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"Não vai restar nada": Trump deixa aviso ao Irão após reunião com equipa de segurança nacional

CNN , Alayna Treene
Há 1h e 8min
Donald Trump relvado sul Casa Branca bandeira EUA (Alex Wong/Getty Images)

Trump tem mostrado crescente impaciência com a forma como Teerão tem conduzido as negociações diplomáticas e continua frustrado com o encerramento contínuo do Estreito de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se no sábado com os principais membros da sua equipa de segurança nacional para discutir o rumo da guerra com o Irão, disse à CNN uma fonte familiarizada com o encontro, um dia antes de afirmar que Teerão “é melhor mexer-se, RÁPIDO, ou não vai restar nada deles”.

“Para o Irão, o relógio está a contar, e é melhor mexerem-se, RÁPIDO, ou não vai restar nada deles. O TEMPO É ESSENCIAL! Presidente DJT”, escreveu Trump nas redes sociais no domingo.

O vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o diretor da CIA John Ratcliffe e o enviado especial Steve Witkoff participaram todos na reunião, realizada no clube de golfe do presidente na Virgínia, segundo a fonte. O encontro aconteceu apenas algumas horas depois de Trump regressar a Washington de uma visita de alto risco à China, um país com fortes ligações ao Irão.

Trump tem mostrado crescente impaciência com a forma como Teerão tem conduzido as negociações diplomáticas e continua frustrado com o encerramento contínuo do Estreito de Ormuz e o impacto dessa situação nos preços globais do petróleo. A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

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Trump e a sua equipa adiaram uma decisão sobre como avançar em relação a Teerão durante a visita a Pequim, tendo vários responsáveis da administração dito à CNN que queriam primeiro perceber como decorreriam as conversações entre Trump e o líder chinês Xi Jinping antes de definir um caminho a seguir.

Nos últimos dias, Trump começou a considerar de forma mais séria a retoma de grandes operações militares no Irão como forma de forçar um compromisso para terminar a guerra, noticiou anteriormente a CNN, apesar da sua preferência por resolver o conflito por via diplomática.

Segundo a fonte, Trump deverá voltar a reunir-se com a sua equipa de segurança nacional no início desta semana para discutir novamente a guerra.

O Pentágono preparou uma série de planos de alvos militares caso Trump decida avançar com mais ataques, disseram fontes familiarizadas com as conversações, incluindo ataques direcionados a infraestruturas energéticas e outros locais estratégicos no Irão.

O Axios avançou primeiro com a notícia da reunião de sábado.

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Trump falou também no domingo com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, disseram à CNN um porta-voz do líder israelita e um responsável norte-americano.

Do lado iraniano, não há novos sinais de que os principais responsáveis estejam dispostos a recuar. A imprensa iraniana noticiou no domingo que o ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, reuniu-se com altos responsáveis iranianos, incluindo o Presidente Masoud Pezeshkian. O Paquistão tem atuado como principal mediador nas negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão.

Durante essas reuniões, responsáveis de Teerão afirmaram que a presença dos Estados Unidos no Médio Oriente está a provocar instabilidade na região. Segundo a agência de notícias Tasnim, ligada ao Irão, Pezeshkian afirmou que os Estados Unidos e Israel “tentaram sempre colocar as nações islâmicas umas contra as outras através de projetos divisionistas e promovendo a desconfiança”, enquanto “o Irão procura relações sinceras e estáveis, baseadas na boa vizinhança com os países islâmicos da região”.

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Aida Karimi e Issy Ronald, da CNN, contribuíram para este artigo.

Temas: Trump Irão EUA Conflito Médio Oriente Teerão
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