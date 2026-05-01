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Tubarão espancado até à morte nos Açores: associações de defesa dos animais pedem às autoridades que investiguem vídeo com "imagens chocantes"

CNN Portugal | Agência Lusa , MJC
Há 1h e 40min
Rabo de Peixe

O caso ocorreu em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel

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A ONG Animal participou ao Ministério Público a morte de um tubarão-mako, com cerca de três metros de comprimento, no porto de Rabo de Peixe, nos Açores, anunciou a organização. A Animal refere, numa nota publicada nas redes sociais, que tomou conhecimento deste caso de um "tubarão espancado até à morte", nos Açores, “através de imagens muitos chocantes e que mostram um tubarão a ser espancado até à morte na localidade de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel”. A Animal exige  “o apuramento rigoroso dos factos, a identificação dos responsáveis e a sua responsabilização”.

"Isto é destruição gratuita. Isto é ignorância. Em Rabo de Peixe, populares retiraram o que aparenta ser um Tubarão Mako do seu habitat, para o matarem de forma violenta e gratuita. Usaram ferros e facas para espancar o animal e sangrá-lo até à morte", disse a IRA - Intervenção Resgate Animal ao partilhar o vídeo nas suas redes sociais. "Foi a banalização da violência contra quem não se pode defender. E enquanto isto acontece com pessoas a assistir — e até a participar — percebemos que o problema não está no mar… está em terra."  

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“No vídeo, é possível ver o animal, com cerca de três metros de comprimento, ainda vivo, a ser retirado da água com recurso a uma corda atada à barbatana caudal e a ser alvo de pauladas por dois homens, enquanto era arrastado pelas rochas do porto de pescas”, disse o PAN, que manifestou também, na quinta-feira , “veementemente repúdio” pela “violenta morte” de um tubarão no porto de pescas da freguesia de Rabo Peixe, na ilha de São Miguel.

O PAN diz ter “formulado a denúncia às entidades competentes imediatamente”. A associação Animal refere que enviou também ofícios à GNR, Secretaria Regional do Mar e das Pescas, Inspeção Regional das Pescas e Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Atenção: este vídeo pode chocar os leitores mais sensíveis:

 

Temas: Tubarão Rabo de Peixe Animais Violência contra animais
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