Para onde viajar em 2026: os melhores lugares para visitar

Há 57 min

Vá para lá do óbvio com este guia, que traz uma série de novidades e de lugares pouco óbvios

Quer seja um nómada a tempo inteiro ou um viajante de verão, todas as recordações especiais de viagem começam com uma pergunta essencial: para onde?

Este ano, a equipa da CNN Travel espera responder não só à questão do “onde”, mas também à questão do "porquê agora”. Estes destinos são sempre especiais, mas há algo novo ou significativo a acontecer em 2026 e que deve conhecer.

A lista de locais a visitar em 2026 inclui uma região que irá experienciar um raro eclipse solar total, uma cidade que foi coroada como capital da cultura, um paraíso gastronómico que acabou de obter um grande reconhecimento global, uma ilha turística adorada que está a recuperar de um desastre natural brutal e muito mais.

Adelaide, Austrália

Um microscosmo de tudo o que torna a Austrália especial

“You go to move / You got to go / You go to be somebody.” Esta é a letra de uma música de 1978 dos Cold Chisel, a banda formada em Adelaide e que é responsável pelo hino não oficial da Austrália. Estes versos funcionam como um farol, convocando os viajantes sobretudo para Adelaide, a capital do sul da Austrália. A cidade pode não ser tão conhecida quanto Sydney ou a Grande Barreira de Corais, mas é como um microcosmo de tudo o que torna a Austrália especial: praias, vinhas, vida selvagem e os melhores locais para comer e beber.

Comece no Mercado Central de Adelaide para experimentar alguns dos melhores queijos, vinhos e outros produtos do sul da Austrália e, em seguida, aproveite ao máximo o clima temperado nos jardins botânicos da cidade ou faça caminhadas na natureza ou passeios de observação das estrelas liderados por membros da comunidade aborígine.

Adelaide é também a porta de entrada para a bela região vinícola de Barossa Valley e para a ilha Kangaroo, que está a receber novamente visitantes depois de ter sido devastada por incêndios florestais em 2020. - Lilit Marcus

Argélia

Recompensas para viajantes intrépidos

Pode passar as suas próximas férias a passear pelas lojas de “vape” de uma qualquer capital europeia sobrelotada. Ou então pode perder-se no infinito arenoso do Saara, num país cujas paisagens naturais intensas e silenciosas não foram apreciadas pelos turistas durante décadas. Isolada desde os anos 60, a Argélia começou a abrir-se aos visitantes internacionais em 2023, com novos vistos de 30 dias. Existem voos diretos para a capital, Argel, a partir de várias grandes cidades europeias.

Embora a Argélia espere tornar-se um destino importante, tudo ainda está no início e os viajantes mais aventureiros ainda podem desfrutar sozinhos de paisagens épicas. Há as paisagens lunares de arenito dos planaltos do Parque Nacional de Tassili n'Ajjer, que alberga um verdadeiro Louvre de arte pré-histórica. A melhor forma de o explorar é numa caminhada de uma semana, apoiada por uma caravana de burros que transportam o equipamento. Sim, é remoto e as instalações do acampamento para pernoitar não têm quaisquer luxos, mas a paz que se alcança sem sinal de telemóvel é, por si só, um luxo de cinco estrelas hoje em dia.

Há vida selvagem para ver - raposas do deserto, chacais e gazelas - e antigas cidades romanas e otomanas perto da costa. Mas a principal atração é a vasta, sombria e vazia extensão do Saara, um mar de areia dourada onde as dunas montanhosas brilham antes do pôr do sol, dando lugar a um céu cheio de estrelas. - Barry Neild

Arusha, Tanzânia

Homenagem a uma lenda tardia

No sopé do imponente Monte Meru, de origem vulcânica, fica a cidade de Arusha, na Tanzânia, no leste de África. Não muito longe do Parque Nacional do Serengeti, repleto de vida selvagem, e perto do acampamento base do Monte Kilimanjaro, Arusha é frequentemente uma porta de entrada para outras aventuras. Isto apesar de haver muito para apreciar em Arusha, incluindo o Centro do Património Cultural de Arusha, uma impressionante galeria que alberga arte africana e celebra a história da Tanzânia.

No outono de 2026, haverá outra razão para ficar por Arusha - “O Sonho da Dra. Jane”: o Goodall Centre for Hope está a abrir as suas portas, celebrando o legado da falecida primatologista Jane Goodall. Vizinha do Centro do Património Cultural de Arusha, esta atração espera educar, inspirar e impressionar os visitantes através de uma série de exposições interativas que exploram a vida selvagem e a forma como podemos proteger os animais do nosso planeta.

