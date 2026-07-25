Tufão Noul coloca Hong Kong, Macau e sul da China em alerta máximo

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O Centro Meteorológico Nacional da China anunciou esperar chuvas intensas no sudeste da província de Guangdong e na costa sul da província de Fujian entre sábado e domingo

O tufão Noul deverá trazer ventos fortes e chuvas intensas ao sul da China, incluindo Hong Kong e Macau, durante o fim de semana, colocando a região em alerta máximo.

O tufão passou pela costa sul de Taiwan, com a Administração Central de Meteorologia da ilha a apontar que este se estava a afastar este sábado em direção ao sul da China. O Centro Meteorológico Nacional da China anunciou esperar chuvas intensas no sudeste da província de Guangdong e na costa sul da província de Fujian entre sábado e domingo.

Em Macau, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) alertaram para uma elevada probabilidade de subir o nível de alerta para sinal 3 de tufão na noite de sexta-feira, com operadores de transporte a anunciarem alguns cancelamentos.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Segundo a trajetória prevista, o Noul desloca‑se para noroeste‑oeste em direção à costa oriental de Guangdong e deverá atingir terra a cerca de 180 quilómetros a leste de Macau entre a meia‑noite e a manhã de domingo.

As autoridades de Macau alertaram , contudo, para incertezas na rota e intensidade da tempestade, não excluindo uma entrada mais a oeste, próxima do Estuário do Rio das Pérolas.

Embora a probabilidade de subir para sinal 3 durante a noite seja considerada "relativamente baixa a média”, os serviços avisaram que os ventos irão intensificar‑se após a entrada em terra, com a direção a virar para sudoeste.

O Aeroporto Internacional de Macau anunciou o cancelamento de 22 voos da Air Macau entre 24 e 25 de julho, afetando ligações a Taipé, Taichung, Kaohsiung e Xiamen, tanto em partidas como em chegadas.

Entretanto, a Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) informou que as ligações marítimas de passageiros entre Macau e Shenzhen foram suspensas, e alertaram que poderão seguir‑se mais suspensões ou ajustes de horários se o Noul se aproximar do estuário do Rio das Pérolas.

O Observatório de Hong Kong, entretanto, emitiu já às 13:20 de sábado (6:20, em Lisboa) o nível de alerta para sinal 3 de tufão, à medida que o ciclone tropical Noul avançava de forma constante pelo nordeste do Mar do Sul da China, intensificando‑se ligeiramente.

O alerta significa que são esperados ventos com velocidades médias entre 41 e 62 quilómetros por hora.

"Certifique‑se de que os objetos suscetíveis de serem arrastados pelo vento estão bem presos ou guardados em casa. Afaste‑se da linha costeira e evite praticar desportos aquáticos", indicou o Observatório num boletim especial.

O Conselho de Educação de Hong Kong suspendeu também as aulas da tarde desta sexta-feira em jardins‑de‑infância, escolas para crianças com deficiência física e escolas para crianças com deficiência intelectual.

No início do mês, o tufão Bavi trouxe ventos fortes e chuvas ao leste da China, levando à retirada de mais de 2 milhões de pessoas de suas casas.