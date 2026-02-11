Pior tiroteio em décadas: Canadá em choque após ataque em escola secundária

Há 1h e 25min

Autoridades ainda não sabem o que motivou a tragédia

Uma remota cidade montanhosa do Canadá foi abalada pelo mais mortífero tiroteio numa escola do país em décadas, quando um assaltante armado matou pelo menos nove pessoas.

A polícia encontrou seis pessoas mortas e dezenas de feridos quando chegou à escola secundária de Tumbler Ridge, uma cidade com apenas 2.400 habitantes no nordeste da Columbia Britânica, ao início da tarde desta terça-feira. Uma outra pessoa morreu a caminho do hospital, segundo a polícia.

O atirador, que foi encontrado morto na escola com um ferimento auto-infligido, terá matado mais duas pessoas, cujos corpos foram descobertos numa casa no município

Duas vítimas foram transportadas por via aérea da escola para o hospital com ferimentos graves ou potencialmente mortais. E cerca de 25 outras pessoas estavam também a ser tratadas num centro médico local, segundo a polícia.

Num alerta de emergência enviado para os telemóveis dos residentes, as autoridades descreveram a suspeita como uma mulher de cabelo castanho que usava um vestido, segundo a CBC News, filial da CNN.

A polícia sabe a identidade do atirador, mas não deu mais pormenores e recusou-se a dizer se se tratava de uma criança.

Na noite desta terça-feira, os agentes da autoridade não referiram o nome de nenhuma das vítimas e não disseram quantos dos mortos eram crianças.

“Não estamos agora em condições de compreender a razão ou o que poderá ter motivado esta tragédia”, disse o superintendente Ken Floyd, comandante do Distrito Norte da Real Polícia Montada do Canadá da Columbia Britânica.

Penso que teremos dificuldade em determinar o “porquê”, mas faremos o nosso melhor para determinar o que aconteceu", afirmou.

Os tiroteios em massa são raros no Canadá, um país com leis sobre armas muito mais rigorosas do que os EUA, e os tiroteios em escolas desta dimensão são praticamente desconhecidos.

Em 2023, 38% dos homicídios no Canadá envolveram uma arma de fogo, enquanto 76% dos homicídios nos EUA foram provocados por armas de fogo, de acordo com uma análise efetuada pelo organismo nacional de estatística do Canadá, utilizando dados comunicados pela polícia no âmbito dos programas Uniform Crime Reporting dos dois países.

A posse de armas no Canadá é também muito menos comum do que nos EUA. De acordo com o projeto Small Arms Research, existem 121 armas de fogo por cada 100 habitantes nos EUA, em comparação com uma estimativa de 35 armas por cada 100 habitantes no Canadá.

Tumbler Ridge é uma cidade de postal ilustrado no sopé das Montanhas Rochosas, no oeste do Canadá, a 680 quilómetros da fronteira com os EUA.

O massacre deixou a comunidade muito unida a tremer.

"Vou conhecer todas as vítimas. Estou aqui há 19 anos e somos uma comunidade pequena", disse o prefeito da cidade, Darryl Krakowka, à CBC. "Não lhes chamo residentes. Chamo-lhes família".

A escola secundária tem apenas 175 alunos do 7.º ao 12.º ano, de acordo com o site da província.

Darian Quist, um estudante do 12.º ano, disse à CBC que passou duas horas barricado dentro da sua sala de aula com os seus colegas até a polícia chegar para os escoltar para fora.

“A realidade de tudo isto está a começar a instalar-se”, admitiu Quist. “Acredito que conhecia alguém, mas ainda está tudo muito fresco”.

O tipo de coisa que acontece noutros sítios

O último tiroteio desta dimensão numa escola canadiana ocorreu em 1989, quando um atirador assassinou 14 mulheres na École Polytechnique, em Montréal. O massacre provocou uma reflexão nacional sobre a violência contra as mulheres e conduziu a leis mais rigorosas sobre as armas.

“Este é o tipo de coisa que parece acontecer noutros lugares, e não perto de casa”, disse o primeiro-ministro da Columbia Britânica, David Eby, numa conferência de imprensa.

"Não podemos imaginar o que a comunidade está a passar. Mas sei que está a levar-nos a todos a abraçar os nossos filhos com mais força esta noite", acrescentou.

A polícia não deu qualquer informação sobre o tipo de arma utilizada no ataque desta terça-feira. É ilegal comprar uma espingarda de assalto no Canadá - a classe de armas utilizada em vários dos tiroteios mais mortíferos em escolas nos EUA.

Este é o segundo homicídio em massa na Columbia Britânica em menos de um ano. No passado mês de abril, um homem conduziu o seu SUV contra uma multidão num festival de rua filipino em Vancouver, matando 11 pessoas.

Na sequência da tragédia, as escolas de Tumbler Ridge foram encerradas durante o resto da semana, de acordo com o site do distrito escolar.

Larry Neufeld, membro do parlamento provincial de Peace River South, que engloba a cidade, considerou o tiroteio “trágico e profundamente perturbador” numa declaração publicada nas redes sociais.

“Esta é uma cidade pequena e muito unida, e o impacto de um acontecimento como este é sentido por todos”, disse Neufeld.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, disse através de uma publicação no X que as suas “orações e profundas condolências estão com as famílias e amigos que perderam entes queridos devido a estes horríveis atos de violência”.