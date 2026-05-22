A data em que Washington nomeou aquilo que Pequim já era

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Trump aterrou em Pequim a 14 de Maio, e saiu de lá a 16 com um título nos lábios. Chamou "G-2" ao encontro com Xi Jinping, em entrevista à Fox News durante o voo de regresso, e disse que aquele momento ficaria para a história. A frase merece atenção pela razão errada. Acertou no veredicto, falhou na compreensão do que estava a admitir.

A cimeira durou dois dias, e mereceu o tratamento que Pequim reserva às visitas que importa enquadrar simbolicamente. Trump foi o primeiro presidente americano em visita de Estado à China desde 2017. Xi recebeu-o com guarda de honra no Grande Salão do Povo e conduziu-o depois ao Templo do Céu, espaço reservado durante séculos às cerimónias em que os imperadores comungavam com a transcendência, e onde se afirmava o lugar do Império do Meio no centro do mundo. A escolha do enquadramento fotográfico não foi casual. Marco Rubio acompanhou a delegação americana, apesar de figurar desde 2020 numa lista de cidadãos sancionados por Pequim, situação inédita para um Secretário de Estado em funções. Os comunicados oficiais falaram em economia, no Irão, no Estreito de Ormuz, em Taiwan. O texto-chave, contudo, não saiu de nenhum desses comunicados. Saiu da entrevista de regresso.

A ideia do G-2 não nasceu em Pequim. Nasceu em Washington, em 2009. Foi C. Fred Bergsten, economista do Peterson Institute, quem primeiro a esboçou, com Zbigniew Brzezinski a emprestar-lhe peso intelectual. Obama recusou o conceito, por não querer conferir à China, ainda em ascensão industrial, um título que parecia premiar performance futura. Wen Jiabao, primeiro-ministro chinês na altura, também o rejeitou em público, por razões opostas. Pequim não queria ser vista como corresponsável por um sistema que sentia injusto. O conceito ficou em compasso de espera. Xi Jinping, ao chegar ao poder em 2012, preferiu uma formulação própria, "relações de novo tipo entre grandes potências", expressão menos provocadora e tecnicamente equivalente. Trump, na primeira presidência, escolheu a coerção tarifária e recusou conceder a Pequim o reconhecimento de par. Biden falou em competição estratégica gerida e em rivalidade responsável. Nenhum admitiu paridade. Trump fez exatamente isso, em Maio de 2026, ao microfone de um pivot de televisão.

Pequim teve quase uma década para preparar a resposta. A primeira guerra tarifária de Trump, em 2018, funcionou como sinal de alarme estratégico. Desde então, a China reorganizou pacientemente a sua posição económica internacional, sob três administrações americanas sucessivas, e fê-lo sempre na mesma direção. Aprofundou o seu domínio sobre cadeias industriais críticas, das terras raras aos chips que sustentam a economia real do planeta, esses que nenhuma fábrica europeia, americana ou japonesa consegue produzir ao preço chinês. Multiplicou acordos comerciais com a Europa, com a ASEAN, com a América Latina, com África. Acumulou reservas estratégicas de energia e cereais que lhe permitem absorver choques inesperados. Reorientou as suas exportações para mercados que substituíram, em parte, o destino americano, ou que servem agora como pontes triangulares para contornar tarifas através do México, do Vietname e de outras geografias menos vigiadas. As rondas tarifárias de 2025, mais largas e mais agressivas do que todas as anteriores, encontraram uma economia que já tinha aprendido a respirar fora dos pulmões americanos. O excedente comercial chinês ultrapassou 1,2 biliões de dólares no ano passado, marca histórica. Tudo isto serviu para construir o argumento que Xi levou à mesa de Maio. A China deixou de precisar de pedir reconhecimento. Pode esperar que ele venha.

O quadro acordado para os próximos três anos chama-se, na linguagem oficial chinesa, "estabilidade estratégica construtiva". Tradução direta: enquanto o equilíbrio se mantiver, Pequim opera sem sobressaltos, e Washington aceita não testar fronteiras que já não consegue mover. Xi avisou sobre Taiwan, num tom mais duro que de costume, classificando a questão como a mais importante da relação bilateral e advertindo para o risco de colisão. Trump respondeu, na entrevista de regresso, que gostaria de ver a situação ficar como está. A questão mais incandescente da relação bilateral foi tratada num gesto de cedência implícita. Estabilidade estratégica é a expressão elegante para descrever o reconhecimento de que nenhuma das partes consegue impor à outra a sua versão preferida da ordem.

A guerra contra o Irão entrou neste teatro como fator multiplicador da realidade que Washington tentava ignorar. O Estreito de Ormuz tornou-se assunto principal de uma cimeira que deveria ter sido sobre as cadeias comerciais entre as duas potências. Trump precisou de Pequim, para garantir que o petróleo continua a circular pela única via marítima capaz de comprometer a economia global numa semana. Pequim concedeu o que era do seu interesse conceder. O resto ficou como prémio tácito: a confirmação de que, no centro nevrálgico da energia mundial, a posição chinesa pesa tanto como a americana, e talvez mais, dada a relação económica privilegiada que Pequim mantém com Teerão. A administração americana viajou nove mil quilómetros e, antes de chegar à mesa, já tinha aceite a forma como Pequim queria que a mesa estivesse posta.

Os impérios raramente reconhecem o ponto exato em que entregam aquilo que perderam. O reconhecimento em frases sintéticas, gravadas para televisão, é ainda mais raro. Roma demorou séculos a admitir que não governava o Mediterrâneo, da forma que se contava em Roma. Londres assistiu, em poucas décadas, à dissolução do seu império, e ainda assim insistiu durante mais uma geração em falar como se nada se houvesse alterado. Washington está hoje num momento singular. O título de paridade que recusou conceder a Pequim em 2009, em 2013, em 2018 e em 2021 saiu da boca do seu próprio presidente em Maio de 2026, naquele tom em que o triunfalismo se cruza com a nostalgia, e que acompanha tantas vezes os atos involuntários da história. Trump disse que o momento ficaria para os livros. Ficará, sim. Como a data em que Washington nomeou aquilo que Pequim já era.