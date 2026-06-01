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Ordens de evacuação e 400 voos cancelados no Japão devido ao tufão Jangmi

Agência Lusa , MM
Há 33 min
Furacão
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O tufão está a aproximar-se das prefeituras japonesas de Okinawa e Amami, onde as autoridades meteorológicas preveem ventos com força de furacão e chuvas torrenciais de até 250 milímetros nas próximas 24 horas

Quase 400 voos foram cancelados esta segunda-feira no Japão, afetando sobretudo as rotas para Okinawa (sul do Japão), devido à chegada do tufão Jangmi, que provocou alertas e ordens de evacuação em várias zonas.

O tufão está a aproximar-se das prefeituras japonesas de Okinawa e Amami, onde as autoridades meteorológicas preveem ventos com força de furacão e chuvas torrenciais de até 250 milímetros nas próximas 24 horas, segundo a emissora local NHK.

Em Naha, capital de Okinawa (sul do Japão), foram registadas rajadas de vento até 33 metros por segundo esta manhã.

As autoridades emitiram também uma ordem de evacuação para toda a cidade de Nanjo (Okinawa) e várias cidades próximas, aconselhando os residentes a evitarem as zonas de risco.

A agência meteorológica do Japão, JMA, prevê que, na terça-feira, os ventos máximos sustentados atinjam os 35 metros por segundo, com rajadas até 45 metros por segundo nas zonas mais expostas de Okinawa e Amami.

Além disso, a JMA espera que o tufão mude de rumo e se aproxime da ilha principal do Japão nos próximos dois dias, afetando zonas do leste e oeste de Honshu, incluindo Nagoya e a capital japonesa, Tóquio.

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Algo que levou ao cancelamento de quase 400 voos nas últimas horas, principalmente aqueles com destino ou origem na província japonesa de Okinawa.

A All Nippon Airways (ANA) suspendeu 104 voos nos aeroportos de Naha, Ishigaki e Miyako, afetando aproximadamente oito mil passageiros, enquanto a Japan Airlines cancelou 71 voos, impactando mais de 13 mil pessoas, segundo a agência de notícias local Jiji Press.

Outras companhias aéreas também sofreram uma onda de cancelamentos: a Japan Transocean Air suspendeu 60 voos, a Skymark cancelou 44 e a Peach Aviation cancelou 40.

Entretanto, as autoridades alertaram a população para que tomasse precauções extra contra possíveis deslizamentos de terra, inundações em zonas baixas, subida do nível dos rios e ventos fortes nos próximos dias.

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Temas: Tufão Tufão Jangmi Jangmi Japão
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