Embora a recente agitação eleitoral tenha colocado Arusha no mapa por razões negativas, a abertura do Estádio Samia Suluhu Hassan, com 30.000 lugares, na zona de Olomoti, em Arusha, poderá ser uma nova atração para os visitantes.

Apesar de a utilização de Arusha como base para uma aventura de safari no Serengeti ou em Ngorongoro seja uma boa ideia, o Parque Nacional de Arusha fica um pouco mais perto e oferece muitas possibilidades de observação da vida selvagem, como os flamingos nos alcalinos lagos Momela e as girafas a vaguear pela vegetação. - Francesca Street

Aragão, Espanha

Experiencie um acontecimento celestial raro

Vista noturna de Albarracin, Teruel, Espanha (Foto: Sergio Formoso/Moment RF/Getty Images via CNN Newsource)

Um eclipse solar total atravessará o norte de Espanha a 12 de agosto de 2026, e a região de Aragão, a meio caminho entre Madrid e Barcelona, é um excelente local para o ver.

Saragoça, a capital regional, tem 2.000 anos de história para explorar, desde as ruínas romanas até à deslumbrante arquitetura “mudéjar”, reconhecida pela UNESCO, uma mistura exclusivamente espanhola das arquiteturas islâmica e gótica. A cidade foi também a casa do mestre pintor Francisco Goya e tem o único museu do mundo dedicado ao seu trabalho; está atualmente fechado para remodelações, mas espera-se que reabra para o 280º aniversário do seu nascimento em 2026.

O terreno selvagem e montanhoso de Teruel fez parte do nosso guia das zonas de Espanha que ainda não estão fartas de turistas. Aqui, os visitantes podem desfrutar de cidades quase vazias, caça de trufas e, claro, excelentes trilhos para caminhadas. A cidade de Teruel, por sua vez, é famosa pelo seu presunto serrano e o parque temático Dinopolis fica nos arredores.

Para além do eclipse solar, os observadores do céu têm muito para apreciar. Aragão tem um crescente turismo astronómico, centrado particularmente em Teruel e Huesca. O Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido, reconhecido pela UNESCO, é um local de topo para observar as estrelas, graças à sua baixa poluição luminosa e à sua magnífica paisagem. Os seus desfiladeiros e glaciares encontram-se no coração dos Pirinéus Aragoneses. - Maureen O'Hare

Bahrein

Um ponto de entrada para o Médio Oriente

O Bahrein é um daqueles lugares de que já ouviu falar - talvez tenha assistido ao seu Grande Prémio - mas que provavelmente não consegue localizar num mapa. Mais ou menos do tamanho de Manhattan, esta pequena nação insular é frequentemente eclipsada pelos pesos pesados do Golfo, como o Dubai, Abu Dhabi e Qatar.

A sua pequena escala é parte do atrativo. A capital, Manama, tem um horizonte cintilante, mas as ruas à volta da zona comercial do antigo “souk” são fáceis de percorrer. O interior da ilha principal oferece escapadelas para o deserto. As praias circundam a costa. E sendo um dos locais onde a civilização prosperou há 5000 anos, o Bahrein tem uma história tangível - desde os túmulos de Dilmun até Qal'at al-Bahrein, que tem vestígios da época colonial portuguesa. Se quiser mais, uma ponte marítima que liga ao continente abre a possibilidade de efetuar viagens de um dia à Arábia Saudita.

Uma vaga de novos hotéis de luxo - o Kempinski em 2026, seguido de um Waldorf Astoria em 2028 - junta-se a nomes já existentes como Four Seasons, Raffles e Mantis, posicionando o Bahrein como um refúgio para os viajantes em busca de algum luxo banhado pelo sol. Se a isto juntarmos uma forte cultura de cafés e regras menos rígidas em matéria de bebidas alcoólicas, a ilha parece um pouco mais descontraída do que as suas rivais regionais. - BN

Bruxelas, Bélgica

Uma capital cultural que se impõe

A “capital da Europa” há muito que é celebrada pelos seus edifícios históricos, pela imponente Grand Place e pela sua deliciosa comida (pense em waffles aveludados, doces biscoitos Speculoos e guisados quentes). Mas Bruxelas é mais do que as credenciais da União Europeia, a arquitetura gótica e os doces. Se olharmos para além da superfície, descobriremos um centro artístico que se irá afirmar em 2026.

