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"A questão mais importante": Xi Jinping avisou Trump para o risco de um confronto entre China e EUA por causa de Taiwan

Tiago Ferreira Resende
Há 49 min
O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, visitam o Templo do Céu, em Pequim, a 14 de maio de 2026. Foto de Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP via Getty Images

Segundo Pequim, Xi Jinping classificou Taiwan como “a questão mais importante” nas relações entre os dois países

O presidente chinês, Xi Jinping, alertou o homólogo norte-americano, Donald Trump, para o risco de um conflito entre a China e os Estados Unidos caso a questão de Taiwan “não seja bem administrada”. As declarações foram feitas durante a reunião bilateral entre os dois líderes no Grande Salão do Povo, em Pequim, e divulgadas posteriormente por um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Segundo Pequim, Xi Jinping classificou Taiwan como “a questão mais importante” nas relações entre os dois países, sublinhando que uma má gestão do tema poderá levar Washington e Pequim a “entrar em conflito”. As palavras do líder chinês surgem num momento de elevada tensão diplomática em torno da ilha, cuja soberania continua a ser um dos principais pontos de discórdia entre as duas potências.

Do lado de Taiwan, citado pela Sky News, um porta-voz do governo manifestou gratidão pelo apoio prolongado dos Estados Unidos, garantindo que Washington tem reafirmado de forma consistente o seu compromisso com a ilha.

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A China considera Taiwan parte integrante do seu território desde 1949, quando o governo nacionalista se refugiou na ilha após a vitória comunista no continente. Pequim nunca excluiu o recurso à força para assumir o controlo do território. Já Taiwan rejeita as reivindicações chinesas e sustenta que apenas os seus cidadãos podem decidir o futuro da ilha.

O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, visitam o Templo do Céu, em Pequim, a 14 de maio de 2026. Foto de Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP via Getty Images

Depois do momento aparentemente tenso, Donald Trump e Xi Jinping viajaram até ao Tempo do Céu, na capital chinesa, onde pararam e posaram para fotos. Na ocasião, o presidente norte-americano garantiu que as conversações tinham corrido "muito bem".

“Lugar fantástico. Incrível. A China é bonita”, acrescentou Trump aos jornalistas presentes na visita quando questionado sobre Taiwan.

Temas: Trump Xi Jinping China Eua Ameaça

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