Turismo gerou 36,2 mil milhões de euros e representou quase 12% do PIB português em 2025

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 44min
Torre de Belém (Lusa/ José Sena Goulão)
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Face a 2024, o PIB e o VAB total do turismo aumentaram, respetivamente, 5,3% e 5,5%, em termos nominais

O turismo contribuiu com 36.200 milhões de euros para a economia em 2025, correspondendo a 11,8% do Produto Interno Bruto (PIB), e com 0,3 pontos percentuais para o crescimento real da economia, divulgou esta segunda-feira o INE.

Segundo os resultados da Conta Satélite do Turismo do Instituto Nacional de Estatística (INE), “estima-se que, em 2025, o consumo turístico tenha tido um contributo total (direto e indireto) de 11,8% (36.200 milhões de euros) para o PIB e de 11,4% (30.400 milhões de euros) para o VAB [Valor Acrescentado Bruto] da economia nacional”.

Face a 2024, o PIB e o VAB total do turismo aumentaram, respetivamente, 5,3% e 5,5%, em termos nominais.

Apesar do contributo do turismo para o crescimento real do PIB continuar a ser positivo, o INE nota que "tem vindo a diminuir": Depois de representar 3,6 pontos percentuais de uma variação em volume do PIB de 7,0% em 2022 e 1,2 pontos percentuais de um crescimento de 3,1% em 2023, esse contributo reduziu-se para 0,4 pontos percentuais em 2024 e 0,3 pontos percentuais em 2025, anos em que o PIB cresceu 2,2% e 1,9%, respetivamente.

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