Em novembro, o muito aguardado Kanal Centre Pompidou vai abrir numa antiga fábrica de automóveis, em parceria com o famoso Centre Pompidou de Paris. Quando o Kanal abrir oficialmente, deverá ter um espaço de galeria espantoso, um restaurante no telhado e um arquivo de história da arquitetura, o CIVA, que se desloca do outro lado da cidade.

O património artístico de Bruxelas também pode ser explorado no Museu da Banda Desenhada, que expõe todo o legado da BD belga, de Tintin aos Smurfs; explorando os diversos exemplos de arte urbana da cidade; e indo à feira anual de arte contemporânea, a Art Brussels.

Ao passear por Bruxelas, irá também deparar-se com outros pontos de interesse, antigos e recentes - desde as Galeries Royales Saint-Hubert, belas galerias comerciais cobertas do século XIX, até ao Atomium, a peça central da Feira Mundial de Bruxelas de 1958 e agora um símbolo da cidade. Entretanto, duas cadeias hoteleiras de renome têm agora postos avançados no norte da cidade, frequentemente negligenciado. Os hotéis The Standard e The Hoxton oferecem alojamento contemporâneo chique e ótimas opções de restauração. - FS

Fiordes chilenos

Experimente as maravilhas do oceano

Passeio de turistas pelo Fiorde Calvo perto de Puerto Natales, no Chile (Foto: Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group/Getty Images via CNN Newsource)

As linhas de cruzeiros de luxo que servem a América do Sul estão a apostar forte nos fiordes chilenos em 2026, com mais itinerários que incluem o destino remoto entre as viagens do ano.

Menos conhecidos do que a região adjacente da Patagónia, mas igualmente encantadores, os fiordes chilenos oferecem aos viajantes mais aventureiros um mundo aquático isolado de canais labirínticos para navegar. Lar de glaciares imaculados, a região é a resposta sul-americana aos fiordes noruegueses.

As linhas de cruzeiro que apresentarão o destino como parte de sua programação em 2026 incluem Silversea, Regent Seven Seas e Viking. Outras linhas de cruzeiro planeiam estar a navegar na região em 2027 ou 2028.

A inclusão desta "terra incógnita" deslumbrante dá aos viajantes acesso a uma paisagem que só pode ser vivida por água - uma paisagem que surgiu quando os glaciares começaram a recuar há milhões de anos. Os animais selvagens avistados nesta área incluem frequentemente golfinhos, pinguins e baleias jubarte em migração. - Jeanne Bonner

Devon, Reino Unido

Celebrar uma rainha da literatura

Este ano marca o 50º aniversário da morte da filha mais famosa de Devon: a escritora Agatha Christie. Este aniversário será assinalado com uma série de eventos em 2026, incluindo uma enorme exposição na British Library em Londres, a cerca de 225 quilómetros de distância.

A obra de Agatha Christie é sinónimo de glamour e intriga na “idade de ouro” dos caminhos-de-ferro, por isso, depois de um desvio para um almoço temático “homicídio misterioso”, num comboio Belmond, viaje para oeste de comboio até à terra natal da escritora, Torquay. A cidade cresceu como uma estância balnear na era vitoriana e os seus bairros abastados, localizados nas colinas, ainda têm um encanto requintado. A cidade acolhe um Festival Agatha Christie em setembro.

Os outros pontos de visita obrigatória na região para os entusiastas de Christie são a sua casa de férias, a Greenway House, a imponente Ugbrooke House, onde conheceu o seu primeiro marido, e o seu retiro de escrita na ilha de Burgh.

Experimente um chá com scones pelos quais o West Country de Inglaterra é famoso, e cuja popularidade se espalhou à medida que os turistas afluíam à região por caminho-de-ferro. Em Devon, a tradição é espalhar primeiro as natas no scone e depois cobri-las com geleia. - MOH

Dominica

Descubra como é que a “Ilha da Natureza” ganhou a sua alcunha

Os cachalotes são os maiores predadores dentados do mundo (Foto: Reinhard Dirscherl/ullstein bild/Getty Images via CNN Newsource)

Apostando fortemente na sua designação de “Ilha da Natureza”, a exuberante ilha caribenha de Dominica prepara-se para abrir ao mundo a sua primeira Reserva de Cachalotes. A área protegida estender-se-á por cerca de 1.230 quilómetros quadrados ao longo da costa ocidental da Dominica.

