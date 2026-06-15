Tunísia prestes a fazer história no Mundial: prepara-se para demitir o treinador após apenas um jogo

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Sabri Lamouchi não convenceu a Federação Tunisiana de Futebol e, depois de conseguir apenas uma vitória em cinco jogos no comando da equipa nacional, deve deixar o cargo

A Tunísia estreou-se no Campeonato do Mundo com uma goleada sofrida por 5-1 perante a Suécia. O resultado negativo pode terminar com planos para demitir o treinador Sabri Lamouchi antes do próximo confronto neste Mundial. Se isso se confirmar, será a primeira vez que um país muda o comando técnico tão cedo na competição.

"Estão em andamento os planos para nomear Mondher Kebaier como técnico da seleção nacional (em carácter interino) para concluir as partidas do Mundial", disse a Federação Tunisiana de Futebol, citada pela CNN Brasil. Kebaier é director técnico da seleção da Tunísia desde o início de 2025 e já atuou como treinador em diferentes equipas africanas, incluindo o Raja Casablanca, de Marrocos.

Com a confirmação da saída de Lamouchi, esta será a primeira vez que uma equipa nacional opta por fazer mudanças no comando técnico tão cedo num Mundial. No entanto, demissões durante a competição não são novidade. Segundo um levantamento do The Athletic, isso ocorreu em três países durante o campeonato em 1998: a própria Tunísia, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul.

Destes, um destaque é Carlos Alberto Parreira, que havia sido campeão com o Brasil nos Estados Unidos em 1994. O seu histórico, porém, não foi o suficiente para mudar a decisão dos sauditas, que optaram por encerrar o contrato do técnico depois de apenas dois jogos.

No caso de Sabri Lamouchi, o treinador está à frente da Tunísia há cerca de cinco meses e colecionou resultados negativos, conseguindo apenas uma vitória em cinco jogos. Nas próximas jornadas, os africanos enfrentam Japão e Países Baixos, que empataram na estreia a dois golos.