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Trump brinca que o seu casamento com Melania "não vai conseguir igualar" os 63 anos de matrimónio dos seus pais durante a receção a Carlos III

CNN , Donald Judd e Kevin Liptak
Há 1h e 0min
O presidente dos EUA, Donald Trump, dá as boas-vindas ao rei Carlos III do Reino Unido durante uma cerimónia de chegada de Estado no Relvado Sul da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, a 28 de abril de 2026. O casal real britânico encontra-se numa visita de Estado de quatro dias aos EUA para assinalar o 250.º aniversário da Declaração de Independência. EPA/YURI GRIPAS / POOL

O momento, no mínimo caricato, aconteceu durante a cerimónia de receção ao rei Carlos III que esta terça-feira visitou a Casa Branca

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O presidente dos EUA, Donald Trump, prestou homenagem aos seus falecidos pais nas declarações de boas-vindas ao Rei Carlos III e à Rainha Camilla na Casa Branca, esta terça-feira, destacando as ligações da sua mãe ao Reino Unido num discurso a partir do relvado sul da Casa Branca.

A mãe de Trump, Mary McLeod, nasceu nas Hébridas escocesas antes de se mudar para os Estados Unidos, onde conheceu o promotor imobiliário Fred Trump.

“Eles estiveram casados durante 63 anos e - desculpem-me, se não se importam, esse é um recorde que nós não vamos conseguir igualar, querida”, disse Trump à sua mulher, a primeira-dama Melania Trump, que estava sentada perto do presidente no palanque. “Desculpa, simplesmente não vai resultar dessa forma - vai correr bem, mas não vai correr assim tão bem, 63 anos.”

O presidente norte-americano casou com Melania Trump em 2005, numa cerimónia em Palm Beach. A antiga modelo nascida na Eslovénia é a sua terceira mulher.

Donald Trump e Melanie Trump durante a cerimónia de receção ao rei Carlos III, na Casa Branca, em Washington D.C. EPA/YURI GRIPAS / POOL
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O momento, no mínimo caricato, aconteceu durante a cerimónia de receção ao rei Carlos III que esta terça-feira visita a Casa Branca, em Washington

À parte alguns momentos mais leves e de interação com a esposa, Donald Trump manteve-se fiel ao guião durante o seu discurso, prestando homenagem aos laços conjuntos entre os Estados Unidos e o Reino Unido.

Também durante o mesmo discurso, o líder norte-americano sublinhou as histórias militares partilhadas entre as duas nações, embora não tenha repetido as suas exigências de que o Reino Unido fizesse mais patrulhamento no Estreito de Ormuz ou se juntasse à guerra com o Irão.

Embora tenha prestado homenagem a Winston Churchill, o lendário líder britânico em tempo de guerra, não repetiu a sua avaliação de que o atual primeiro-ministro Keir Starmer “não é Churchill”. Em vez disso, Trump recuou à cultura e à história partilhadas, um destino que, segundo disse, “traçou um longo arco desde o prado de Runnymede até às ruas de Filadélfia”.

Temas: Trump Melania Trump EUA Rei Carlos III Reino Unido
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"O jovem Carlos é tão giro, dizia a minha mãe. Ela tinha um fraquinho pelo Carlos. Conseguem acreditar?"

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