A reserva, cujos pormenores ainda estão a ser finalizados, servirá de habitat protegido para a população residente de cachalotes - uma das poucas no mundo. O projeto supervisionará a gestão sustentável dos recursos marinhos, regulando atividades como a observação de baleias e o turismo ecológico. Outrora objeto de uma caça intensa, esta espécie vulnerável é a maior de todas as baleias dentadas. Um cachalote macho de grandes dimensões pode atingir mais de 18 metros.

As baleias não são as únicas maravilhas naturais aqui. Picos vulcânicos exuberantes, vales profundos e 365 rios cobrem a ilha das Caraíbas orientais. No Parque Nacional Morne Trois Pitons, o segundo maior lago em ebulição do mundo há muito que fascina os visitantes. Em 2026, chegar lá poderá ser muito mais fácil com a conclusão prevista de um teleférico.

E o resort de luxo Secret Bay acaba de acrescentar quatro novas Clifftop Villas à sua oferta de villas. - Marnie Hunter

Timor-Leste

Uma jovem nação com os olhos postos no futuro

O país mais jovem da Ásia aguarda os viajantes que queiram ser os primeiros a explorar um destino em ascensão. Situado no famoso Triângulo de Coral, um dos principais locais de mergulho e snorkeling do mundo, o país abrange a metade oriental da ilha de Timor, bem como o enclave de Oecussi e as ilhas de Ataúro e Jaco, no Mar de Banda.

A ilha de Ataúro alberga várias empresas de mergulho e estâncias ecológicas, e há muitos sítios naturais e culturais para explorar nesta nação montanhosa.

Durante séculos, Timor Leste foi governado por Portugal. Atualmente, os vestígios dessa história podem ser explorados na cidade velha de Baucau, a segunda maior cidade do país, incluindo um mercado reconstruído. Na capital, Díli, o Arquivo e Museu da Resistência Timorense oferece aos visitantes uma visão da luta pela independência do país.

As companhias aéreas da região anunciaram novos voos para Díli em 2026, estando já disponíveis voos diretos a partir de Bali, Darwin, Singapura, Kuala Lumpur e Xiamen, na China. - Karla Cripps

Jamaica

Um paraíso das Caraíbas em recuperação

Turistas saltam para o mar em Negril, na Jamaica (Foto: Daniel Grill/Tetra images RF/Getty Images via CNN Newsource)

A Jamaica está a recuperar. Esta é a mensagem para os turistas que se interrogam sobre a situação da ilha das Caraíbas desde que o furacão Melissa atingiu a região no final de outubro como uma tempestade mortal de categoria 5. Mais de dois terços da ilha já estão abertos e a dar as boas-vindas aos visitantes, com mais estabelecimentos a reabrirem as portas todos os dias, numa corrida para aproveitar ao máximo a época alta de inverno. O turismo representa quase um terço da economia da Jamaica, gerando normalmente mais de 4 mil milhões de dólares em receitas por ano.

“As zonas turísticas mais populares, como Ocho Rios, Negril, Kingston e Port Antonio, não foram afetadas pela tempestade”, disseram os responsáveis pelo turismo à CNN.

Montego Bay, no extremo oeste da ilha, foi duramente atingida. Muitas das propriedades de Montego Bay levarão algum tempo a recuperar, mas mais de uma dúzia delas tinha já reaberto em meados de dezembro. A Visit Jamaica está a acompanhar o progresso nos principais destinos aqui.

Ocho Rios, na costa norte da ilha, é o lar de uma das áreas naturais mais espetaculares da Jamaica - as cascatas do rio Dunn. No final de 2026, espera-se que a nova estância Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, só para adultos e com tudo incluído, seja inaugurada a oeste de Ocho Rios, em Runaway Bay. Embora a recuperação da tempestade seja um processo, a mensagem da Jamaica para os visitantes é clara: “A melhor maneira de contribuir é voltar cá”. - MH

Kanazawa, Japão

Fora da rota turística habitual

Em 2026, o Japão vai sofrer grandes alterações. Em novembro, as compras instantâneas isentas de impostos deixarão de existir, ao mesmo tempo que estão a ser introduzidos preços diferenciados para turistas estrangeiros, limites máximos de visitantes e regras de acesso mais rigorosas em locais populares, como o Monte Fuji, devido à sobrelotação. Para aqueles que desejam viajar para o país antes que se torne mais dispendioso e evitar as multidões nas cidades movimentadas do Japão, como Tóquio, Osaka e Quioto, Kanazawa é a alternativa ideal.

