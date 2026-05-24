Tubarão-azul avistado na Ilha da Armona provoca pânico entre banhistas em Olhão

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Este domingo à tarde, o animal foi avistado por quem estava na praia

Na tarde deste domingo, um tubarão-azul foi avistado junto à Ilha da Armona, no concelho de Olhão, provocando momentos de susto entre dezenas de banhistas que aproveitavam o calor intenso que se faz sentir no Algarve.

O tubarão-azul, espécie comum no Atlântico, raramente representa perigo para humanos, mas a sua presença junto às praias acaba sempre por gerar preocupação, sobretudo em dias de grande afluência turística.

A Ilha da Armona, um dos destinos mais procurados da Ria Formosa durante o verão, registava este domingo uma forte presença de visitantes, atraídos pelas temperaturas elevadas e pelo bom tempo que se faz sentir em toda a região algarvia.