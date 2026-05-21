Chamada telefónica tensa: Trump e Netanyahu chocam sobre o futuro da guerra no Irão

Há 1h e 6min

As negociações em curso têm frustrado o primeiro-ministro israelita, que há muito defende uma abordagem mais agressiva face a Teerão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma conversa tensa com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na terça-feira, que refletiu as diferentes visões sobre como avançar na guerra no Irão, segundo um responsável dos EUA à CNN.

Não foi a primeira conversa entre ambos nos últimos dias. Quando os dois líderes falaram no domingo, Trump indicou que provavelmente avançaria com novos ataques direcionados ao Irão no início da semana, disse o responsável - uma operação que, segundo a CNN já tinha noticiado, deverá receber um novo nome: Operação Sledgehammer.

Mas cerca de 24 horas após essa conversa inicial, Trump anunciou a suspensão dos ataques que disse estarem planeados para terça-feira, a pedido de aliados no Golfo, incluindo o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Nos dias seguintes, os países do Golfo têm estado em contacto próximo com a Casa Branca e com mediadores paquistaneses no trabalho de um enquadramento que possa permitir avançar com negociações diplomáticas, disseram um responsável dos EUA e uma pessoa conhecedora da situação.

“Estamos nas fases finais do Irão. Vamos ver o que acontece”, afirmou Trump a jornalistas na manhã de quarta-feira sobre os esforços para garantir um acordo.

“Ou teremos um acordo ou vamos fazer algumas coisas um pouco desagradáveis”, acrescentou. “Mas esperamos que isso não aconteça.”

As negociações em curso têm frustrado o primeiro-ministro israelita, que há muito defende uma abordagem mais agressiva face a Teerão. Netanyahu argumenta que o atraso apenas beneficia os iranianos, segundo responsáveis da administração Trump e fontes israelitas.

Netanyahu manifestou a sua insatisfação na terça-feira, dizendo a Trump que considerava um erro adiar os ataques previstos e que o presidente deveria avançar como planeado, disse o responsável dos EUA. Durante a conversa de uma hora, Netanyahu pressionou pela retoma da ação militar, disse uma fonte israelita familiarizada com o caso. A divergência era clara: Trump quer avaliar se é possível chegar a um acordo, enquanto Netanyahu esperava outra coisa, disse um responsável israelita.

A CNN contactou a Casa Branca. A Axios noticiou primeiro a chamada telefónica tensa.

Irão “a analisar” proposta dos EUA

A preocupação israelita após a chamada de terça-feira estendeu-se aos responsáveis próximos de Netanyahu, disse outra fonte israelita à CNN. Existe um forte desejo nos níveis superiores do governo israelita de retomar a ação militar, disse a fonte, e cresce a frustração com o que consideram ser uma estratégia iraniana de atrasar as negociações.

Mas a frustração de Netanyahu com a abordagem dos EUA — e especificamente com Trump por fazer ameaças e depois recuar — não é totalmente nova, segundo fontes familiarizadas com as conversas. No passado, responsáveis norte-americanos já reconheceram diferenças de objetivos entre os EUA e Israel no que toca à guerra.

Questionado sobre o que disse ao primeiro-ministro na noite anterior, Trump sugeriu na quarta-feira que está no controlo da situação.

“Ele fará o que eu quiser que ele faça”, referiu o presidente dos EUA.

E apesar da pressão de Netanyahu para regressar ao combate ativo, Trump, para já, continua a pressionar por um acordo diplomático, afirmando na quarta-feira que a situação com o Irão está “mesmo na linha limite” e que vale a pena dar mais alguns dias à diplomacia se isso salvar vidas.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse na quarta-feira que Teerão e Washington continuam a trocar mensagens através do Paquistão, segundo o órgão estatal Nour News.

“Com base no texto inicial iraniano de 14 pontos, foram trocadas mensagens em várias ocasiões, e recebemos os pontos de vista do lado americano e estamos atualmente a analisá-los”, sublinhou o porta-voz Esmaeil Baqaei.

O chefe do exército do Paquistão, Asim Munir, vai viajar para Teerão na quinta-feira como parte dos esforços de mediação em curso entre os EUA e o Irão, segundo a agência iraniana ISNA.

O Paquistão tem desempenhado um papel central na procura de uma solução diplomática para o conflito, incluindo a realização de conversações presenciais de alto nível entre o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, em abril.

Mas não é claro quais, se algumas, das principais divergências entre os dois lados foram reduzidas. O Irão não recuou das suas exigências centrais e questões relacionadas com o seu programa nuclear e ativos congelados permaneciam por resolver no início da semana, disse uma fonte regional.

Trump tem repetidamente indicado que a ação militar continua a ser uma opção.

“Se não obtivermos as respostas certas, isso acontece muito rapidamente. Estamos todos prontos para avançar”, afirmou na quarta-feira.

A CNN’s Kevin Liptak e Mohammed Tawfeeq contribuíram para este artigo.