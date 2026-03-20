Lisboa testa sistema de alerta de tsunami na terça-feira

Há 1h e 5min

O teste “LisbonWave26” vai realizar-se no dia 24, entre as 10:30 e as 12:00, e que as sirenes já estão instaladas na Praça do Império, na Ribeira das Naus, no Passeio Carlos do Carmo e na Doca de Alcântara

Lisboa vai testar o sistema de alerta de tsunami na terça-feira, acionando as quatro sirenes colocadas na frente ribeirinha, que o executivo municipal pretende aumentar para dez até ao final do mandato, segundo informação oficial.

Em comunicado, o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Lisboa informa que o teste “LisbonWave26” vai realizar-se no dia 24, entre as 10:30 e as 12:00, e que as sirenes já estão instaladas na Praça do Império, na Ribeira das Naus, no Passeio Carlos do Carmo e na Doca de Alcântara.

O som das sirenes será testado durante cerca de meia hora, período durante o qual se escutará uma sequência de toques, seguida de uma mensagem de voz transmitida em português e em inglês.

Neste exercício serão também testadas “as rotas de encaminhamento até aos pontos de encontro e a prontidão da resposta”, indicou a câmara.

O teste integra as iniciativas promovidas pela autarquia, durante o mês de março, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil, “com o intuito de envolver e sensibilizar a cidade relativamente aos riscos a que está exposta”.

Segundo uma publicação oficial do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, a faixa ribeirinha de Lisboa encontra-se exposta aos efeitos de um tsunami, principalmente a zona entre Belém e Santa Apolónia.

Apesar de pouco frequentes, Lisboa já foi palco de vários tsunamis - sequências de ondas associadas ao deslocamento de um grande volume de água, quase sempre gerado por perturbações do fundo do oceano devido a fortes sismos –, por exemplo na sequência do terramoto de 1 de novembro de 1755.