Trump está a abusar da sorte com as intervenções no estrangeiro

O presidente Donald Trump pareceu, esta terça-feira, insinuar mais uma possível incursão em ação militar no estrangeiro — novamente no Irão.

Numa entrevista à CBS News, ameaçou com “uma ação muito forte” caso o Irão enforque manifestantes detidos.

A declaração surge depois de uma mensagem publicada nas redes sociais no início do dia, na qual Trump afirmou ter cancelado quaisquer reuniões com líderes iranianos até que termine a morte de manifestantes e dizer aos próprios manifestantes que “A AJUDA ESTÁ A CAMINHO”. Questionado mais tarde sobre o que queria dizer com isso, respondeu aos jornalistas: “Vão ter de descobrir sozinhos.”

O presidente já tinha prometido anteriormente que os Estados Unidos iriam em “resgate” dos manifestantes caso o regime iraniano os matasse e que, se os manifestantes fossem feridos, iriam atingir o Irão “com muita força”. Um grupo de defesa dos direitos humanos com sede nos EUA afirma agora que mais de 2.400 pessoas já morreram. Trump disse ainda, esta terça-feira, que cidadãos norte-americanos e de países aliados dos Estados Unidos deveriam deixar o Irão.

Mas se o presidente voltar a optar por uma opção militar no Irão — depois de ter atacado instalações nucleares do país durante o verão — estará realmente a testar a sua sorte política.

Mesmo tendo adotado uma política externa mais agressiva nos últimos meses, as suas intervenções têm sido, de forma bastante evidente, marcadas pela brevidade. O bombardeamento das instalações nucleares iranianas, em junho passado, limitou-se a um único dia, tal como a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, no início deste mês.

E esse envolvimento externo reduzido parece ter evitado, até agora, um grande ajuste de contas político por parte de um público norte-americano que há muito se mostra bastante cético em relação a intervenções no estrangeiro.

Mas à medida que Trump continua a ameaçar com novas intervenções — não apenas no Irão e na Venezuela, mas também noutros pontos do hemisfério ocidental — não é claro que consiga sempre evitar ficar preso a conflitos prolongados.

E corre ainda o risco de alienar ainda mais os americanos, como já aconteceu noutras áreas políticas.

Manifestantes antigovernamentais protestam em Teerão, a 8 de janeiro de 2026 (Getty Images)

Nem os primeiros ataques ao Irão nem a captura de Maduro na Venezuela pareceram particularmente populares ou impopulares. Ambos dividiram praticamente ao meio a opinião pública norte-americana quando analisadas as sondagens no seu conjunto.

Mas esses inquéritos continham vários sinais de alerta para Trump. E eram claros numa mensagem: a paciência tem limites.

Depois de ambos os acontecimentos, até o apoio existente era relativamente frágil.

Uma sondagem da CNN realizada em junho mostrou que 44% dos americanos aprovavam os ataques ao Irão, mas apenas 20% o faziam “fortemente”. Nem sequer a maioria dos republicanos apoiou “fortemente” os ataques de Trump (44%).

E o cenário foi notavelmente semelhante no início deste mês, numa sondagem do Washington Post sobre o envio das forças armadas dos EUA para extrair Maduro. Embora 40% dos americanos tenham aprovado a operação, apenas 21% o fizeram “fortemente”. Mais uma vez, apenas uma pluralidade de republicanos (45%) apoiou a medida com convicção.

Três quartos dos republicanos, de forma geral, apoiaram os ataques em ambos os casos. Mas o facto de nem sequer uma maioria dos republicanos apoiar fortemente é revelador. É algo pouco habitual no atual Partido Republicano dominado por Trump.

Mas esta não é, de longe, a única prova de que os americanos são céticos em relação ao crescente intervencionismo de Trump. Sondagens realizadas no ano passado mostraram repetidamente que os americanos estavam bastante preocupados com um maior envolvimento em conflitos tanto com o Irão como com a Venezuela.

Uma sondagem da Reuters-Ipsos realizada em junho, pouco depois dos ataques ao Irão, mostrou que estes eram ligeiramente impopulares, com 36% de apoio e 45% de oposição.

Imagem de satélite mostra a instalação nuclear de Fordow, no Irão, a 24 de junho de 2025, um dia após os ataques dos EUA à unidade (Maxar Technologies)

Mas houve um ponto em que os americanos estavam unidos na altura: querer acabar com tudo isto. Questionados sobre se queriam terminar “imediatamente” o envolvimento dos EUA no Irão, os americanos escolheram essa opção por uma margem de 30 pontos percentuais, 55% contra 25%. Os republicanos dividiram-se quase ao meio, com 42% a quererem o fim imediato e 40% contra essa ideia.

Sondagens realizadas na mesma altura mostraram que muitos americanos estavam céticos em relação aos objetivos de Trump e preocupados com possíveis consequências negativas:

84% estavam preocupados com o crescimento do conflito entre os EUA e o Irão — incluindo 51% que se disseram “muito” preocupados — segundo a sondagem da Reuters;

79% temiam que o Irão pudesse atacar civis norte-americanos em resposta aos ataques aéreos dos EUA;

E 60% disseram não acreditar que os ataques tornaram a América mais segura.

Mais uma vez, a opinião pública após a operação na Venezuela seguiu um padrão semelhante:

72% dos americanos estavam preocupados com a possibilidade de os Estados Unidos “se envolverem demasiado” na Venezuela, de acordo com uma sondagem Reuters-Ipsos deste mês, incluindo mais de metade dos republicanos;

Apenas 29% dos americanos disseram querer assumir o controlo dos campos petrolíferos da Venezuela, como Trump tem procurado fazer;

Apenas 35% acreditavam, de acordo com uma sondagem da CBS News-YouGov, que os ataques na Venezuela iriam reduzir o fluxo de droga para os Estados Unidos, apesar do foco de Trump nessa questão;

E apenas 38% defendiam mais ação militar caso o governo venezuelano não cooperasse com os Estados Unidos, segundo a mesma sondagem.

E há ainda todas as sondagens que mostram que os americanos têm dito, repetidamente, nos últimos anos, que não querem envolver-se no estrangeiro a menos que seja absolutamente necessário. De facto, a percentagem de pessoas que defendem que os EUA devem “ficar de fora” dos assuntos mundiais está próxima de um máximo de várias décadas, e cerca de seis em cada dez afirmam que é “melhor para a nação que os Estados Unidos se mantenham afastados dos assuntos de outros países”.

Se Trump estiver determinado a atacar novamente o Irão, talvez consiga convencer os americanos de que isso é realmente muito importante — que se trata de uma oportunidade única para ajudar a derrubar um regime brutal e libertar os oprimidos. Talvez os ataques voltem a ser limitados no tempo.

Mas a cada passo que dá no sentido de envolver as forças armadas dos EUA no estrangeiro, Trump está a testar a paciência dos americanos. E não parece que tenham muita de sobra.