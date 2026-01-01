Banguecoque é a cidade mais visitada do mundo. E há um grande problema na Ásia: os turistas malcomportados

1 jan, 16:00

É um número impressionante: 30,3 milhões de viajantes internacionais para Banguecoque em 2025, segundo estimativas da Euromonitor International

Nesta ronda de notícias de viagens, pode ficar a conhecer as 100 melhores cidades do mundo em 2025, os melhores hotéis do mundo, o hotel mais alto do mundo, o túnel ferroviário mais longo e profundo do mundo, bem como duas novas pontes que batem recordes na China e em Caxemira.

100 Melhores Cidades do Mundo

Não há margem para dúvidas. Paris vence no mundo das viagens, tendo sido nomeada a cidade mais atraente do planeta pelo quinto ano consecutivo.

Quem o aponta é o Top 100 City Destinations Index, da empresa de análise de dados Euromonitor Internationa, que analisa as principais cidades do mundo, classificando-as com base em critérios como o turismo, a sustentabilidade, o desempenho económico e a segurança. Espreite a galeria para saber quais as 10 primeiras posicionadas.

Paris: a capital francesa foi eleita a melhor cidade do mundo pela Euromonitor International, pelo quinto ano consecutivo. Na foto, o Jardim das Tulherias (Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)

Todavia, toda esta popularidade tem um preço, pelo menos para os visitantes não oriundos da Europa. O Museu do Louvre, em Paris, vai aumentar em 45% o valor da entrada para os amantes de arte que venha de fora do Espaço Económico Europeu já em 2026.

O relatório da Euromonitor confirmou, uma vez mais, que Banguecoque foi cidade mais visitada do mundo, com uma estimativa de 30,3 milhões de chegadas internacionais em 2025.

A região da Ásia-Pacífico está a passar por um enorme ‘boom’ no que respeita a viagens, com um extraordinário aumento de 10% nas chegadas internacionais face ano anterior. Contudo, os malcomportados estão a criar problemas nos principais pontos turísticos da região.

“É quase como se o génio tivesse saído da lâmpada”, refere um analista de viagens à CNN. “Como colocá-lo lá dentro de novo?”.

Tóquio, aliás, acaba de ser substituída como a maior cidade do mundo em população, título que detinha desde 2018.

O hotel mais alto, a ponte mais alta, o túnel mais longo

Ups, o Dubai voltou a bater recordes. Foi inaugurado o hotel mais alto do mundo, adicionando mais um edifício recordista a esta cidade de superlativos. Contudo, os promotores confessaram à CNN que nunca planearam que ele fosse tão alto.

O hotel Ciel Dubai Marina, com 377 metros de altura, foi construído num terreno minúsculo, mais pequeno do que um campo de futebol. Por isso, o arquiteto Yahya Jan teve de ser criativo no projeto. Como diz a canção, «The Only Way Is Up». Ou seja, a única maneira é subir, em direção ao céu.

Veja na galeria os melhores hotéis de 2025.

Rosewood Hong Kong: Projetado pelo designer taiwanês Tony Chi, este hotel contemporâneo com 413 quartos ficou em primeiro lugar na lista dos 50 melhores hotéis do mundo, anunciada numa cerimónia de premiação em Londres (Rosewood Hong Kong)

O Rosewood Hong Kong, um arranha-céu à beira-mar em Kowloon, foi recentemente nomeado o melhor hotel do mundo para 2025 pela marca hoteleira 50 Best. Outra propriedade à beira-mar, o Four Seasons Bangkok, um edifício de média altura às margens do rio Chao Phraya, ficou em segundo lugar.

Já a Noruega está a trabalhar no seu próprio projeto recordista: o túnel ferroviário submarino mais longo e profundo do mundo. A passagem de 27 quilómetros, chamada Rogfast, foi projetada para reduzir o tempo de viagem entre cidades e para criar um acesso que não necessita de travessias de ferry.

Mas não é caso único: a China também faz parte do grupo das pontes e túneis que batem recordes. A ponte mais alta do mundo foi inaugurada em Guizhou, em setembro passado. A ponte Huaijang Grand Canyon Bridge eleva-se acima das nuvens, a 627 metros acima do nível do rio, no sudoeste do país.

Quanto à ponte ferroviária mais alta do mundo, foi inaugurada em junho em Caxemira, território administrado pela Índia. A ponte Chenab, com 360 metros de altura, estende-se sobre o rio com o mesmo nome. É a primeira ligação ferroviária entre a Caxemira e o resto da Índia.