Uma das cidades com crescimento mais rápido no país, Kanazawa é há muito um local popular para os viajantes nacionais. No entanto, a sua fama está a espalhar-se rapidamente entre os visitantes internacionais. Kanazawa é provavelmente mais conhecida por produzir 99% da folha de ouro do Japão, mas a cidade, localizada a cerca de duas horas e meia de comboio de alta velocidade de Quioto, tem outras atrações.

Kenrokuen, considerado um dos “três melhores jardins paisagísticos do Japão” e o bairro Higashi Chaya, um bairro de gueixas mais pequeno, mas menos concorrido, alternativo ao Gion de Quioto, estão entre essas atrações, juntamente com os restos do Castelo de Kanazawa, que foi destruído por um incêndio em 1881.

Os eventos mais importantes deste ano incluem o Festival do Café de Kanazawa, que se realiza no final de maio, a observação das flores de cerejeira e a iluminação do Jardim Kenrokuen na primavera e o Festival Tsurugi Horai no início de outubro. -Tamara Hardingham-Gill

Vale de Orkhon, Mongólia

Uma casa no fim do mundo

O interesse turístico da Mongólia está a florescer, como já referimos aqui na CNN Travel. A cinco horas de carro da capital, Ulaanbataar, o Vale de Orkhon compensa bem o desafio do terreno e das estradas esburacadas. Longe das marcas da civilização, como o trânsito e o acesso fiável à Internet, este parece ser um dos raros lugares do mundo onde se pode realmente fugir de tudo.

No entanto, isso poderá mudar na próxima década, uma vez que a Mongólia tem planos ambiciosos para construir aqui uma nova cidade. A nova Kharkhorum erguer-se-á das planícies do que foi outrora a capital do Império Mongol e mudará para sempre o aspeto desta paisagem.

Até lá, vale a pena visitar o Genghis Khan Polo Retreat para ficar numa “ger” tradicional (se bem que luxuosa), assistir a um combate de wrestling, andar a cavalo, aconchegar-se debaixo de um cobertor de caxemira e observar as estrelas num dos céus mais limpos do mundo. - LM

Oulu, Finlândia

Luzes do Norte nesta luz do norte

Durante muitos anos foi ofuscada por Helsínquia e pela Lapónia, mas a cidade finlandesa de Oulu está a ganhar destaque como uma das Capitais Europeias da Cultura para 2026.

Oulu não é apenas um local maravilhoso para ver a Aurora Boreal, o destino finlandês alberga algumas saunas flutuantes incríveis, como uma jangada no coração do rio Oulujoki, e locais naturais tão belos que parecem pinturas, como o Parque Municipal das Ilhas Hupisaaret, composto por várias pequenas ilhas no estuário do rio Oulu.

Embora locais como a Catedral, que data do século XVIII, e o Mercado Municipal sejam imperdíveis, um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade é, na verdade, uma estátua de bronze de um polícia barrigudo, apelidada de Toripolliisi e situada na Praça do Mercado

A cidade vai receber cerca de 200 eventos no âmbito da Oulu2026, incluindo o festival de música eletrónica Frozen People com a estreia do musical “Snowball”, que se passa na terra das Luzes do Norte, que será o grande espetáculo de encerramento. - THG

Penang, Malásia

Um pouco de história

Lembra-se de todas aquelas bonitas casas pintadas a pastel e dos animados mercados de comida do filme “Crazy Rich Asians”? Alerta de spoiler: a maior parte do filme ambientado em Singapura foi, na verdade, filmado em Penang. A cultura Peranakan - uma mistura de influências chinesas, do sudeste asiático e europeias - é bastante visível aqui. Brilha especialmente na cena gastronómica diversificada e deliciosa de Penang, que foi reconhecida pelo Guia Michelin pela primeira vez em 2025.

Entre os restaurantes com estrela Michelin que mais se destacaram está o Auntie Gaik Lean's Old School Eatery, em George Town, a cidade mais importante de Penang e património da UNESCO. Com a sua decoração vintage, azulejos coloridos e músicas dos anos 50 e 60 a tocar em fundo, merece certamente a designação “old school” no seu nome.

