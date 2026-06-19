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Congressistas republicanos ficaram indignados após Trump assinar acordo com o Irão

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 44min
Donald Trump fala aos jornalistas na Casa Branca (AP)
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O descontentamento, desta vez, é sobretudo com a perspetiva de alívio das sanções contra o Irão e um fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares, mas não só

Congressistas republicanos manifestaram o seu descontentamento com o acordo assinado por Donald Trump com o Irão, que consideram vantajoso para Teerão e longe da 'esmagadora' vitória prometida pelo chefe de Estado norte-americano.

O acordo põe fim ao conflito que começou em 28 de Fevereiro com o ataque dos EUA e Israel ao Irão e visa reabrir o estreito de Ormuz e estabilizar os preços da energia, uma vez que a guerra fez subir os preços do petróleo.

Mas as condições negociadas preocupam alguns republicanos, que têm memórias amargas do acordo nuclear de 2015 com o Irão, assinado pelo ex-presidente democrata Barack Obama, que consideraram demasiado brando.

O descontentamento, desta vez, é sobretudo com a perspetiva de alívio das sanções contra o Irão e um fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares, bem como que Washington não tenha obtido compromissos firmes relativamente ao enriquecimento de urânio ou ao apoio de Teerão a grupos armados aliados.

Embora o tráfego marítimo possa ser retomado livremente no estreito de Ormuz, tal ocorrerá apenas durante 60 dias, após o que o Irão aplicará taxas pelos serviços prestados.

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O senador republicano Bill Cassidy descreveu este acordo sobre o Estreito de Ormuz como "o pior fracasso de política externa em décadas".

"Antes da guerra, o estreito estava aberto, o Irão estava sob sanções e os nossos 13 militares ainda estavam vivos", frisou.

"Hoje, morreram 13 norte-americanos, as suas famílias gastaram milhares de milhões em combustível, as sanções serão levantadas e os bombardeamentos cessaram", acrescentou o senador da Louisiana, referindo-se aos soldados norte-americanos mortos durante o conflito.

Donald Trump, por sua vez, ignorou as críticas, recorrendo a insultos e apresentando o acordo como a única forma de reabrir o estreito de Ormuz, por onde passava um quinto do petróleo mundial antes da guerra.

Realçou ainda que o acordo não era definitivo e alertou que os Estados Unidos poderiam retomar os ataques aéreos caso as negociações, previstas para durar 60 dias, falhem.

"Estes tolos, que pensam que não fui suficientemente duro com o Irão, quando o mercado bolsista acaba de atingir um máximo histórico e os preços do petróleo estão a cair a pique, são invejosos, desonestos ou estúpidos", frisou hoje Trump na sua rede social Truth Social.

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Segundo o republicano Roger Wicker, presidente da Comissão de Serviços Armados do Senado, o acordo está "completamente em desacordo" com os objetivos de Donald Trump, e o fundo de reconstrução do Irão faz com que "o acordo de 2015, assinado durante a administração Obama", pareça "insignificante em comparação", destacou em comunicado.

O senador republicano Ted Cruz pediu a Donald Trump que "não lhes dê montanhas de dinheiro para reconstruírem o país e se tornarem novamente uma ameaça para os Estados Unidos".

Já John Cornyn, senador pelo Texas, teme que o acordo seja pouco mais do que um interlúdio que permita ao Irão reconstruir o seu arsenal e continuar o enriquecimento de urânio.

O líder da maioria republicana no Senado, John Thune, foi mais cauteloso, mas afirmou que precisava de respostas para determinar se o acordo aborda realmente os problemas decorrentes do programa nuclear iraniano, dos seus mísseis balísticos e do seu apoio a grupos armados.

Outros aliados de Donald Trump pediram paciência, enquanto os democratas, todos contrários ao acordo, defenderam que os republicanos embarcaram num conflito custoso apenas para, no final, aceitarem um texto que restabelece o 'status quo' que até fortalece Teerão.

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