Austrália: homem morre depois de ser mordido por tubarão-branco de 4 metros

Há 1h e 42min

Esta é a terceira vítima mortal de um ataque de tubarão este ano, na Austrália

Um homem de 38 anos morreu depois de ter sido mordido por um tubarão-branco de 4 metros na Austrália.

O homem foi mordido pouco antes das 10:00 deste sábado, em Horseshoe Reef, a noroeste da popular Ilha Rottnest, perto da cidade de Perth, informou a polícia local.

Imagens aéreas mostraram o homem a ser levado de urgência de barco para terra, onde paramédicos e polícias realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) no cais de Geordie Bay, informou a emissora local ABC. "Infelizmente, o homem não pôde ser reanimado", disse um porta-voz da polícia.

O Departamento de Indústrias Primárias e Desenvolvimento Regional do estado informou a agência de notícias AFP que recebeu um relato de que o homem tinha sido mordido pelo tubarão-branco. O departamento pediu ao público que tomasse "cautela redobrada" nas águas da região.

Este é o primeiro incidente fatal na Austrália Ocidental desde março do ano passado, quando um surfista foi atacado numa praia remota.

Desde que os registos começaram em 1791, houve quase 1.300 ataques de tubarão registados na Austrália, sendo que mais de 260 deles resultaram em morte.

No início deste ano, em janeiro, foram registados quatro ataques de tubarão ao longo da costa de Nova Gales do Sul, num período de dois dias. Uma das vítimas foi Nico Antic, de 12 anos, que saltou de uma rocha no porto de Sydney e foi atacado por um tubarão, possivelmente um tubarão-touro. Morreu uma semana depois.