Com ou sem estrela Michelin, não precisa de gastar muito para uma boa refeição em Penang: as bancas de rua, os mercados noturnos e os “kopitiams” (cafés tradicionais) servem caris perfumados, tigelas fumegantes de laksa, bolos de pandan e coco nunca demasiado doces e outros pratos de fazer crescer água na boca. Entre as refeições, procure os icónicos murais nas paredes de George Town, incluindo um que presta homenagem ao herói da cidade, Jimmy Choo. - LM

Peñico, Peru

Onde o passado se está a transformar no presente

Uma cidadela com 3.000 anos da civilização Caral, localizada em Peñico, é uma das mais antigas do mundo (Foto: Ernesto Benavides/AFP/Getty Images via CNN Newsource)

Após oito anos de escavações, a antiga cidade de Peñico foi revelada pelos arqueólogos em 2025. Outrora um animado centro de comércio, pensa-se que a povoação tenha surgido após o declínio de uma das mais antigas civilizações das Américas, a Caral. O sítio, a quatro horas de carro a norte da capital, Lima, inclui percursos pedestres através das ruínas preservadas. E oferece aos visitantes um complemento arqueológico interessante para Machu Picchu, as ruínas incas no alto das montanhas dos Andes. Os agentes de viagens dizem que esperam que as visitas turísticas aumentem à medida que a logística e a experiência local forem solidificadas.

Os escavadores, liderados pela famosa arqueóloga peruana Ruth Shady Solis, descobriram esculturas de barro e ferramentas cerimoniais, para além de trombetas em forma de concha, outrora utilizadas na região dos Andes para reunir as pessoas. Os investigadores acreditam que a cidade, situada entre as encostas desérticas do Peru, era, há mais de 3.000 anos, uma encruzilhada que ligava as áreas costeiras do país e a região montanhosa dos Andes.

Para os viajantes que procuram uma viagem única que combina história pré-hispânica com beleza natural, Peñico oferece uma janela para uma civilização antiga, anterior a outros sítios patrimoniais mais conhecidos. Os trabalhos arqueológicos em curso poderão pressagiar futuras descobertas que tornarão o destino ainda mais atrativo. - Jeanne Bonner

Filadélfia

Celebrar um aniversário histórico

Em qualquer ano, a cidade de Filadélfia atrai milhões de turistas para as suas instituições de arte de categoria mundial, atrações históricas como o Sino da Liberdade e a florescente cena gastronómica, especialmente perto da frondosa Rittenhouse Square.

Mas, sendo uma cidade que se orgulha de ser o local onde os Pais Fundadores assinaram a Declaração de Independência, Filadélfia será um dos principais locais da comemoração nacional do 250º aniversário da América, que durará um ano. O local de nascimento da nação terá celebrações em todos os bairros e, para sublinhar o papel da cidade como sede da primeira bandeira americana e do primeiro Congresso Continental, cada semana será marcada por festividades que comemoram uma lista de 52 “primeiras vezes”, incluindo a primeira exposição de flores e o primeiro jardim zoológico da América.

Os eventos mais importantes incluem uma conferência TED de um dia sobre o passado, o presente e o futuro da democracia, com palestras inéditas de personalidades bem conhecidas. O Museu da Revolução Americana já abriu uma exposição intitulada “The Declaration's Journey”, que apresenta documentos e artefactos raros associados à Declaração de Independência.

Para além das celebrações dos 250 anos, a cidade será também uma das anfitriãs do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, com um jogo agendado para 4 de julho que incluirá um festival de adeptos no Fairmount Park. Também vale a pena visitar o novo jardim de esculturas dedicado ao artista transformador do século XX Alexander Calder, que nasceu em Filadélfia. Por último, mas não menos importante, 2026 marca o 50º aniversário do filme seminal “Rocky”, que imortalizou os 72 degraus que levam ao Museu de Arte de Filadélfia. A cidade vai aproveitar ao máximo este marco. - Jeanne Bonner

Sail250

Um brinde à América no mar

A Sail250 faz parte de uma celebração mais vasta que assinala os 250 anos da adoção da Declaração de Independência em 1776. As festividades marítimas, programadas de finais de maio a meados de julho, têm início em Nova Orleães a 28 de maio, quando uma flotilha de navios formará uma Parada de Vela ao longo do rio Mississippi. Passeios de barco e fogo de artifício fazem parte do programa de cinco dias.

