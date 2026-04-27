Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Turismo de cruzeiros gera 940 milhões de euros em Portugal em 2025 e número de passageiros cresce 7%

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 49min
Novo terminal de cruzeiros de Lisboa

Números confirmam a tendência de subida da procura por viagens de cruzeiro, tanto em Portugal como no conjunto da Europa

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O turismo de cruzeiros em Portugal gerou 940 milhões de euros em 2025, sustentando 9.800 postos de trabalho, num ano em que o número de passageiros nacionais cresceu mais de 7%, segundo a Cruise Lines International Association (CLIA).

De acordo com a informação divulgada esta segunda-feira, o número de passageiros nacionais aumentou 7,3% em 2025, quando cerca de 80 mil portugueses optaram por este tipo de férias, o que confirma a tendência de subida da procura por viagens de cruzeiro, dizem, tanto em Portugal como no conjunto da Europa.

No mercado europeu, o setor aproximou-se dos nove milhões de passageiros, sendo o Mediterrâneo o destino mais procurado, concentrando cerca de 45% da procura, seguido de outras regiões como Caraíbas, Bahamas e Bermudas.

Em Portugal, o impacto económico do turismo de cruzeiros atingiu os 940 milhões de euros em 2025, contribuindo com 410 milhões de euros para o Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo os dados divulgados, a maior fatia da contribuição para o PIB resulta das compras efetuadas pelas companhias de cruzeiros no país, que totalizaram 174 milhões de euros, equivalentes a 42% do impacto direto da indústria.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já os gastos de passageiros e tripulações ascenderam a 150 milhões de euros, com reflexos no comércio local.

O perfil do passageiro português mantém-se estável, com uma idade média de 48 anos e viagens com duração média de oito dias.

A CLIA destacou ainda que o crescimento do setor na Europa continua a beneficiar as economias locais, com 64% dos passageiros a pernoitarem nas cidades portuárias e cerca de 70% a participarem em excursões em terra.

Além disso, cerca de 60% dos viajantes regressa posteriormente a destinos inicialmente visitados em cruzeiro.

Citado no comunicado, o diretor-executivo da CLIA Europa, Nikos Mertzanidis, sublinhou que as viagens de cruzeiro “servem para descobrir destinos e criar ligações duradouras”, contribuindo para um turismo “previsível e altamente organizado”, com impacto prolongado nas economias locais.

A associação referiu ainda que o setor continua a investir na renovação da frota e na transição energética, com 57% dos novos navios encomendados equipados com motores multifuel, operados com diferentes tipos de combustíveis. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para 2026, está prevista a entrada em operação de oito novos navios, representando um investimento de 6,6 mil milhões de dólares (cerca de 5,6 mil milhões de euros).

Temas: Turismo Turismo de cruzeiros Economia Viagens de cruzeiro
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

SITESE lança pré-aviso de greve dos trabalhadores da distribuição para o dia 1 de maio

Há 9 min

Empresas da zona Euro antecipam subida de custos de 5,8% e aumento de preços em 3,5%

Há 28 min
04:49

Este economista tem "más notícias" sobre o preço dos combustíveis e dos materiais de construção

Há 1h e 21min
02:43

Como é que a subida no preço dos combustíveis afeta os cereais?

Há 1h e 22min
Mais Economia

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

Ontem às 17:00

Óculos com “foco automático” podem alterar as suas lentes em tempo real

Ontem às 09:00

Os cientistas descobriram um impacto ambiental alarmante dos grandes centros de dados

Ontem às 11:00

Doze trabalhadores retidos há meio ano num barco em Cabo Verde

24 abr, 13:26

Há uma "guerra civil" a acontecer no Uganda entre chimpanzés. Ninguém sabe como vai terminar

Ontem às 12:00

Os centros de dados estão a espalhar-se pelos EUA. Agora, o mesmo está a acontecer com as proibições relativas aos centros de dados

25 abr, 16:00

Torres Novas: homem ferido com gravidade após confrontos em discoteca 

Ontem às 11:29

Este é o manifesto anti-Trump do atirador na íntegra: "Sinto raiva ao pensar em tudo o que esta administração fez"

Ontem às 23:34

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

"Rainha da Cocaína", "La Jefa" e as ‘narcas’ de Sinaloa: a vida secreta das mulheres por trás dos impérios do narcotráfico

25 abr, 21:07
opinião
Paulo Portas

Após tiroteio, Paulo Portas tem uma pergunta: "Como é possível estarem todos juntos" num país em que "há mais armas do que pessoas"?

Ontem às 22:47

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

23 abr, 21:18