chegadas internacionais em 2025.
A região da Ásia-Pacífico está a passar por um enorme ‘boom’ no que respeita a viagens, com um extraordinário aumento de 10% nas chegadas internacionais face ano anterior. Contudo, os malcomportados estão a criar problemas nos principais pontos turísticos da região.
“É quase como se o génio tivesse saído da lâmpada”, refere um analista de viagens à CNN. “Como colocá-lo lá dentro de novo?”.
Tóquio, aliás, acaba de ser substituída como a maior cidade do mundo em população, título que detinha desde 2018.
O hotel mais alto, a ponte mais alta, o túnel mais longo
Ups, o Dubai voltou a bater recordes. Foi inaugurado o hotel mais alto do mundo, adicionando mais um edifício recordista a esta cidade de superlativos. Contudo, os promotores confessaram à CNN que nunca planearam que ele fosse tão alto.
O hotel Ciel Dubai Marina, com 377 metros de altura, foi construído num terreno minúsculo, mais pequeno do que um campo de futebol. Por isso, o arquiteto Yahya Jan teve de ser criativo no projeto. Como diz a canção, «The Only Way Is Up». Ou seja, a única maneira é subir, em direção ao céu.
O Rosewood Hong Kong, um arranha-céu à beira-mar em Kowloon, foi recentemente nomeado o melhor hotel do mundo para 2025 pela marca hoteleira 50 Best. Outra propriedade à beira-mar, o Four Seasons Bangkok, um edifício de média altura às margens do rio Chao Phraya, ficou em segundo lugar.
Já a Noruega está a trabalhar no seu próprio projeto recordista: o túnel ferroviário submarino mais longo e profundo do mundo. A passagem de 27 quilómetros, chamada Rogfast, foi projetada para reduzir o tempo de viagem entre cidades e para criar um acesso que não necessita de travessias de ferry.
Mas não é caso único: a China também faz parte do grupo das pontes e túneis que batem recordes. A ponte mais alta do mundo foi inaugurada em Guizhou, em setembro passado. A ponte Huaijang Grand Canyon Bridge eleva-se acima das nuvens, a 627 metros acima do nível do rio, no sudoeste do país.
Quanto à ponte ferroviária mais alta do mundo, foi inaugurada em junho em Caxemira, território administrado pela Índia. A ponte Chenab, com 360 metros de altura, estende-se sobre o rio com o mesmo nome. É a primeira ligação ferroviária entre a Caxemira e o resto da Índia.