Eventos semelhantes irão realizar-se na Virgínia e em Maryland, onde Norfolk e Baltimore são as cidades anfitriãs. Baltimore também vai organizar um espetáculo aéreo. Os dois últimos locais, a cidade de Nova Iorque e Boston, irão receber as maiores flotilhas, segundo os organizadores.

O Porto de Nova Iorque e Nova Jérsia acolherá uma celebração de 6 dias por volta do dia 4 de julho, reunindo mais de 100 impressionantes navios - a maior reunião de sempre em tempo de paz de navios altos e embarcações navais. As visitas guiadas gratuitas a muitos dos navios são uma das atrações para os milhões de pessoas que se deverão deslocar para assistir aos desfiles de vela, ao fogo de artifício e a um espetáculo aéreo liderado pelos Blue Angels da Marinha dos EUA.

A celebração da vela termina de 11 a 16 de julho em Boston, onde a história marítima e numerosos locais que remontam à Revolução Americana oferecem um contexto rico sobre a fundação da América. - MH

Santa Mónica, Califórnia

O fim da "Estrada Mãe"

Há um século, muitos viajantes chegavam a Santa Mónica depois de uma viagem cansativa ao longo da Route 66 para chegar à Costa Oeste. A “Estrada Mãe” de 3.940 quilómetros foi o início do que viria a ser a grande viagem de carro americana - trechos abertos na natureza selvagem, cidades repletas de lojas familiares ao longo do caminho e motéis que oferecem abrigo em cada curva.

No momento em que a Route 66 faz 100 anos, não há melhor altura para descobrir a “Estrada Mãe” - quer percorra toda a estrada desde Chicago ou faça o último troço desértico do Arizona até à Califórnia.

O novo ano será um novo começo muito necessário para inúmeras pessoas em Los Angeles e arredores que foram afetadas pelos devastadores incêndios florestais de janeiro de 2025. O LACMA, o Museu de Arte do Condado de Los Angeles, abrirá em abril o seu extraordinário novo edifício, com passadiços de paredes de vidro que atravessam a própria Wilshire Boulevard. Os amantes do futebol vão querer chegar em junho e julho, altura em que LA será a cidade anfitriã do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. Oito jogos serão disputados no SoFi Stadium, em Inglewood, perto do aeroporto LAX e a cerca de 21 quilómetros a sul de Santa Mónica. - Julia Buckley

St. Pierre e Miquelon, França

Um pedaço da Europa na América do Norte

Se olharmos para um mapa, seremos perdoados se pensarmos que o arquipélago de St. Pierre e Miquelon faz parte da Terra Nova. Constituído por um conjunto de ilhas a cerca de 20 quilómetros da província mais oriental do Canadá, é uma região territorial ultramarina autónoma - o último posto avançado da França na América do Norte.

O seu nome é inspirado nas duas principais ilhas deste arquipélago. Pierre, com os seus edifícios coloridos construídos à volta de uma enseada protegida, é a capital, enquanto Miquelon é um local de eleição para os amantes da natureza.

As ilhas tinham alguns residentes permanentes no final dos anos 1600, mas uma onda significativa de migração teve lugar depois de os franceses terem recuperado o controlo das ilhas aos britânicos em 1816. O marisco oferecido aqui é tão fresco quanto possível e, sendo tecnicamente França, comerá certamente bem. St. Pierre está repleto de padarias, restaurantes e boutiques.

A vizinha Miquelon, por sua vez, deve a sua forma invulgar a um istmo de areia com 7,5 quilómetros de comprimento que a liga à ilha de Langlade. É um excelente destino para caminhadas e passeios de bicicleta.

O verão é a altura ideal para visitar o arquipélago, quando o clima é ameno e as empresas de excursões estão em pleno funcionamento. Vários ferries fazem viagens regulares para St. Pierre e Miquelon a partir da Terra Nova, enquanto há voos diretos durante todo o ano a partir de várias cidades canadianas, incluindo Montreal, Halifax e St. John. No verão, há um voo de cinco horas a partir de Paris.

Porquê agora? De acordo com vários meios de comunicação social, os residentes da pequena aldeia de Miquelon estão lentamente a mudar-se, tendo recebido fundos do governo para reconstruir as suas casas em terrenos mais elevados, devido ao receio de que a subida do nível do mar possa submergir a aldeia. Os viajantes podem querer conhecer pessoalmente esta aldeia histórica antes que ela mude para sempre. - KC