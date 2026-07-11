"1.000 mísseis estão prontos para disparar e apontados": Trump ameaça destruir o Irão se for alvo de uma tentativa de assassínio

Há 1h e 5min

O presidente dos EUA assegurou que as ordens "já foram dadas" e afirmou que as Forças Armadas norte-americanas estão "prontas, dispostas e aptas" para "dizimar e destruir completamente todas as regiões do Irão"

Donald Trump afirmou que deu instruções às forças armadas norte-americanas para responderem com um ataque devastador caso o Irão tente assassiná-lo. Numa publicação feita na sexta-feira na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos garantiu que "1.000 mísseis estão apontados e prontos a disparar contra a República Islâmica do Irão", acrescentando que "milhares mais" seriam lançados de imediato se Teerão concretizar essa ameaça.

"1.000 mísseis estão prontos para disparar e apontados para a República Islâmica do Irão, com mais milhares a seguir-se imediatamente, caso o Governo iraniano concretize a sua ameaça — proclamada em muitos cantos do mundo — de assassinar, ou tentar assassinar, o atual Presidente dos Estados Unidos da América, neste caso, EU!", começou por alertar o presidente norte-americano.

O chefe de Estado assegurou que as ordens "já foram dadas" e afirmou que as Forças Armadas norte-americanas estão "prontas, dispostas e aptas", durante um período de um ano, renovável, para "dizimar e destruir completamente todas as regiões do Irão" caso seja alvo de um atentado.

Horas antes, e em declarações ao The New York Post, Trump tinha revelado que deixou "instruções" para que os Estados Unidos "bombardeiem o Irão a níveis nunca antes vistos" se for assassinado. "Ando na lista deles há muito tempo. É com isso que estamos a lidar", afirmou.

Questionado sobre ter recebido informações das secretas alegadamente fornecidas por Israel relativas a um novo plano iraniano para o matar, Trump afastou a ideia. "Não, não. Israel não apresentou nada", disse. Ainda assim, reiterou que acredita que Teerão o quer morto há vários anos.

"Tenho estado em primeiro lugar [na lista de pessoas que o Irão quer matar] há muito tempo, e é assim que a vida é", contou durante a mesma entrevista.

As declarações surgem horas depois de o Wall Street Journal e a CNN noticiarem, com base em fontes anónimas, que Israel transmitiu às autoridades norte-americanas informações dos seus serviços secretos que apontam para um alegado novo plano iraniano para assassinar Donald Trump. Segundo a CNN, uma das fontes indicou que Israel confirmou um plano que já tinha sido parcialmente identificado pelos serviços de informações dos Estados Unidos.

Confrontada com essas notícias, a Casa Branca não desmentiu a existência do alegado plano, remetendo apenas para declarações feitas por Trump na quarta-feira, quando afirmou: "Querem eliminar o líder americano – eu. Estou numa espécie de lista. Vi esta manhã que estou em todas as listas."

De acordo com o New York Times, Trump abandonou a cimeira da NATO, realizada na Turquia, a bordo do antigo avião presidencial e não da nova aeronave oferecida pelo Catar, por razões de segurança. As informações sobre o alegado complô surgem numa altura de tensão nas relações entre Israel e os Estados Unidos, bem como entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, devido à guerra com o Irão.