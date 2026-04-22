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Empresa de media de Trump afasta lusodescendente Devin Nunes da liderança

Agência Lusa , AM
Há 2h e 48min
Devin Nunes (AP)

Valor do grupo caiu mais de cinco mil milhões de euros

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A empresa-mãe da Truth Social, fundada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastou da liderança o lusodescendente Devin Nunes, após o valor do grupo ter caído mais de cinco mil milhões de euros.

Nunes, líder do Conselho Consultivo de Informações do Presidente dos Estados Unidos, será substituído temporariamente pelo executivo de 'média' digital Kevin McGurn como diretor executivo.

A empresa Trump Media and Technology não apontou um motivo para a saída do antigo congressista republicano no primeiro mandato de Donald Trump nem revelou quaisquer planos para a nomeação de um substituto permanente.

Depois de terem disparado, pouco antes da reeleição de Trump, em novembro de 2024, as ações da empresa caíram a pique 67%, perdendo mais de seis mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros).

A Trump Media foi criada pela família Trump como uma alternativa às gigantes tecnológicas que o tinham proibido de publicar nas redes sociais após os tumultos no Capitólio, a 06 de janeiro de 2021.

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A empresa afirmou que não só iria enfrentar o Facebook e o Twitter como uma alternativa à "liberdade de expressão", mas que poderia eventualmente tornar-se um gigante dos media e competir com serviços de 'streaming' como a Netflix.

Mas a empresa nunca ganhou força junto de um público alargado, apesar de Trump usar frequentemente a plataforma para grandes anúncios políticos, algo criticado por especialistas em ética governamental como um conflito de interesses.

Desde que entrou em bolsa, há dois anos, a Trump Media teve prejuízos de mais de 1,1 mil milhões de dólares (937 milhões de euros). Segundo os dados mais recentes, Nunes recebeu um total de 47 milhões de dólares (40 milhões de euros) em 2024.

O novo líder, Kevin McGurn, afirmou em comunicado que a empresa estava "preparada para arrancar".

"Ao levar avante a visão e a mensagem únicas e singulares do Presidente Trump, a Truth Social representa a marca e a voz mais poderosas da história das redes sociais e não só", disse.

A Trump Organization não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

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A empresa diversificou recentemente os negócios para criptomoedas e os mercados de previsão, plataformas de apostas online onde as pessoas podem apostar em desporto, entretenimento e eventos políticos.

Tanto as criptomoedas como os mercados de previsão receberam impulsos da administração Trump, em termos de regulamentação mais branda e promoção direta. Em 2025, por exemplo, Trump estabeleceu uma reserva nacional de bitcoin, elevando o valor da moeda.

McGurn trabalhou na NBC Universal, Hulu e DoubleClick, entre outras empresas, de acordo com o perfil do executivo na rede social LinkedIn.

É também o líder de uma empresa à qual os dois filhos mais velhos de Trump, Donald Jr. e Eric, se juntaram em 2025 para comprar fabricantes norte-americanos.

A empresa declarou originalmente, em documentos regulamentares, que visaria empresas que esperavam obter contratos federais, que seriam adjudicados pelo Governo liderado pelo pai.

A Trump Organization e a Casa Branca negaram repetidamente que existam conflitos de interesses entre o papel de Trump como Presidente e os negócios da família.

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