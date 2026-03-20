Lisboa testa sistema de alerta de tsunami na terça-feira

Agência Lusa , PP
Há 1h e 5min
Sinal de tsunami no Rossio, Lisboa (Lucas Neves/NurPhoto via Getty Images)

O teste “LisbonWave26” vai realizar-se no dia 24, entre as 10:30 e as 12:00, e que as sirenes já estão instaladas na Praça do Império, na Ribeira das Naus, no Passeio Carlos do Carmo e na Doca de Alcântara

Lisboa vai testar o sistema de alerta de tsunami na terça-feira, acionando as quatro sirenes colocadas na frente ribeirinha, que o executivo municipal pretende aumentar para dez até ao final do mandato, segundo informação oficial.

Em comunicado, o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Lisboa informa que o teste “LisbonWave26” vai realizar-se no dia 24, entre as 10:30 e as 12:00, e que as sirenes já estão instaladas na Praça do Império, na Ribeira das Naus, no Passeio Carlos do Carmo e na Doca de Alcântara.

O som das sirenes será testado durante cerca de meia hora, período durante o qual se escutará uma sequência de toques, seguida de uma mensagem de voz transmitida em português e em inglês.

Neste exercício serão também testadas “as rotas de encaminhamento até aos pontos de encontro e a prontidão da resposta”, indicou a câmara.

O teste integra as iniciativas promovidas pela autarquia, durante o mês de março, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Proteção Civil, “com o intuito de envolver e sensibilizar a cidade relativamente aos riscos a que está exposta”.

Segundo uma publicação oficial do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, a faixa ribeirinha de Lisboa encontra-se exposta aos efeitos de um tsunami, principalmente a zona entre Belém e Santa Apolónia.

Apesar de pouco frequentes, Lisboa já foi palco de vários tsunamis - sequências de ondas associadas ao deslocamento de um grande volume de água, quase sempre gerado por perturbações do fundo do oceano devido a fortes sismos –, por exemplo na sequência do terramoto de 1 de novembro de 1755.

Temas: Tsunami Alerta Lisboa Teste Sirenes

País

Febre aftosa agrava-se na Europa e DGAV pede reforço da prevenção

Há 40 min

Lisboa testa sistema de alerta de tsunami na terça-feira

Há 1h e 5min
03:43

Padarias já sentem subida "vertiginosa" dos preços, "a certa altura temos de aumentar os preços"

Há 2h e 21min

Sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários está de volta

Há 3h e 10min
Mais País

Mais Lidas

Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão

Ontem às 16:29

Animal vivo encontrado no meio de uma prateleira de uma loja de peluches de um aeroporto

Ontem às 20:41

Desmantelado na Amadora esquema ilegal de envio de dinheiro e apreendidos mais de 37 mil euros

Ontem às 10:55

Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha

18 mar, 23:57

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

18 mar, 08:00

Novo programa de saúde oral cria cheque-prótese e reforça acesso no SNS

Hoje às 06:13

Encontrado o corpo do estudante norte-americano que desapareceu durante as férias em Espanha

Ontem às 19:06

Morreu Chuck Norris

Há 1h e 47min

Vizinhos do Irão fartaram-se e tomaram uma posição: regime de Teerão tem mesmo de cair

18 mar, 23:16

Enforcados em praça pública: Irão executa os primeiros manifestantes da revolta contra o regime em janeiro

Ontem às 20:59

O sítio que Trump ameaça "explodir completamente" tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 12:38

"Esta é a última oportunidade para experimentar": Martínez chama Tomás Araújo, Mateus Fernandes, Samú, Mora, Horta, Guedes e explica Pablo

Há 3h e 17min