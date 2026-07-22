Trump anuncia tarifas de 100% em medicamentos genéricos a partir de 2028. E a seguir de 200%

João Sundfeld
Há 26 min
Donald Trump (Mark Schiefelbein/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Presidente quer aumentar a produção destes fármacos nos Estados Unidos e garantiu isenção de impostos durante dois anos

Donald Trump anunciou esta terça-feira planos para impor tarifas de 100% sobre medicamentos genéricos a partir de 2028, ano em que ocorrerão as próximas eleições presidenciais, noticia o Financial Times. O objetivo é aumentar a produção destes fármacos em território norte-americano. 

Segundo o presidente, todos os medicamentos que não possuam patente ou marca beneficiarão de isenção fiscal durante dois anos. Em agosto de 2028, poucos meses antes do processo democrático, a tarifa será elevada a 100%. No ano seguinte, o valor cobrado será de 200%. 

"Isso é feito para REPATRIAR a Produção Farmacêutica de Genéricos para a América, com uma penalidade para as Empresas que decidirem não construir Fábricas e Equipamentos dentro do prazo estabelecido", escreveu o presidente na rede social TruthSocial. Segundo o regulador norte-americano, a FDA, os genéricos correspondem a 90% dos fármacos utilizados no país, sendo que 70% destes são importados pelos Estados Unidos. 

O fim da isenção está marcada para poucos meses antes da próxima eleição presidencial nos Estados Unidos. Reeleito em 2024 após perder para Joe Biden em 2020, Donald Trump está impedido pela constituição do país de concorrer novamente. O chefe de Estado e seus aliados, porém, dão sinais ambíguos sobre esta possibilidade. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A loja oficial do presidente vende bonés com o slogan "Trump 2028", indicando a possibilidade de tentar contornar a legislação para garantir mais um mandato. Além disso, no fim de 2025, Steve Bannon, antigo conselheiro de Trump, afirmou que "existem planos" para que o republicano concorra à Casa Branca mais uma vez. Por outro lado, Trump afirmou em entrevista ao podcast de Miranda Devine que uma dupla com Marco Rubio e JD Vance nas próximas eleições seria "muito difícil de superar". 

Em abril, o governo norte-americano já havia anunciado o aumento das tarifas para produtos farmacêuticos de marca e patenteados para até 100%. Isso, porém, não abrange todas as empresas ou todos os países. Alguns Estados conseguiram taxas menos significativas através de acordos comerciais - Suíça e Japão, por exemplo, são taxados em 15% -, enquanto o Reino Unido está isento durante três anos. 

As grandes farmacêuticas - Pfizer, AstraZeneca e Novo Nordisk - estão entre as companhias que não foram taxadas. Em troca, garantiram aumentar os investimentos nos Estados Unidos e reduzir os preços dos seus produtos. Outras empresas podem solicitar uma tarifa reduzida de 20% caso pretendam aumentar a produção no país. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Trump Tarifas Medicamentos Medicamentos Genéricos Remedios

Relacionados

Brasil quer corrigir "injustiça" dos EUA sobre tarifas sem a política de "olho por olho"

Canadá disponível para "intensificar" negociações com os EUA após Trump impor tarifas de 50%
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Trump anuncia tarifas de 100% em medicamentos genéricos a partir de 2028. E a seguir de 200%

Há 26 min

O que é a montanha de Kolang, a instalação nuclear secreta do Irão que Trump promete atacar "muito em breve"?

Hoje às 09:29

Trump declara guerra ao Tribunal Penal Internacional. "Agora passa a ser uma política de Estado" dos EUA e isso é "muito perigoso"

Hoje às 07:00

Este avião comercial desapareceu há 74 anos numa queda que matou 52 passageiros. Agora encontraram destroços

Ontem às 16:37
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

Ontem às 22:58

Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Hoje às 08:41

Apanhados junto à porta de embarque com documentos falsos. PSP detém quatro suspeitos no aeroporto de Lisboa

Ontem às 13:15

Ucrânia está a usar arma sueca da década de 1940 para destruir mísseis russos capazes de atingir 500 km/h

Ontem às 12:24

Drones ucranianos atacam centro dos serviços secretos da Rússia escondido num resort em Kherson. Lá dentro estavam 100 espiões

Ontem às 13:21

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:29

Desde a Carolina do Sul até Portugal: Sines acolhe novo cabo submarino transatlântico da Google

Ontem às 14:40

Roza era uma modelo de 18 anos quando foi violada pela primeira vez por Epstein - que cumpria pena de prisão

Ontem às 09:26

Viajaram do Brasil para matar o namorado da filha: casal suspeito de planear homicídio de empreiteiro do Porto

Hoje às 07:35

Há risco "de perdermos controlo da única refinaria" em Portugal. Governo pressionado a agir no negócio da Galp

Ontem às 07:00

Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Hoje às 11:59

Levou-a de carro para um sítio isolado, onde se envolveram sexualmente. PJ detém suspeito de abuso sexual de menina de 13 anos

Ontem às 17:25